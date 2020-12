Huntu nos ta sòru pa un Boneiru limpi

Kralendijk – A yega asina leu. Boneiru ta haña su propio legislashon ku un prohibishon di plèstik desechabel. A traha e plan i awor ta poniendo toke final na e diseño di ordenansa. E tres añanan binidero lo ta dediká na redukshon di plèstik desechabel na nos isla. E promé aña nos lo kuminsá ku un prohibishon di dunamentu di pipa pa bebe kuné (straw), kos pa drai kuné (stirrer), kuchú, kuchara, fòrki, saku i empake di kuminda di plèstik desechabel.

Gezaghèber Edison Rijna tambe ta un defensor di prohibishon di plèstik desechabel. “Naturalesa riba nos isla ta nos rekurso mas importante. Nos por ta orguyoso di esei. P’esei no ta sorprendé mi ku Konseho Insular ya for di 2018 a presentá un moshon pa prohibí sierto tipo di plèstik desechabel. Ora mi ta kana riba nos isla, semper mi ta keda asombrá di loke hende ta laga atras na shushi – hóbennan, hende grandi, habitante i turistanan ta hasi esaki. Pipa pa bebe kuné, kos pa drai kuné, kuchú, kuchara, fòrki, kùp i botter di plestik…, tur kos ku bo por imaginá bo mes. Tambe nan ta usa nos playanan komo asbak. Investigashon lokal ta mustra ku den e último dos aña nan a haña kasi 10.000 felter di sigaria riba e playa di Te Amo. Bo tabata sa ku felter di sigaria ta konsistí di plèstik i p’esei nan no ta kaba na nada?” Polushon riba nos isla no ta e úniko motibu pa redusí uso di plèstik. Nos lèntfel na Lagun ta kasi yen. P’esei un redukshon di e kantidat di shushi di plèstik ku nan ta dùmp ta deseabel.

Kiko prohibishon di plèstik desechabel ta nifiká pa bo?

Esei ta simpel! Den e proposishon ta prohibí bendementu òf dunamentu di kuchú, kuchara, fòrki, saku, pipa pa bebe kuné, kos pa drai kuné i baki di kuminda ku bo ta usa un biaha so. Pues esei ta konta tambe pa produktonan trahá di bioplèstik! Despues di 6 luna ku anunsi’é e ordenansa ta drenta na vigor.

Dikon ta prohibí bioplèstik tambe?

Den e último añanan a surgi un mal komprendementu tokante plèstik nòrmal i plèstik ku ta konsistí parsialmente di material natural i p’esei supuestamente lo ta mas mihó pa medio ambiente. Bo por pensa e ora ei riba produkto trahá di maizena òf kaña, e asina yamá bioplèstik. E tipo di plèstik aki tin e mesun karakterístikanan ku plèstik nòrmal. Nan no ta kaba na nada den naturalesa i nan ta kontribuí pues na polushon. Pa e motibu aki bioplèstik tambe lo kai bou di e prohibishon di plèstik.

Empake di ‘kuminda pa bai kuné’ tampoko no por ta trahá di bioplèstik mas? Esaki ta e úniko eksepshon riba e regla. Boneiru tin un kultura di kumpra kuminda pa bai kuné i entre tantu tin hopi variante den rèki komo remplasante pa plèstik normal òf stirofom. Por ehèmpel bo ta mira kùp di sòpi trahá di karton ku un kapa fini di bioplèstik parti paden òf baki di bioplèstik di kua e base ta kaña. Pa laga tur hende kustumbrá ku e reglanan nobo i engrandesé konsientisashon tokante bioplèstik promé, ta laga e prohibishon pa e baki di kuminda pa bai kuné konta solamente pa produkto di stirofom. Despues por wak si e prohibishon por konta pa baki di kuminda di tur tipo di plèstik.

