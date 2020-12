Sosten pa yuda empresanan ku nan Gastunan Operashonal Fiho (TVL)

WILLEMSTAD – Minister di Desaroyo Ekonómiko, sr. Steven Martina ta anunsiá ku for di djaluna 4 di yanüari 2021 pa 4’or di atardi, empresanan por apliká pa un sosten di nan gastunan operashonal fiho. Banda di e areglo di NOW ku ta yuda empresanan mantené trahadó den servisio, e fasilidat di krédito pa empresa chikí i mediano i tambe e sosten pa empresario individual, ta bini un sosten èkstra pa empresanan di Kòrsou. E asina yamá TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) ta yuda empresanan ku nan gastunan operashonal fiho. Empresanan ku tin trahadó i a sufri un pèrdida di entrada promedio di mas ku 25% den luna di yüli pa sèptèmber 2020, por bini na remarke pa e areglo akí. Por apliká te ku djaluna 11 di yanüari 2021 pa 4’or di atardi via e portal riba www.fondodisosten.org, òf via di mail ku un link pa empresanan ku ya tin aplikashon den e areglo di NOW.

Informashon di sosten pa gastunan operashonal fiho

E maneho di Gobièrnu ta dirigí riba sostené empresanan ku tabata saludabel pa nan por pasa dor di e krísis di COVID-19. Si tur e empresanan aki sera nan portanan òf bai fayit, lo bira mas difísil pa por rekuperá tur e aktividatnan ekonómiko i tur e kuponan di trabou ku lo bai pèrdí i trese esakinan bèk na e nivel ku nan tabata promé ku mart 2020.

Gastunan operashonal fiho ta gastunan ku ta sigui kore maske ku e empresa no tin entrada. Ta trata di gastunan manera entre otro hür, propiedat inmóbil, interes i pagonan di fiansa, seguro, pagonan di “lease” i abonado. Un sosten di e gastunan operashonal fiho lo hasi posibel pa e empresa por paga su kréditornan. Esaki ta yuda evitá un efekto di dominó, debí ku e empresa no por kumpli ku su debernan na otro empresanan manera entre otro seguro i banko ku ta pone na su turno ku e empresanan aki ta haña nan ku problema di likides. Pa empresanan di Kòrsou, tin un montante di NAf. 23,8 mion disponibel pa e sosten di gastunan operashonal fiho.

E sosten i su kondishonnan

Empresanan na Kòrsou, ku tabata registrá na SVB promé ku 28 febrüari 2020 i tin trahadó, lo por bini na remarke banda di NOW tambe pa e sosten di gastunan operashonal fiho basta nan tabatin un promedio di pèrdida di entrada di mas ku 25% den e di tres kuartal di e aña 2020. E empresanan ku pa motibu di konsekuensianan mara na e krísis di COVID-19, lo por bini na remarke pa un sosten insidental. E sosten ta basa riba:

Entrada di e di tres kuartal di 2020, kompará ku e entrada di mesun periodo den 2019;

32 porshento di gastunan operashonal fiho manera kalkulá pa CBS;

Mínimo 30 porshento di supsidio di Gobièrnu pa e gastunan operashonal fiho.

E sosten por ta un montante mínimo di 750 florin te ku un montante máksimo di 150.000 florin pa empresa pa kuartal.

Ehekushon

E prosedura pa empresanan por apliká ta simpel. Empresanan ku ya e yega di apliká òf ta risibiendo sosten di NOW, lo risibí un invitashon via mail pa por apliká. Tur otro empresa por yena e aplikashon digital via di portal riba www.fondodisosten.org. Si tin kalke pregunta por lesa informashon di e areglo riba e wèpsait òf por manda un mail na e TVL Helpdesk na: tvl@fondodisosten.org.

Ministerio di Desaroyo Ekonómiko ta kontrolá tur e aplikashonnan i pagonan lo ser ehekutá dor di SVB. Kaminda ta nesesario lo tin un kolaborashon ku Ofisina di Impuesto i/òf Ontvanger pa hasi un kontrol adishonal leve. Tur empresa ku ta bini na remarke pa e sosten di gastunan operashonal fiho i ku ta kumpli ku tur kondishon pa ku “compliance’’ lo por risibí e supsidio riba nan kuenta di banko den un siman despues ku e periodo pa apliká sera (11 di yanüari 2021 pa 4’or di atardi).

Ku introdukshon di e sosten akí, Minister Martina i Gobièrnu di Kòrsou, ta spera di duna e empresanan un alivio èkstra. Esaki ta hopi agudo mirando efektonan di e pandemia mundial i e impakto ku e sierto di e medidanan ku Gobièrnu a introdusí pa salbaguardiá salubridat públiko por tin riba nos empresanan.

