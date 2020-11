Deklarashon di Minister Kenneth Gijsbertha tokante inisiativa di Gobièrnu pa modernisashon di e sektor di iGaming

Minister Gijsbertha: “Nos mes inisiativa pa modernisashon di e sektor di iGaming ta riba un rumbo fiho”

Minister di Finansa, Kenneth Gijsbertha ta satisfecho ku e progreso ku a hasi for di kuminsamentu di e aña aki pa loke ta trata modernisashon di e sektor di iGaming (sektor di weganan di pustamentu, azar i casino via medionan elektróniko òf internèt).

ICE London

Den febrüari di e aña akí Minister Gijsbertha a bishitá e konferensia internashonal di mas grandi di mundu ku ta ICE London. Na e konferensia akí ta partisipá mas di 9.000 kompania aktivo den e negoshi akí, representando mas di 150 pais. Akinan Minister Gijsbertha tabatin oportunidat di sera konosí ku tur partisipante importante riba nivel mundial i tambe eksplorá i haña oportunidatnan nobo di negoshi i di koperashon pa loke ta trata e sektor aki ku lo por benefisiá Kòrsou; por sierto ku Kòrsou ta ser konsiderá un hurisdikshon hopi popular i respetá mundialmente.

E bishita por ser kategorisá komo unu hopi éksitoso, komo ku a logra hasi kontakto i haña informashon hopi balioso ku lo por sirbi pa yuda Gobièrnu di Kòrsou den su esfuerso pa modernisá e sektor aki, ku pa Kòrsou lo por bira un fuente importante di entrada di impuesto. Loke te ku awor akí no tabata e kaso.

Landspakket

Den e palabrashonnan ku a ser hasí ku Hulanda awor akí den kuadro di ayudo di likides, a inkluí tambe ku lo bai buta mas atenshon na modernisashon di e sektor di iGaming. Lo bai hasi e kambionan nesesario den legislashon pa e sektor tambe kuminsá aportá na kaha di Gobièrnu i karga responsabilidat den kuadro di regulashon responsabel. Esaki ta konforme tur práktika internashonal. Tambe lo mehorá e struktura di duna lisensia, supervishon i regulashon di e sektor di tal manera ku Gobièrnu mes lo haña un ròl mas aktivo den e totalidat.

Minister Gijsbertha no ta di akuerdo ku gritunan di sierto gremionan ku ta duna impreshon ku ta bou di preshon di Hulanda a kuminsá ku e trayekto di modernisashon di e sektor di iGaming. E minister ta duna di konosé ku ta bon pa señalá ku ta Kòrsou mes a tuma e inisiativa pa modernisá e sektor.

Desaroyonan nobo

Minister Gijsbertha tin intenshon pa sigui desaroyá e sektor aki den aña binidero. Un bon ehèmpel ta e desaroyonan sumamente positivo ku a tuma lugá na Malta for di 2010. Importante ta pa sigui konsentrá riba e parti positivo di e trayekto i no desviá for di esaki. E meta i desafio prinsipal ta pa sòru, na promé lugá, pa tur siudadano di Kòrsou por probechá di e desaroyonan i despues kompanianan internashonal. Te ahinda esaki no ta logra na tur okashon.

Reforma i su konsekuensia

Minister Gijsbertha no ta di akuerdo ku e ponensia ku e reformanan den kua Kòrsou ta modernisá su régimen fiskal i regulatorio di e sektor di iGaming – kumpliendo ku tur regla internashonal – lo por resultá den daño na e reputashon di Kòrsou komo sentro finansiero òf un bahada den e kompanianan ku ta operá den e sektor di trust. Al kontrario, tin benefisionan hopi importante pa tur hende. Mas sèn i presupuesto pa Gobièrnu, mas trabou, mas oportunidat pa edukashon digital i mas rèspèt pa Kòrsou den e mundu finansiero. Di otro banda e kompanianan den e sektor no por sinta man krusá. Meskos ku tur otro kompania nan mester adaptá na kambionan ku lo ta na bienestar di e pueblo di Kòrsou en general. No por akseptá ku probecho finansiero ta disparsé den saku di un grupo chikí di negoshante estranhero di paisnan manera Bulgaria i Hungaria.

