Minister President Evelyn Wever Croes:  Prome Minister Evelyn Wever – Croes cu update di e situacion di covid: GOBIERNO NO TA BAY IMPLEMENTA MEDIDA NOBO AWOR, PERO LO MONITOR E SITUACION SI

Prome Minister Evelyn Wever – Croes cu update di e situacion di covid:

GOBIERNO NO TA BAY IMPLEMENTA MEDIDA NOBO AWOR, PERO LO MONITOR E SITUACION SI

Dialuna 21 di september Prome Minister Evelyn Wever – Croes a elabora riba diferente tema den e conferencia di prensa. Faltando 4 dia pa Pasco, den nomber di Gobierno di Aruba y Team di Crisis, Prome Minister ta gradici tur esnan cu a yuda pa yega caminda cu nos ta awe den e pandemia. Aruba su economia awe ta habri, buelonan cu turistanan ta yegando nos isla, mas hende poco poco ta trahando y nos por tin speransa cu Aruba su situacion lo sigui mehora.

Situacion di casonan di covid

Awe tin 160 caso activo di Covid y na Aruba a haci casi 60 mil test desde comienzo na maart. Ta danki na e strategia agresivo di test, nos tin e situacion bastante domina. Na september a mira un piek di 1640 caso, y despues di un luna a baha esaki bou di 200 activo. Eynan nos a keda awor den e ultimo 2 lunanan. Nos a baha bou di 100 na november, pero despues a sigui aumenta y awor ta fluctua entre 100 y 200.

Riba su mes, esaki ta cantidad cu nos por domina, e capacidad di ICU ta ok, y den hospital no tin hopi hende. Sinembargo, no ta for di peliger ainda, pasobra nos tin awe un averahe di 16 caso nobo pa dia. Siman pasa e tabata 12 caso nobo pa dia. Nos a cuminsa luna di December cu 122 caso activo y e cantidad ta fluctua, pero awe nos ta na 160 caso activo, pues un aumento. P’esey e mensahe ta pa tur hende cuida, mas ainda.

Prome Minister a duna di conoce cu Gobierno no ta bay implementa medida nobo awor, pero lo monitorea e situacion si, pa mira si e aumento cu ta detectando ta exigi ahuste den e medidanan.

Si wak bek for di principio di e covid crisis na Aruba, te cu awor berdad nos mester ta hopi agradecido na esnan den cuido, esnan encarga cu testmento, esnan encarga cu controlnan di isolacion y taskforce bedrijven, esnan encarga cu orden publico, boluntarionan hibando cuminda pa esnan cu no tin, crisis team y tur persona cu ta traha incansablemente y principalmente ciudadanonan, pa e diciplina y cooperacion.

Mensahe pa sigui cuida

“Laga nos balora tur e sacrificionan cu nos ta haciendo, pasobra awe e ta bastante bou di control, no pa suerte sino pa decisionnan dificil. Nos a cera frontera, separando famianan sin sa ki dia nos lo bolbe brasa nos sernan keri, nos yiunan studiando den exterior.

Nos a bin cu toque de queda y mester a keda cas. Nos a biba den ansha y hasta haci filanan largo na supermerado pasobra nos a pensa cu papel higienico lo caba na Aruba. Cuanto hende a perde trabou? Cuanto hende no por a despedi di nan ser keri debi na e reglanan nobo di Covid? Nos a shut down nos turismo y consecuentemente hopi compania a cera y hendenan a perde trabou. Awor nos ta recordando poco poco cu ta sacrificionan grandi cu nos tur a haci, a percura cu nos ta aki para. Porfabor no laga nan bay perdi. Na nomber di Gobierno y Pueblo di Aruba, faltando algun dia pa ta Pasco, mi ta pidi tur hende pa nos balora tur e trabou y sacrificio inmenso di miles di persona cu a traha pa cuida nos tur y haci bo bida y di bo famia mas facil cu mas siguridad y trankilidad. Ban sigui cumpli cu e disciplina y e reglanan, sea ta na trabou, haciendo compras of na cas durante dianan di fiesta.

Tambe ta importante pa recorda pa core cu mas pasenshi y siguridad den trafico. Ban celebra e Pasco aki protehando y stimando nos prohimo, bisti bo tapaboca, tene distancia, si por keda cas y celebra cu famia. E regla principal ta: si bo ta sinti malo, pa cualkier sintoma, keda paden y yama bo dokter. Si haci of ricibi bishita, sigui cumpli cu e reglanan y limita e cantidad di hende. Laba man frecuentemente y/of uza hand sanitizers.



Por ultimo, ta hunto nos a logra y ta hunto nos por sigui logra controla e virus pa recupera Aruba su economia y futuro. No ban laga dianan di fiesta bira fiesta pa Covid. No ban plama e virus,

Ban plama e Alegría, Positivismo y Speransa”, Prome Minister Evelyn Wever – Croes a expresa. .