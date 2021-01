Deklarashon di Gezaghèber Edison Rijna riba 8 di yanüari / Verklaring van Gezaghebber Edison Rijna op 8 januari

Deklarashon di Gezaghèber Edison Rijna riba 8 di yanüari

Kralendijk – Kerido pueblo di Boneiru,

E kantidat di kaso aktivo di COVID-19 awe djabièrnè 8 di yanüari a oumentá i a yega e total di 100. Esaki ta alarmante. Mi a tuma nota ku den pueblo tin hopi hende preokupá. Pa e motibu ei mi ta dirigí mi mes na boso awe via di e medio akí.

Di un banda e sifranan a subi komo ku ta di lamentá ku no ta tur hende a tene nan mes na e reglanan. Di otro un banda tin muchu mas hende ku a bai tèst resientemente. Mi ta kontentu ku esaki pasobra esaki ta duna un mihó bista riba e kasonan aktivo. Nos ta tene kuenta ku e sifranan lo por sigui oumentá.

Departamento di Salubridat Públiko awe ainda ta investigando tur kontakto i fuente di kontagio di hendenan ku a pega ku e vírùs. Ke men no ta konosí ainda si tur kaso tin di aber ku e clusternan konosí. Aparte di esaki tin cluster nobo tambe, manera esun di El Tronco snek.

Mirando e kantidat di 100 kaso ku nos tin awe, a skohe pa tuma medida nobo pa evitá formashon di gruponan grandi. Nos ta hasi esaki komo medida di prekoushon i pa protekshon di un i tur.

Ministerio Públiko a informá mi tambe ku entrante mayan lo aktua severo kontra tur hende den grupo grandi. E tempu di atvertí i hala atenshon di hende ku ta aglomerá a pasa. Si no kumpli ta haña but! Esaki ta konta tambe pa establesimentu ku no ta kumpli ku e regla nan.

Tene kuenta ku nos ta monitoriá e situashon di dia pa dia. Si e kasonan sigui oumentá i nos no tin un bista klaro di e fuentenan di kontagio, lo bini mesora ku medida mas severo.

Entrante mayan djasabra 9 di yanüari 2021 ta permití pa hende di maksimal dos kas tene un enkuentro privá na kas òf den espasio públiko.

Na evento profeshonal por okupá 50% di e espasio i por tin un máksimo di 25 hende. Pa un evento profeshonal mester pidi i haña pèrmit. Mester registrá ken ta presente i no ta permití pa kanta òf balia.

Den establesimentu di hóreka ta permití un máksimo di 4 hende na kada mesa, mucha mas yòn ku 13 aña no ta inkluí. E establesimentunan mester usa un máksimo di 50% di nan kapasidat, bishitante ta sinta na un lugá fiho i e lugá mester sera 10 or di anochi.

Tienda i pakus por keda habrí, ta permití un máksimo di 2 hende di kada kas pa hasi kompra. Por tene misa òf sirbishi. Ta konsehá urgentemente pa usa 50% di e kapasidat, i tur hende sinta na un distansia di 1,5 mei di otro. Mirando ku na un iglesia tabatin hende ku a pega ku e vírus ta urgi tur misa i iglesia pa no kanta durante misa òf sirbishi. Tambe pa tur hende bai kas asina ku e misa òf sirbishi a kaba.

No ta permití pa tene kompetensia di deporte, i mester bai kas mesora despues di praktiká deporte. Skol di deporte por keda habrí basta nan tene nan mes na e reglanan estrikto ku a palabrá ku nan. Nan tin mag di tin 50% di e kantidat di hende ku normalmente por praktiká deporte serka nan.

Ta urgi tur hende pa traha mas tantu posibel na kas. Trahadó den un profeshon di kontakto manera hasidó di kabei, hasidó di uña, fisioterapista, mester bisti tapaboka.

Tur diskotèk, i kas di plaser ta keda será. Kasino i teater di sine i sauna por keda habrí. Esaki pasobra den e establesimentunan akí bishitante no tin masha kontakto ku otro, manera ora hende ku konosé otro bini huntu na un kas por ehèmpel. E establesimentunan menshoná tin mag di tin 50% di hende ku e lugá por karga normalmente.

Tur skol i akohida pa mucha ta keda habrí. Na skol i akohida pa mucha tur adulto mester tene 1,5 meter di distansia di otro.

Manera semper mi ta bolbe enfatisá importansia di tene 1,5 meter di distansia, laba man regularmente i tosa i nister den bo èlebog. Awor ku nos tin 100 kaso aktivo di COVID-19, tur mester asumí nan responsabilidat pa kumpli ku e reglanan I evitá asina ku e vírùs ta sigui plama bou di nos.

Manera mi a menshoná promé ku e tempu di atvertí a pasa i awor ta na nos mes pa evitá di ta un peliger pa otro. Pues un biaha mas mantené na medidanan konosí i hala atenshon di esnan ku no ta umpli ku e reglanan. Di nos parti direktorado di Supervishon i Mantenshon huntu ku kuerpo polisial di Hulanda Karibense lo hiba e kontròlnan i duna but na esnan ku no ta kumpli.

