UN AÑA DI KASTIGU DI PRISÒN KONDISHONAL PA ÈKS DIREKTOR DI OTB

Djarason 9 di desèmber, hues a sentensiá e èks director di Oil Trading Bonaire i Balfran N.V. na un kastigu di prisòn kondishonal di un aña ku un periodo di prueba di dos aña i un kastigu di tarea di 200 ora. E la keda kondená pa malversashon den su funshon komo ámtenar. Tambe e la keda kondená pa labamentu di plaka. No opstante ku e no ta den servisio, pero si ta traha pa un kompania anónimo ku ta 100% di gobièrnu, korte a konsider’é un ámtenar. Balfran N.V. mester paga tambe un but di US$ 30.000,-. E kastigu tabata kasi meskos ku e demanda di Ministerio Públiko.

E èks direktor finansiero a hasi su mes kulpabel na apropiashon i labamentu di mas ku US$ 300.000,- di e kompania di gobièrnu entre yanüari 2014 i desèmber 2018.

Durante e seshon den korte, fiskal a anunsiá ku lo bini ku un asina yamá demanda pa kita e montante malvershoná obtené ilegalmente. E fecha ku esaki lo sosodé na 2021 no ta konosí ainda.

EÉN JAAR VOORWAARDELIJKE GEVANGENISSTRAF VOOR VOORMALIG DIRECTEUR OTB

De rechter heeft op woensdag 9 december 2020 de voormalige financieel directeur van Oil Trading Bonaire en Balfran N.V. een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar met een proeftijd van twee jaar en een taakstraf van 200 uren opgelegd. Hij is veroordeeld voor verduistering in zijn functie als ambtenaar. Ook is hij veroordeeld voor witwassen. Ondanks dat hij niet in dienst was, maar werkzaam was voor een 100% overheids-NV, heeft het gerecht hem toch aangemerkt als ambtenaar. Tevens moet Balfran N.V. een geldboete betalen van US$ 30.000,-. De straf was vrijwel gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De voormalige financiële directeur heeft zich schuldig gemaakt aan het toe-eigenen en witwassen van ruim US$ 300.000,- van de overheidsonderneming tussen januari 2014 en december 2018.

De officier van justitie heeft ter zitting aangekondigd dat er nog een zogenaamde vordering tot ontneming van het wederrechtelijk voordeel van het verduisterde bedrag zal worden aangebracht. Wanneer deze zaak in 2021 zal plaatsvinden is nog niet bekend.