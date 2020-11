Notisia di polis di djabièrnè 13 di novèmber te ku djaluna 16 di novèmber 2020/Politieberichten van vrijdag 13 november tot en met maandag 16 november 2020

Notisia di polis di djabièrnè 13 di novèmber te ku djaluna 16 di novèmber 2020

Riba djabièrnè 13 di novèmber, alrededor di 10.30 or di anochi, a detené un hòmber di inisial J.K.E.K. di 56 aña di edat riba Kaya G.F. Betico Croes en konekshon ku destrukshon. E sospechoso a dal den un bus di CRS i tambe a kibra e spil di e bus ku su man i despues a kore bai. Shofùr di e bus di CRS a sigui su tras mesora. Entretantu a yama polis tambe i algu mas lat a detené e sospechoso riba Kaya Betico Croes.

Algu mas lat, alrededor di 10.45 or, a detené un hòmber di inisial R.H.C. na un kas situá na Kaya J.N.E. Craane en konekshon ku violashon di Lei di Arma di Kandela BES i tambe pa no a duna oido na òrdu di polis. Algu mas promé sentral di polis a risibí notifikashon ku un tipo mester a los algun tiru den laira na Kaya J.N.E. Craane entre Kas di Regata i un snèk. Mesora un patruya a sali en buska di e tipo aki i a logra detené algun ratu despues. A konfiská e arma di kandela na momentu di detenshon. Polis ta aktua ku man duru ora ta trata di violashon di Lei di Arma BES. Si bo konosé un persona ku tin un arma di kandela ilegal, por mèldu esaki di forma anónimo na 717-7251.

Alrededor di 11.15 or di e mesun anochi un outo a alkansá un skuter riba Kaya Nikiboko Nort. E skuter tabata biniendo di direkshon di Playa, subiendo Kaya Nikiboko Nort. E outo tabata bayendo direkshon di Playa pa kita na su man robes pa subi e sitio di stashoná patras di misa. Aki e shofùr di e outo no a mira e skuter i alkans’é. E shofùr di e skuter a kai i e outo a pasa riba dje, lastrando e skuter bai kuné. Ambulans a transportá shofùr di e skuter pa hospital pa tratamentu médiko. Shofùr di e outo mester a bai warda komo ku e tabata bou di influensia di alkohòl. Komo ku e hòmber a supla mas ku e UGL permití, mesora a dun’e un prohibishon pa manehá di 7 ora. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Riba djasabra 14 di novèmber, alrededor di 12.15 or di mèrdia, sentral di polis a risibí notifikashon ku un persona mester a kai for di un skuter na Kaya Caribe. Shofùr di e skuter a deklará ku algun kachó a kore su tras, dor di kua ela pèrdè kontrol i a kai. A transportá e shofùr di e skuter ku ambulans pa hospital pa tratamentu médiko. Ku doño di e kachónan a palabra pa mara e kachónan pa prevení tipo di situashonnan asin’aki.

Algu mas lat, alrededor di 4.15 or di atardi, a detené un hòmber di inisial J.U.G. di 31 aña di edat na un snèk situá na Kaya Dr. J.G. Hernandez en konekshon ku violashon di Lei di Arma BES. Ademas a resultá, despues di investigashon mas aleu,, ku e sospechoso a surpasá su término di estadia. Investigashon ta siguí pa ku esaki.

Den oranan di anochi di e mesun dia, pa mas o ménos 7.15 or, un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Sùit. Ambulans a transportá shofùr di e skuter pa hospital pa tratamentu médiko. Despues a resultá ku e shofùr no tabatin reibeweis i ku e skuter no ta sigurá. E skuter ta keda na warda di polis te na momentu ku e doño por mustra ámbos dokumentunan.

Den mainta di djadumingu 15 di novèmber a drenta keho di ladronisia di un skuter i algun piesa. E skuter tabata stashoná den kura di un kas situá na Kaya Colorado i entre 1 or di mardugá i 9 or di mainta di e fecha menshoná, deskonosínan a bai kuné. E skuter ta un Gilera Runner kolo pretu, numerá MF-2202. Ta investigando e kaso.

Alrededor di 2.45 or di atardi riba djadumingu, 15 di novèmber, sentral di polis a risibí notifikashon ku mester tin un kantidat di ‘gasoil’ bashá den kaminda for di den besindario di Kaya Aruba te ku Kaya L.D. Gerharts na altura di Kaya Prensès Marie. Mesora un patruya akudí i a sera kaya na vários parti den Playa. Brantwer i personal di DROB tambe a akudí pa asistí ku limpiesa di e ‘gasoil’. Ta bai basha santu riba dje pa despues kita e santu bèk ku loader. Un empresario ku ta uza e gasoil, tabata yenando esaki for di un outo ku tanki pa transportá gasoil. Ora e outo ku ta transportá e gasoil a kore bai, e slan di e tanki ku gasoil a los sin ku e shofùr tabata sa, ku konsekuensia ku un kantidat grandi di gasoil a basha riba kaminda.



