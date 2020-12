Ta prohibí eventonan riba laman manera Fuikdag òf na Klein Kòrsou / Verbod op evenementen op zee zoals Fuikdag en op Klein Curaçao

Ta prohibí eventonan riba laman manera Fuikdag òf na Klein Kòrsou

Wardakosta i outoridatnan lo kontrolá abase di reglanan di COVID-19 riba laman

Djadumingu patruyanan di Wardakosta a bolbe ehekutá kontrolnan riba laman. E kontrolnan a

tuma luga durante di dia na entre otro pir di Sta. Barbara i Fuikbaai. Durante e patruyanan di

djadumingu e públiko i e ‘boat community’ a tene nan mes na e medidanan bálido riba laman i

no tabatin nada partikular ku a sosode. Wardakosta konhuntamente ku Kuerpo Polisial di

Kòrsou i Haveninspectie lo keda kontrolá severo riba laman e wikèntnan ku ta bini.

Prinsipalmente lo kontrolá e promé djadumingu di yanüari 2021 pa evitá ku botonan ta bai

Fuikbaai. Manera ya ta konosí, e Fuikdag 2021 lo no ser permití i ta hasi un apelashon na

komunidat i e ‘boat community’ pa tene kuenta ku esaki. No ta permití pa organisá Fuikdag òf

tene ningun tipo di enkuentro òf evento bou di ningun nòmber riba laman, na Fuikbaai, Klein

Kòrsou òf otro bahianan manera Westpunt, Piscadera òf Jan Thiel durante di e pandemia, pa

evitá aglomerashon di hende.

E kontrolnan ku Wardakosta ta ehekutá ta pa pone ordu públiko i pa personanan mantené nan

mes na e medidanan ku Gobièrnu di Kòrsou a stipulá pa evitá COVID-19 sigui plama riba nos

isla. E medidanan vigente riba laman pa botonan ta, ku ta permití solamente dos boto mará

banda di otro i un máksimo di kuater (4) persona riba un boto.

Siguiendo medidanan stipulá di COVID-19 pa Gobièrno di Kòrsou nos ta evitá pa e vírùs di

corona sigui ser transmití. Porfabor skucha notisia i informashon di gobièrno pa bo keda na

altura di e medidanan vigente. Wardakosta konhuntamente ku otro outoridatnan konserní ku

orden públiko lo bai keda hasi kontrolnan servero riba laman.

Verbod op evenementen op zee zoals Fuikdag en op Klein Curaçao

De Kustwacht heeft afgelopen zondag gerichte controlepatrouilles op zee in de buurt van

Fuikbaai en de pier van Sta. Barbara uitgevoerd. Deze controlepatrouilles worden in

samenwerking met de havenveiligheidsinspectie en korps politie curaçao gerealiseerd en zijn

gericht op het controleren van onder andere de maatregelen van COVID-19. De autoriteiten op

zee gaan de komende weekenden langs de meest bezochte baaien op het eiland controles

uitvoeren. Met name de eerste zondag van januari 2021 gaan er strenge controles plaatsvinden

om boten die naar Fuikbaai willen varen tegen te houden. Zoals alom bekend, wordt Fuikdag

2021 verboden en mogen geen boten naar Fuikbaai varen. Een verzoek aan alle booteigenaren

en de ‘boat community’ om hiermee rekening te houden. Derhalve is geen enkele vorm van

samenscholing op zee, samenscholing op pieren en/of vlot op zee toegestaan. Het is verboden

evenementen op zee met boten en andere vaartuigen onder welke naam dan ook zoals Fuikdag

te organiseren. Ook evenementen op Klein Curaçao en andere baaien zoals Westpunt,

Piscadera of Jan Thiel zijn verboden gedurende de coronapandemie, dit ter voorkoming van

samenscholing van personen.

De geldende COVID-19 maatregelen op zee zijn: er mogen maximaal twee boten langszij liggen

van elkaar en maximaal vier (4) personen aan boord van een boot of één huishouden. Door de

COVID-19 maatregelen van de Curaçaose overheid te volgen voorkomen we de verdere

verspreiding van het coronavirus op het eiland. Volg het nieuws en informatie van de overheid

om op de hoogte te blijven van de geldende COVID-19 maatregelen op het eiland.