Un biaha mas ser un siudadano responsabel i kuida.

Verklaring van Gezaghebber Edison Rijna op 8 januari

Kralendijk – Beste mensen,

Het aantal actieve gevallen van COVID-19 is vandaag gestegen naar 100 gevallen. Dit is afschrikwekkend. Ik heb gemerkt dat er onder de bevolking veel mensen bezorgd zijn. Daarom richt ik mij via dit medium tot jullie.

De cijfers konden stijgen, omdat jammer genoeg niet iedereen zich aan de regels heeft gehouden. Aan de andere kant hebben meer mensen zich kortgeleden laten testen. Ik ben daar blij mee omdat we zo een beter beeld hebben van de actieve gevallen op Bonaire. Wij houden er rekening mee dat de cijfers kunnen blijven stijgen.

De afdeling Publieke Gezondheid is vandaag nog steeds bezig om alle kontakten en bronnen van besmetting te onderzoeken van de mensen die besmet zijn geraakt. Dus we weten op dit moment nog niet of alle gevallen te maken hebben met de bij ons bekende clusters. Daarnaast zijn er ook nieuwe clusters zoals bij El Tronco snack bijgekomen.

Met het oog op de 100 gevallen die we vandaag hebben, is er gekozen om nieuwe maatregelen te treffen om de vorming van grote groepen te voorkomen, dus samenscholing. Wij doen dit als voorzorgsmaatregel en om iedereen te beschermen.

Het Openbaar Ministerie heeft mij geïnformeerd dat zij vanaf morgen streng gaan optreden tegen mensen die in grote groepen samen komen. De tijd van waarschuwen en aanspreken van mensen die samenscholen is voorbij. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete. Dit geldt ook voor gelegenheden en ondernemingen die zich niet aan de regels houden.

Hou er rekening mee dat wij de situatie van dag tot dag in de gaten houden. Als de gevallen blijven stijgen en wij geen goed zicht meer hebben op de bronnen van besmetting, zullen er onmiddellijk strengere maatregelen genomen worden.

Vanaf morgen, zaterdag 9 januari 2021, is het toegestaan voor mensen van maximaal twee huishoudens om privé thuis of in een openbare ruimte samen te komen.

Bij professionele evenementen mag 50% van de ruimte benut worden en mogen er maximaal 25 mensen aanwezig zijn. Voor een professioneel evenement moet men vooraf een vergunning aanvragen en krijgen. Er moet geregistreerd worden wie aanwezig is, en het is niet toegestaan om te dansen of te zingen.

In horecagelegenheden is een maximum van 4 mensen aan elke tafel toegestaan, kinderen jonger dan 13 jaar zijn daarbij niet inbegrepen. De gelegenheden moeten 50% van hun capaciteit gebruiken, bezoekers zitten op een vaste plaats en de zaak moet om 10 uur ‘s avonds dicht.

Winkels kunnen openblijven, per huishouding mogen maximaal twee personen boodschappen doen. Het is mogelijk om missen of diensten te houden. Het dringend advies is om 50% van de capaciteit te gebruiken, en iedereen moet op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Aangezien er mensen bij een kerk besmet zijn geraakt met het virus, worden alle kerken dringend verzocht om niet te zingen tijdens de dienst of de mis. Het dringende advies is ook dat iedereen direct na de mis of de dienst naar huis gaat.

Wedstrijdsporten zijn niet toegestaan en iedereen moet meteen naar huis na het uitoefenen van hun sport. Sportscholen kunnen openblijven, op voorwaarde dat ze zich aan de strakke regels van de afspraken die met hen zijn gemaakt.

Iedereen wordt dringend verzocht om zoveel mogelijk thuis te werken. Medewerkers in een contactberoep zoals kapsters, nagelstylistes en fysiotherapeuten moeten een mondkapje dragen.

Disco’s en boordelen blijven dicht. Casino’s, movies en sauna’s kunnen openblijven. Dit omdat in casino’s, movies en sauna’s niet veel onderling contact is, zoals bijvoorbeeld wanneer mensen die elkaar kennen thuis samenkomen. Deze gelegenheden mogen 50% van de mensen toelaten die normaal zijn toegestaan.

Alle scholen en kinderopvang blijven open. Op school en in de kinderopvang moeten volwassenen 1,5 afstand van elkaar houden.

Zoals altijd benadruk ik weer het belang van het houden van 1,5 meter afstand, het regelmatig wassen van de handen, en hoesten en niezen in de ellenboog. Nu wij 100 actieve gevallen van COVID-19 hebben op Bonaire, moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen en de regels naleven om te voorkomen dat het virus zich verder onder ons verspreidt.

Zoals ik eerder zei is de tijd van waarschuwen voorbij, het is nu aan ons om te voorkomen dat we een gevaar vormen voor elkaar. Ik herhaal: Hou u aan de bekende maatregelen en spreek mensen aan die zich niet aan de regels houden. Van onze kant zal de directie Toezicht en Handhaving samen met het politiekorps CN, controles houden en mensen beboeten die zich niet aan de regels houden.

Wees een verantwoordelijke burger en zorg goed voor uzelf en anderen.