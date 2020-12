Kiko Ta Pasando ku algun shofur di vehikulonan marka Altezza ku kada bes ta pensa pa kore bai laga polis?

Djabierne 18 dec 2020 anochi den kareda di 9:45pm polis a duna ordu na un shofur di un vehikulo marka Altezza pa e para su vehikulo pero e shofur aki a disidi si no para su vehikulo i polis a start un persekushon pa para e vehikulo aki i hasi un investigashon pa wak dikon e shofur aki no a sigui ordu di polis pa para su vehikulo. E persekushon tabata basta ekstenso manera bo por ripara riba e video mas abou aki ku nos a risibi.

Inkreibel kon tin persona ku ta hinka den nan kabes pa no sigui ordu di polis, e persekushon a sigui bai te den area di Fuik kaminda ku e vehikulo Altezza aki okupa pa dos hoben a aksidenta di un forma hopi violento konta un kura lagando e hoben nan aki gravemente herida.

E video aki bou ta ilustra e situashon despues di e aksidente,

E video aki a wordu di share for di facebook page di Telecuracao embed link. Algun persona ku no tin Facebook lo no por wak e video paso e video ta riba Facebook di Telecuracao

Den pasado no muchu leu e aña aki mes a tuma un pesekushon den kasi mesun area di pariba entre un Altezza i un vehikulo di polis na momentu ku polis a duna ordu pa para i e shofur no a duna oido na ordu di polis i a dera trot bai laga polis i a termina den un aksidente falta kaminda un persona relativamente hoben a perde su bida di un forma hopi kruel i un damita tambe a sali ku hopi herida di gravedat for di e aksidente aki na momento ku su kurpa a wordu saka dor di e impakto di e i benta riba kaya pa motibu di e velosidat haltu ku e shofur tabata maneha su vehikulo pa bai laga polis.

E aksidente aki a tuma luga 14 okt 2020 ta no mas ku 2 luna pasa i ku a tuma luga den orario di toke di keda kaminda no mester tin nigun vehikulo riba kaya.

Of ta pa e motibu di toke di keda tur hende ta kere ku nan por kore bai laga polis spesialmente e shofurnan hoben nan di e outo marka ALteza?

Remarkabel ta si ku ta net e marka di outonan aki ta kore bai laga polis den toke di keda i despues pa nan aksidenta di forma hororoso i laga okupantenan ku heridanan di gravedat

Nos lo wanta ku e item aki te aki nan paso hopi lo bai na insulta i reklama e loke ku nos a skibi aki ku ta un realidat, e simpel echo ku bo a skohe pa kore bai laga polis ta un echo kastigabel i un situashon ku bo mes a skohe pe ken ku bo ta. Ora polis duna bo un ordu ta algu ku bo mester kumpli kune. Si bo no ta diakuerdo ku su ordu bo ta bringa esaki den korte. Nunka ku bo tuma lei den bo man e lo kaba na bon. I esunnan ku ta lo bisa ku no ta tur e shofur nan di Altezza ta asina awel papia ku bo kolega, Jave, amigu i of miembronan di un team pa no maneha su vehikulonan asina di un forma inresponsabel di no pone su bida na peliger i of un bida inosente.