Klek akí pa e presentashon durante e Konferensha di Prensa di djamars, 29 di desèmber 2020.

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor bedrijven (TVL)

WILLEMSTAD – Minister van Economische Ontwikkeling, dhr. Steven Martina kondigt vandaag aan dat bedrijven vanaf maandag 4 januari 2021 om 16.00 uur hun aanvraag kunnen indienen om een tegemoetkoming te ontvangen in de vaste lasten van hun bedrijf. Naast de NOW-regeling die de werkgever in staat stelt om werknemers in dienst te houden, de kredietfaciliteit voor MKB-bedrijven en de ondersteuning aan ZZP-ers, komt er extra steun voor het Curaçaose bedrijfsleven. Namelijk de Tegemoetkoming Vaste Lasten of wel TVL. Bedrijven met werknemers, die hun gemiddelde omzet van juli tot en met september 2020 met meer dan 25% hebben zien afnemen, kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. De aanvragen kunnen ingediend worden tot en met maandag 11 januari 2021 om 16.00 uur via het portaal op www.fondodisosten.org of via mail met link voor bedrijven die reeds een aanvraag in de NOW regeling hebben.

Achtergrond van de TVL-regeling

Het beleid van de regering is om in van nature gezonde bedrijven te steunen om de COVID-19-crisis door te komen. Indien deze bedrijven nu zouden sluiten of failliet zouden gaan, zal het vele jaren duren voordat de verloren activiteiten en de werkgelegenheid weer op het peil zouden zijn net als de periode voor maart 2020.

Vaste lasten zijn de kosten die doorlopen, ook als er geen omzet gemaakt wordt door een bedrijf. Doorgaans zijn dat huur, pacht, interest- en aflossingsbetalingen, verzekeringen, leasebetalingen en abonnementen. Een tegemoetkoming in de vaste lasten leidt er ook toe dat de ondernemer gemakkelijker zijn crediteuren kan betalen. Hiermee wordt voorkomen dat er een domino-effect ontstaat als gevolg van het feit dat ondernemers hun rekening niet meer kunnen betalen waardoor andere ondernemers, verzekeringsmaatschappijen en lokale banken in liquiditeitsproblemen komen. Voor de bedrijven op Curaçao is een bedraf van NAf. 23,8 miljoen beschikbaar voor de tegemoetkoming vaste lasten.

De tegemoetkoming en voorwaarden

Ondernemingen op Curaçao die voor 28 februari 2020 geregistreerd staan bij de SVB en werknemers in dienst hebben, komen naast de NOW-regeling ook voor deze regeling in aanmerking indien de gemiddelde omzetdaling tenminste 25% bedroeg in het derde kwartaal van het jaar 2020. Bedrijven die getroffen zijn door de gevolgen van de COVID-19-crisis kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering. Deze uitkering is gebaseerd op:

het omzet in het derde kwartaal van 2020, ten opzichte van dezelfde periode in 2019;

het aandeel van 32% van de vaste kosten in de omzet zoals berekend door het CBS; en

het aandeel van minimaal 30% dat de overheid van de vaste kosten subsidieert.

De uitkering is minimaal NAf. 750, – en kan oplopen tot maximaal NAf. 150.000 per aanvrager per kwartaal.

De uitvoering

De procedure om aan te vragen is zo eenvoudig mogelijk gehouden voor de bedrijven. Bedrijven die eerder NOW hebben aangevraagd en/of ontvangen, worden vanzelf via mail uitgenodigd. Alle overige bedrijven kunnen gebruik maken van het portaal via www.fondodisosten.org. Mochten er toch vragen zijn dan kan men de website raadplegen of een mail sturen naar de TVL helpdesk via: tvl@fondodisosten.org.

Alle aanvragen worden gecontroleerd door het Ministerie van Economische Ontwikkeling en uitbetaling gebeurt door de SVB. Indien nodig zal een additionele lichte controle door de Belastingdienst en/of de Ontvanger plaatsvinden. Bedrijven die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming vaste lasten en geen compliance problemen hebben, kunnen binnen een week na de sluitingsdatum van het portaal (11 januari 2021 om 16.00 uur) het geld op hun rekening tegemoet zien.

Met de invoering van deze regeling hoopt Minister Martina en de regering een stuk extra ‘alivio’ te brengen bij de bedrijven. Dit is hard nodig door de wereldwijde pandemie en de impact van de Covid-19 bestrijdingsmaatregelen van de Curaçaose regering in het kader van de volksgezondheid, op het bedrijfsleven.

Klik hier voor de presentatie (in het Papiaments) van de Persconferentie van vandaag, dinsdag 29 december 2020.