Kamer debatteert over geweld in de jeugdzorg

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 16 december over de aanpak van geweld in de jeugdzorg. Aanleiding is het eindrapport van de commissie-De Winter, een commissie die onderzoek heeft gedaan naar geweld in de Nederlandse jeugdzorg sinds 1945. Het debat is vanaf 15.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Onvoldoende beschermd

Op 12 juni 2019 publiceerde de commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg haar eindrapport ‘Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945-heden’. Het rapport concludeert onder meer dat de overheid onvoldoende heeft gedaan om geweld in de jeugdzorg te voorkomen.

Maatregelen

Na publicatie van het eindrapport heeft het kabinet toegezegd verschillende maatregelen te nemen om het leed van slachtoffers te erkennen en geweld te voorkomen. Zo kunnen slachtoffers van geweld in de jeugdzorg in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Ook komt er een contactpunt waar slachtoffers geholpen worden om passende hulp te krijgen.

Opvolging aanbevelingen

Voor het debat komen minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) naar de Kamer. De Kamerleden spreken met de betrokken bewindspersonen over het eindrapport en de opvolging van de aanbevelingen van de commissie.

Volg het live