Lèi ta prohibí peska riba kref i karko di sierto tamaño – Het opvissen van onvolgroeide kreeften en ‘karkó’ is verboden

Lèi ta prohibí peska riba kref i karko di sierto tamaño

Durante un patruya rutinario na bordo di un Metal Shark, e personal di Wardakosta a nota dos

hòmber ku tabata sambuyá i saka kref i karkó for di awa. E hòmbernan tabatin un kantidat

grandi di kref i karkó huntu ku nan, ku tabata demasiado chikitu. Pa lèi, e ‘visserijlandsbesluit’,

ta prohibí pa saka karkó mas chikitu ku 18 sèntimeter i kref mas chikitu ku 25 sèntimeter for di

awa pa konsumo. E motibu pa esaki ta ku e animalnan aki ta ser menasá ku ekstinshon. E

karķó i e kref chikitu no ta haña chèns pa desaroya bira adulto i komo tal no por reprodusí. E lèi

ta prohibí peska tambe riba kref ku ta kambiando su kaska òf kref ku ta den fase di

reprodukshon.

Persbericht Kustwacht Caribisch Gebied

Het opvissen van onvolgroeide kreeften en ‘karkó’ is verboden

Tijdens een reguliere patrouille zag een kustwachtteam, dat aan boord van een Metal Shark

voer, twee mannen die kreeften en zeeslakken (karko’s) aan het opvissen waren. De mannen

hadden een groot aantal kreeften en zeeslakken bij zich die te klein waren. Volgens de wet, het

visserijlandsbesluit, is het opvissen van zeeslakken kleiner dan 18 centimeter verboden. Het

opvissen van kreeften in vervellingsfase, eierdragende kreeften of die kleiner dan 25 centimeter

zijn, is ook verboden. Door het opvissen van deze onvolgroeide dieren worden ze met uitroeiing

bedreigd. De dieren krijgen geen kans om vol te groeien waardoor ze niet voor nieuwe aanwas

kunnen zorgen. De kustwachters hebben de dieren in beslag genomen en de mannen hebben

een boete gekregen. Alle kreeften en zeeslakken zijn later weer in de zee gelegd.