Notisia di polis di djaluna 6 di febrüari te ku djaweps 9 di febrüari 2023 / Politieberichten van maandag 6 februari tot en met donderdag 9 februari 2023

Notisia di polis di djaluna 6 di febrüari te ku djaweps 9 di febrüari 2023

Kaso di hinkamentu

Riba djárason 8 di febrüari, alrededor di 4 or di mardugá meldkamer a risibí notifikashon tokante un kandela na un kas situá na Kaya Johanna. E 3 personanan den e kas a logra sali sano i salvo i un di nan mes a logra paga e kandela. Brantwer ku tabata na e sitio a hasi e investigashon nesesario pa konfirmá ku e kandela lo por a sende bek. Pafó a surgí un diskushon ku un di 4 persona ku tabata na e sitio di kua ta sospechá ku e posiblemente a sende e kandela. E diskushon a kulminá den un kaso di hinkamentu despues di kua e sospechoso a bandoná e sitio. Ambulans a transportá e víktima pa hospital pa tratamentu médiko. Alrededor di 6.30 or di mainta a logra detené e sospechoso di inisial J.J. di 19 aña di edat na un kas situá na Kaya Barakuda. E sospechoso tambe tabata heridá i ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko. E kaso ta bou di investigashon.

A topa kurpa sin bida

Alrededor di 10.30 or di mainta riba djárason 8 di febrüari, meldkamer a risibí notifikashon ku lo mester tin un kurpa sin bida den un kamber di un akomodashon turístiko situá na Barkadera. Na yegada di patruya en bèrdat a topa ku un kurpa sin bida. Despues di investigashon di e departmentu Forénsiko di KPCN, dòkter ku a bin na e sitio a konstatá morto dor di suisidio.

Aksidente fatal

Alrededor di 12 or di mardugá riba djaweps 9 di febrüari un aksidente entre un outo i un bròmer a tuma lugá riba Kaya Grandi. Dòkter ku a asistí na e sitio a konstatá morto di e víktima ku na bida tabata un miembro di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense. Ta trata di e hòmber di inisial J.M.T. di 30 aña di edat.

Politieberichten van maandag 6 februari tot en met donderdag 9 februari 2023

Steekpartij

Op woensdag 8 februari, omstreeks 04.00 uur kwam een melding bij de meldkamer binnen over brand in een woning aan de Kaya Johanna. Het was de drie bewoners gelukt om gezond en wel zelf naar buiten te komen en één van hen had zelf de brand geblust. De brandweer kwam ter plekke voor onderzoek en voor het zeker stellen dat dat de brand niet meer kon opvlammen. Buiten ontstond er een discussie met een vierde persoon die ter plekke was, die ervan werd verdacht hij mogelijk de brand had aangestoken. De discussie eindigde in een steekincident waarna de verdachte de locatie verliet. Het slachtoffer werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. In de ochtenduren, omstreeks 06.30 uur werd de 91-jarige verdachte met initialen J.J. aangehouden in een woning aan de Kaya Barakuda. Het slachtoffer was ook gewond en werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De zaak wordt onderzocht.

Levenloos lichaam aangetroffen

In de ochtenduren, omstreeks 10.30 uur op woensdag 8 februari, kreeg de politiecentrale melding over een levenloos lichaam in een toeristische accommodatie in Barkadera. Bij aankomst van de patrouille trof men inderdaad een overleden persoon aan. Na enig onderzoek van de forensische afdeling van het KPCN, kwam de schouwarts ter plekke waarna dood zelfmoord is geconstateerd.

Ongeluk met fataal resultaat

Omstreeks 12 uur s ’nachts op donderdag 9 februari vond een aanrijding tussen een auto en een bromfiets plaats op de Kaya Grandi. De schouwarts die ter plekke kwam constateerde de dood van het slachtoffer. Het gaat om een 30-jarige man met initialen J.M.T., in leven werkzaam bij het Korps Politie Caribisch Nederland.

