Notisia di polis di djaluna 21 di desember te ku djarason 23 di desember 2020/Politieberichten van maandag 21 december tot en met woensdag 23 di december 2020

Notisia di polis di djaluna 21 di desèmber te ku djárason 23 di desèmber 2020

Aksidente entre dos outo riba Kaya Essequibo

Riba djaluna 21 di desèmber un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Essequibo. E outonan tabata koriendo tras di otro na momentu ku e outo dilanti a wanta brek direpente pa desviá un buraku den kaminda. Dor di esaki e outo ku tabata kore su tras a dal den dje. Shofùr di e outo patras tabata na estado i tabata keha di doló na su barika i lomba. Ambulans a transport’é pa hospital pa tratamentu médiko.

KPCN ta pidi pa ta alerta riba kumplimentu ku e reglanan di Corona durante dianan di fiesta

Pasku ta den porta. Un periodo durante kua miembronan di famia ta bini huntu i turistanan ta bishitá nos isla. Tur ku e intenshon pa pasa e dianan di fiesta akinan na un manera agradabel. Pero e aña aki tòg ta un tiki otro. Dor di e yegada di e vírùs di Corona a bini ku regulashon mas estrikto, p’esei nos ke hasi un petishon na un i tur pa no opstante e festividatnan limitá den seno di famia, riba kaya i na lokalidatnan, tene kuenta ku e reglanan na vigor.

Polis tin komo tarea pa mantené e ordenansa di emergensia kaminda ta nesesario. Polis den kolaborashon ku e departamentu di Supervishon i Mantenshon di Entidat Públiko, lo kontrolá riba por ehèmpel kumplimentu ku e ‘social distance’ i e kantidat máksimo di persona ku ta permití. Na kada kaso lo wak ta di ki tipo di violashon(nan) ta trata di dje i kua lo ta e mihó manera pa atendé ku esaki, hasiendo esaki ku rèspèt mutuo. Lo no tolerá violensia ferbal i/òf agresividat kontra nos trahadónan.

Un komportashon trankil di un i tur durante di kòntròlnan i na momentu ku konstatá violashonnan ta kondusí na solushon pasífiko. KPCN ta deseá komunidat kompleto felis dianan di fiesta!

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 21 december tot en met woensdag 23 di december 2020

Aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya Essequibo

Op maandag 21 december vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaya Essequibo. De eerste auto remde plotseling om een gat in het wegdek te ontwijken. De achterop komende auto botste hierdoor op zijn voorganger. De bestuurster van achterste auto is in verwachting en klaagde over pijn in haar buik en rug. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische controle.

KPCN vraagt alert te zijn op naleven corona regelgeving tijdens feestdagen

Het is bijna Kerst. Een periode waarin familieleden vanuit het buitenland samenkomen en toeristen het eiland bezoeken. Allen met de intentie om hier op een fijne manier de feestdagen door te brengen. Dit jaar is toch enigszins anders. Door de intrede van het Coronavirus is regelgeving aangescherpt, daarom willen wij iedereen vragen om desondanks de feestelijkheden in huiselijke kring, op straat en bij locaties, rekening te houden met de geldende regelgeving.

De politie heeft als taak de noodverordening te handhaven daar waar nodig. De politie, in combinatie met Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam, controleert op bijvoorbeeld ‘social distance’ en het maximale aantal toegestane personen. Bij iedere melding zal er worden gekeken wat voor overtreding het betreft en wat de beste oplossing hiervoor is, met wederzijds respect. Verbaal geweld of agressie tegen onze medewerkers zal niet worden getolereerd.

Een rustige medewerking van een ieder bij controles en bij constatering van overtredingen leidt tot een vreedzame oplossing. KPCN wenst de hele gemeenschap fijne feestdagen!

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.