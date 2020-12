Hefe di departamento di Salubridat Públiko no ta riba ‘non aktif’

Kralendijk – Kontrali na lokual a keda publiká, no a pone e hefe di departamento di Salubridat Públiko riba ‘non-aktif’. E publikashon tokante esaki den un matutino na papiamentu no ta basa riba bèrdat. Entidat Públiko Boneiru ta lamentá e publikashon enorme. Sigur paso empleadonan públiko ku ta keda lastra den media no por defendé nan mes abiertamente.



E departamento di Salubridat Públiko delaster lunanan ta funshoná bou di hopi preshon pa motibu di e krísis di corona. Na e departamento di Salubridat Públiko ta hasi e tèstnan di Covid-19, einan tin e ‘callcenter’, i ta e sentro di e tim médiko ku ta atendé e krísis di corona. Aparte di esakinan e trabounan ta kontinuá pa entre otro prevení malesanan manera Chikungunya, Dengue i Zika. P’esei ta un lastimá i ta di lamentá ku apesar di e trabounan intensivo pa protehá salubridat públiko na Boneiru ta sali informashon inkorekto di e departamento.

Hoofd van Publieke Gezondheid niet op non actief gesteld

Kralendijk – In tegenstelling tot wat er in de media is gepubliceerd is het afdelingshoofd van de Publieke Gezondheid niet op non actief gesteld. Een publicatie hierover in een Papiamentstaligge ochtendblad berust niet op waarheid. Het openbaar lichaam Bonaire betreurt ten zeerste de publicatie. Zeker ook omdat de ambtenaren die in de media in een kwaad daglicht worden gesteld zich niet openlijk kunnen verdedigen.

De afdeling Publieke Gezondheid functioneert afgelopen maanden onder behoorlijke druk door de coronacrisis. Bij de afdeling Publieke Gezondheid worden de Covid-19 testen afgenomen, het callcenter bemand en daar zit ook het corona medische crisisteam. Daarnaast gaan de normale werkzaamheden door zoals preventie van ziektes als Chikungunya, Dengue en Zika. Daarom is het wrang en betreurenswaardig dat er ondanks de intensieve werkzaamheden om de publieke gezondheid van Bonaire te beschermen onjuiste informatie over de afdeling wordt gepubliceerd.