Den oranan lat di atardi di e mesun dia a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na e sitio di sambuyá ‘1000 steps’ situá na Kaminda Turístiko. Deskonosínan a kibra e bentananan di pasahero parti dilanti i tambe esun di banda di e shofùr pa drenta e outo i a bai ku entre otro un tas di lomba di mucha muhé ku kontenido i tambe un pòtmòni kolo shinishi kla di marka Kipling ku vários tarheta, un renchi di orea i un renchi di kasamentu komo kontenido. Ta investigando e kaso. Polis ta sigui konsehá pa no bai ku artíkulonan balioso ni sèn kèsh ora ta bai sitionan di sambuyá.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 13 november tot en met maandag 16 november 2020

Op vrijdag 13 november, omstreeks 22.30 uur, werd een man met initialen J.K.E.K. van 56 jaar aangehouden in de Kaya G.F. Betico Croes wegens vernieling. De verdachte had een bus van de CRS aangereden en brak ook de spiegel van de bus met zijn hand af, en reed weg De bestuurder van de CRS auto achtervolgde de auto direct. De politie was ook al gebeld en even later werd de verdachte op de Kaya Betico Croes aangehouden.

Later op de avond, omstreeks 22.45 uur, werd een man met initialen R.H.C. van 30 jaar aangehouden in een woning aan de Kaya J.N.E. Craane in verband met overtreding van de Vuurwapenwet BES en het niet opvolgen van bevelen van de politie. Iets eerder kreeg de politie centrale melding dat er iemand schoten in de lucht had gelost aan de Kaya J.N.E. Craane tussen de Kas di Regatta en een snack. Een patrouille rukte meteen uit op zoek naar de verdachte en hield hem even later aan. Het vuurwapen werd in beslag genomen tijdens de aanhouding. De politie treed streng op bij overtredingen van de Vuurwapenwet BES, kent u iemand die in illegaal bezit is van een vuurwapen, meld dat dan anoniem via 717-7251.

In de late avonduren, omstreeks 23.15 uur vond een aanrijding tussen een auto en een scooter plaats op de Kaya Nikiboko Noord. De scooter kwam vanuit richting Playa om de Kaya Nikiboko Noord op te rijden. De auto ging richting Playa op de Kaya Nikiboko Noord en wilde linksaf te slaan om de parkeerplaats achter de kerk op te rijden. Hierbij zag de bestuurder van de auto de scooter niet en botste ertegen aan waardoor de bestuurder van de scooter viel. De auto kon de bestuurder niet meer ontwijken. De bestuurder van de scooter werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De bestuurder van de auto moest mee naar het politiebureau omdat hij onder invloed van alcohol was. De man bleek ver boven het toegestane aantal UGL uit te komen waardoor hij direct een rijontzegging van 7 uur kreeg. De zaak is nog in behandeling.

Op zaterdag 14 november kreeg de politie centrale omstreeks 12.15 uur melding dat er iemand van een scooter is gevallen aan de Kaya Caribe. De bestuurder van de scooter verklaarde dat er een aantal honden achter haar aan renden waardoor ze de controle over het stuur verloor en viel. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Met de eigenaar van de honden werd afgesproken om de honden aan de lijn te doen om dit soort situaties te voorkomen.

Iets later omstreeks, omstreeks 16.15 uur werd een man met initialen J.U.G. van 31 jaar aangehouden bij een snèk aan de Kaya Dr. J.G. Hernandez wegens overtreding van de wapenwet BES. Tevens bleek na nader onderzoek dat de verdachte zijn verblijftermijn had overschreden. Dit wordt nader onderzocht.

In de avonduren van dezelfde dag, omstreeks 19.15 uur, vond een aanrijding tussen een auto en een scooter plaats op de Kaya Nikiboko Zuid. De bestuurder van de scooter werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De scooter werd naar het politiebureau gebracht. Later bleek dat de bestuurder geen rijbewijs had en ook dat de scooter niet verzekerd was. De scooter blijft in bewaring totdat de eigenaar beide vermelde documenten kan tonen.

In de ochtend van zondag 15 november werd aangifte gedaan van diefstal van een scooter en enkele onderdelen. De scooter stond op het erf van een woning aan de Kaya Colorado geparkeerd en werd tussen 01.00 en 09.00 uur op genoemde datum, door onbekenden weggenomen. De scooter is een zwarte Gilera Runner met kenteken MF-2202. De zaak wordt onderzocht.

Omstreeks 14.45 uur op zondag 15 november, kreeg de politiecentrale melding dat er een grote hoeveelheid diesel op het wegdek lag vanaf de omgeving van Kaya Aruba tot en met de Kaya L.D. Gerharts ter hoogte van de Kaya Prinses Marie. Een patrouille rukte onmiddellijk uit en heeft verschillende delen van de straat afgezet. De brandweer en DROB personeel kwamen ook ter plekke om te assisteren met de schoonmaak werkzaamheden. Er werd zand op de gasolie gestrooid zodat het daarna weg gehaald kon worden met een laadwagen. Een ondernemer die de diesel gebruikt, was deze aan het bijvullen vanuit een tankwagen. Toen de tankwagen wegreed was de slang los gesprongen zonder dat de bestuurder het merkte, waardoor de diesel met grote hoeveelheden op het wegdek terecht kwam.

In de late middaguren van dezelfde dag werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die geparkeerd stond bij de duiklocatie ‘1000 steps’ aan de Kaminda Turístiko.

Onbekenden hebben de voorruiten een de bestuurderszijde en de passagier zijde vernield om de auto binnen te komen en hebben onder andere een meisjes rugtas met inhoud en een licht grijze dames portemonnee van het merk Kipling met diverse pasjes, oorknopjes en een trouwring als inhoud. De zaak wordt onderzocht. De politie adviseert nogmaals om geen kostbare goederen of contanten mee te nemen naar duikplaatsen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.