Kontrol

E eksperensia na e konferensia na London den algun kaso ta duna un sintimentu miksto, ora tuma nota ku un kompania internashonal ta ofresé lisensianan internashonal di casino i otro weganan di pustamentu i hasi uso di e bandera i nòmber di Kòrsou, kaminda ta kobra montantenan ku ta yega NAfl. 200.000 pa kada un, pero Gobièrnu ni pueblo no ta mira nada bèk di e sèn aki. Esaki no ta aseptabel i Minister Gijsbertha ta konsiderá esaki asta komo a-sosial. E intenshon ta pa bai kuminsá aktua kontra di e tipo di práktikanan akí i pa logra ku finalmente e sèn ta resultá den kaha di Gobièrnu di Kòrsou, kaminda lo por hasi bon uso di djé na bienestar di pueblo. Esaki ta netamente un inisiativa di Gobièrnu di Kòrsou.

Konsulta

E asosiashon di e kompanianan ku ta fasilitá e aktividatnan di wega di pustamentu, azar i casino via medionan elektróniko of internèt di Kòrsou (Curacao Internet Gaming Association – CIGA) awor akí a proponé pa lanta un komishon pa atendé ku reformanan di e sektor, pero na e momentu aki Sr. Gijsbertha no ta mira e balor agregá di esaki. Pa medio di konsulta ekstensivo ku diferente gruponan tantu lokal komo internashonal tin sufisiente informashon pa Gobièrnu por dal e stap aki, ku ta mas bien intenshoná pa modernisá aktividatnan di Gobièrnu i generá entrada; ademas komunidat ta sinti un nesesidat hopi grandi pa drecha ekonomia di Kòrsou riba término kòrtiku. Un komishon lo por stroba un desaroyo rápido siendo ku COVID-19 a siña nos ku mester move ku muchu mas determinashon.

Kondishonnan básiko

Tambe Minister Gijsbertha ta kuestioná e ponensha di CIGA ku no tin e kondishonnan básiko pa por hasi negoshi “nòrmal” na Kòrsou. Ku lo mester habri fronteranan pa trahadónan estranhero den e sektor di iGaming i tambe duna mas insentivo finansiero pa esaki. Na opinion di Minister Gijsbertha pueblo di Kòrsou a kontribuí mas ku sufisiente bou di kondishonnan aktual i ku atrakshon di trahadónan internashonal (a ménos ku ta hendenan spesialisá) ta duna e señal robes na pueblo. Esaki lo stroba hasta desaroyo positivo di empleo den e sektor di iGaming mes tambe.

Lisensia/ “vergunning”

Loke si Minister Gijsbertha ta di akuerdo kuné ta e ponensia di CIGA ku e sistema aktual di otorgá lisensia por ta motibu ku no ta wak término largu na momentu di tuma desishonnan. No ta un sekreto ku e outoridat di kontrol di e sektor di iGaming na Malta (Malta Gaming Authority) no ta masha amante di uso di e lisensia di Kòrsou den nan hurisdikshon. Malta no ta tuma e kompanianan ku ta funshoná ku e lisensia di Kòrsou aki hopi na serio pasobra nan tin duda ku Gobièrnu di Kòrsou tin sufisiente bista riba e lisensianan aki. E kambionan ku Minister Gijsbertha ke introdusí awor akí ta netamente pa garantisá ku esaki lo ta e kaso i e ta apresiá CIGA su punto di bista den esaki. Esaki ta duna Gobièrnu di Kòrsou espasio pa ekspandé su propio posibilidatnan pa krea e fondonan (likides) nesesario pa por yuda garantisá prosperidat dentro di e sektor i tambe pa pueblo di Kòrsou en general, na un manera mas balansá i korekto.