Shushi òf Dushi? Den e lunanan binidero diferente aktividat lo tuma lugá pa konta tokante e legislashon ku ta na kaminda, e konsekuensianan negativo di plèstik i produktonan remplasante. E promé evento ku Fondo Mundial di Naturalesa ta organisá a kuminsá kaba: e desafio Shushi òf Dushi kaminda ta hasi un yamada na tur hende pa dediká 10 minüt na pikimentu di shushi tirá riba kaya i den mondi. Gezaghèber Rijna: “ Direktorado di Planifikashon i Desaroyo a partisipá na esaki kaba i mi ta spera ku hopi otro lo sigui.” PERSBERICHT

Samen zorgen we voor een schoon Bonaire

Kralendijk – Het is zover. Bonaire krijgt haar eigen wetgeving voor een verbod op wegwerpplastic. Het plan is gesmeed en de laatste hand wordt gelegd aan de ontwerpverordening. De komende drie jaar zullen in het teken staan van de reductie van wegwerpplastic op het eiland. In het eerste jaar zullen we starten met een verbod op het verstrekken van plastic wegwerp -rietjes, -roerstaafjes, -bestek, -draagtasjes, en -maaltijdverpakkingen.

Ook gezaghebber Edison Rijna is een voorstander van het verbod op wegwerpplastic. “ De natuur op ons eiland is ons grootste goed. We mogen er trots op zijn. Al in 2018 is bij de Eilandsraad een motie ingediend om bepaalde soorten wegwerpplastic te verbieden. Als ik over het eiland loop verbaas ik mij altijd over wat er aan afval achtergelaten wordt – door jong en oud en door inwoners en toeristen. Plastic rietjes, roerstaafjes, bestek, drinkbekers, flessen… je kunt het zo gek niet bedenken. En onze stranden worden gebruikt als asbak. Lokaal onderzoek wijst uit dat er in de afgelopen twee jaar bijna 10 duizend sigarettenfilters gevonden zijn op het strand van Te Amo. Wist je dat sigarettenfilters uit plastic bestaan en daardoor niet vergaan? ” Vervuiling op ons eiland is niet de enige reden om plastic gebruik te verminderen. Onze landfill op Lagun is bijna vol. Een afname van de hoeveelheid plastic afval dat gedumpt wordt is dus wenselijk.

Wat betekent het wegwerpplastic verbod voor jou?

Dat is simpel! In het voorstel wordt het verkopen of het weggeven van plastic bestek, draagtasjes, rietjes, roerstaafjes en maaltijdverpakkingen voor eenmalig gebruik verboden. Dat geldt dus ook voor producten gemaakt van bioplastics! De verordening zal zes maanden na bekendmaking ingaan.

Waarom worden bioplastics ook verboden?

In de afgelopen jaren is er een misverstand ontstaan over gewone plastics en plastics die deels uit natuurlijke materialen bestaan en daarmee zogenaamd beter zouden zijn voor het milieu. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan producten gemaakt van maiszetmeel of suikerriet, zogenaamde bioplastics. Deze plastics hebben dezelfde eigenschappen als de gewone plastics. Ze breken niet af in de natuur en dragen dus bij aan vervuiling. Om die reden zullen bioplastics ook onder het plastic verbod vallen.

Mogen take-out verpakkingen dan ook niet meer van bioplastic gemaakt zijn? Dit is de enige uitzondering op de regel. Bonaire heeft een take-out cultuur en er liggen inmiddels veel varianten in de schappen als vervanging voor gewoon plastic of styrofoam. Zo zie je soepbekers gemaakt van kraft karton met een bioplastic laagje aan de binnenkant of bio-plastic bakjes op basis van suikerriet. Om men te laten wennen aan de nieuwe regels en eerst bewustwording over bioplastics te vergroten, staat in het voorstel om het verbod voor take-out verpakkingen in het begin enkel te laten gelden voor styrofoam producten. In een latere fase kan gekeken worden of het verbod kan gelden voor maaltijdverpakkingen van alle soorten plastic.

Sushi, of Dushi? De komende maanden zullen verschillende activiteiten plaatsvinden om te vertellen over de aanstaande wetgeving, de negatieve gevolgen van plastic en vervangende producten. Het eerste event georganiseerd door het Wereld Natuur Fonds is al van start gegaan: de Sushi of Dushi uitdaging, waar iedereen wordt opgeroepen tien minuten te besteden aan het opruimen van zwerfvuil. Gezaghebber Rijna: “ De directie Ruimte en Ontwikkeling heeft al meegedaan en ik hoop dat vele anderen zullen volgen.”