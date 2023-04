Geslaagde afsluiting CARIFTA Aquatics Championships

Na een paasweekend vol met sportwedstrijden hebben de deelnemers van de CARIFTA Aquatics Championships 2023 zich nog even kunnen ontspannen tijdens de sluitingsceremonie in het Bennie Leito zwembad op Rif in Otrobanda. Zo’n 300 deelnemers en begeleiders werden getrakteerd op een avond met muziek, eten, drinken, zwemmen en glijden van de glijbaan.

De wedstrijden van de CARIFTA Aquatics Championships vonden plaats van 6 tot en met 9 april op Curaçao en de deelnemers, allemaal tussen de 10 en 18 jaar oud, kwamen uit het Caribisch gebied. De afsluitende avond werd georganiseerd door eZorg en Botika Sorsaka in samenwerking met FDDK en CARIFTA. Deejay JT en MC Boogieman organiseerden een danswedstrijd en er werden siersprongen gemaakt van de duikplank. De glijbaan was toegankelijk voor alle aanwezige tieners. eZorg en Botika Sorsaka zijn de donateur van de glijbaan in het zwembad en gezamenlijk met sponsors Onderlinge Hulp, Frisdrank Curacao, AMC Cargo, Bolt Xpress Cargo, Albatros, BDO, Manrique Capriles, AFAS software, NMO en Deli Nova is de avond mogelijk gemaakt.