Minister Gijsbertha ta satisfecho ku e pasonan ku a ser lográ te ku awor akí. E plannan pa reforma i modernisashon di e sektor lo ser presentá promé ku e di dos kuartal di 2021 (manera palabrá den e areglo ku Hulanda).

Klek aki pa lesa e deklarashon na ingles: PressRelease November 16 2020 iGaming-ENG

Statement Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha m.b.t. het overheidsinitiatief tot modernisering van de iGaming sector

Minister Gijsbertha: “Ons eigen initiatief tot modernisering van de iGaming sector is koersvast”

Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha is tevreden over de vooruitgang die sinds het begin van dit jaar is geboekt in het moderniseren van de iGaming sector.

Bezoek ICE London

De Minister liet zich begin februari van dit jaar uitgebreid informeren op ICE LONDON, de grootste iGaming beurs ter wereld. Met meer dan 9.000 dienstverleners in gaming en meer dan 150 landen vertegenwoordigd op de beursvloer, bood deze tradeshow voor de Minister het perfecte platform om nieuwe zakelijke- en partnerschapsmogelijkheden te vinden. Dat doel lijkt toen ruimschoots te zijn bereikt.

Een uitgebreide consultatieronde die daarna plaatsvond onder leden van de iGaming industrie uit binnen- en buitenland, heeft de Minister waardevolle informatie opgeleverd en zijn er inmiddels de eerste stappen gezet op weg naar een modernisering.

Landspakket

Het is correct dat in de afspraken met Nederland onder meer is overeengekomen dat de iGaming sector zal worden gemoderniseerd. Met Nederland is bijvoorbeeld als onderdeel van de afspraken over financiering afgesproken, dat ook in de iGaming industrie iedereen zijn steentje zal bijdragen. Zowel op financieel gebied als in het nemen van verantwoordelijkheid. Concreet komt het erop neer, dat de iGaming industrie haar bijdrage als belasting aan de landskas zal moeten doen. Dat is ook de internationale standaard. Bovendien zal het toezicht verder worden aangescherpt, zodat de overheid zelf op directe wijze de ontwikkeling van de iGaming industrie in het land kan volgen. Daar hoort uiteraard ook een gedegen en objectief vergunningenbeleid alsmede handhaving bij.

De Minister herkent zich niet in het door sommigen opgeroepen beeld, dat Curaçao slechts onder druk van Nederland zou willen moderniseren. De Minister waardeert de prettige werkrelatie met Nederland, maar benadrukt dat het initiatief om te moderniseren uit de eigen koker van ons land is gekomen, niet andersom.

Nieuwe ontwikkelingen

De Minister streeft ernaar de eigen iGaming industrie het komende jaar verder te ontwikkelen. De ontwikkeling van een iGaming markt zoals Malta begin jaren 2010 is een goed voorbeeld van hoe succesvol dat kan zijn, stelt de Minister, mits de focus op het succes koersvast blijft. De uitdaging is daarbij wel om ervoor te zorgen dat de burgers van Curaçao daar in de eerste plaats zelf beter van worden en daarna, in die volgorde, buitenlandse ondernemingen; de Minister acht de huidige verhoudingen nog niet in balans.

Hervormingen en eventuele consequenties

De Minister volgt niet de stelling, dat hervormingen waarbij Curaçao haar iGaming regime moderniseert in overeenstemming met de rest van de wereld, kan leiden tot reputatieschade en krimp voor de sector. Integendeel, er zijn grote voordelen te behalen voor iedereen. Meer budget, meer werkgelegenheid, meer (digitale) opleidingen, meer aanzien. Daar staat wel als voorwaarde tegenover dat iGaming ondernemers niet met de armen over elkaar kunnen gaan zitten. Net zoals iedereen, wordt van hen verwacht om zich aan te passen aan eventuele veranderingen die in het belang van de bevolking van Curaçao zullen zijn. Niet kan worden geaccepteerd dat financiële voordelen slechts in de zakken van een handjevol buitenlandse ondernemers in landen zoals Hongarije en Bulgarije verdwijnen.

Handhaving

De opgedane ervaringen op de beurs in London leidden in sommige gevallen dan ook tot gemengde gevoelens, als men een buitenlands bedrijf ziet dat met behulp van onze landsvlag (Curaçaose vlag) licenties probeert te verkopen, waarbij die bedragen soms oplopen tot boven de NAf 200.000. Curaçao ziet hier niets van terug en dat is niet acceptabel en vanuit het perspectief van de ‘normale man’ op Curaçao is het zelfs asociaal. De insteek bestaat om tegen die handelspraktijken te gaan handhaven. Het is dan ook de bedoeling dat die gelden op enig moment worden gerepatrieerd naar Curaçao, waar die gelden de eigen bevolking zullen baten. Zoals reeds opgemerkt, is dat het initiatief van de Regering van Curaçao, van niemand anders. De rol van de Gaming Control Board wordt in dit kader verder uitgewerkt.

Consultatie

In plannen van de Curaçao Internet Gaming Association (“Ciga”) om zo laat nog in het jaar een commissie op te richten, ziet de Minister thans geen meerwaarde. De zichtsverbreding van het Ministerie op de omvang en de potentie van de eigen iGaming markt van Curaçao is reeds door die eerdere consultaties bijna compleet en wordt er bovendien een grote behoefte in de samenleving gevoeld om de economische positie van het eiland op korte termijn drastisch te verbeteren. Het oprichten van een commissie zou die marsroute vertragen, terwijl COVID-19 juist aanleiding geeft om sneller te moderniseren dan oorspronkelijk was voorzien.

Randvoorwaarden

Ook deelt de Minister de stelling van de Ciga niet, dat de randvoorwaarden ontbreken om “normaal” zaken te doen op Curaçao. Zo zou Curaçao eerst, zo begrijpt de Minister, de grenzen moeten openzetten voor buitenlandse werknemers die werken in de iGaming industrie en daar speciale financiële voordelen voor moeten worden georganiseerd. Nu onze eigen lokale bevolking al meer dan voldoende haar eigen steentje heeft bijgedragen, lijkt het een verkeerd signaal om buitenlandse expats voor te gaan trekken en past dat ook niet in de plannen tot het stimuleren van de eigen trust sector, van welke sector de Ciga zelf onderdeel uitmaakt.

Vergunningen/licenties

Wel is de Minister het met de Ciga eens dat het huidige stelsel waarop licenties worden afgegeven, inderdaad kan leiden tot kortzichtig handelen. Het is bijvoorbeeld geen geheim dat de Malta Gaming Authority (“MGA”) momenteel geen ‘fan’ is van Curaçao licenties. Die licentie wordt vaak niet serieus genomen omdat men er aan twijfelt of de overheid zelf wel voldoende toezicht houdt. Een hervorming van dat stelsel zou een win-win situatie voor zowel Curaçao als wel internationale dienstverleners kunnen zijn en wordt die suggestie van de Ciga door de Minister ter opvolging serieus overwogen. Een dergelijke opstelling siert, omdat zij leidt tot een verdere uitbreiding van de eigen mogelijkheden van de overheid van Curaçao om op korte termijn de broodnodige liquiditeit voor het land te kunnen genereren en de grote welvaart binnen de iGaming sector daarbij op een meer eerlijke wijze met de bevolking wordt gedeeld.

Voorwaarts, mars!

Het geheel thans overzien, is de Minister tevreden over de stappen voorwaarts. Binnen de afgesproken termijn (uiterlijk voorjaar 2021) zal hij de plannen voor de genoemde hervorming dan ook presenteren.

Klik hier voor de engelse versie van dit statement: PressRelease November 16 2020 iGaming-ENG