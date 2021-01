Karantena adaptá pa agentenan polisial // Aangepaste quarantaine voor politieagenten

Karantena adaptá pa agentenan polisial

Meskos ku restu di Boneiru, KPCN a hañ’e konfrontá ku algun kolega kontagiá (3) ku mester a bai den isolashon i algun kolega (13 di Boneiru i 5 di Saba i Statia) mester a bai den karentena.

E problema aki a bini dilanti partikularmente den e warda di patruya 24/7. Den ‘Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden’ (SGBO) den kua tur e departamentunan ta representá, a indiká ku esaki lo bai kondusí na problema den suministrashon di bon kuido di polis riba e islanan di Hulanda Karibense en general i spesífikamente pa Boneiru. Naturalmente lo por empeñá algun hende di otro departamentu interno, pero esaki tambe lo por kondusí na problemanan den nan trabou.

A konsehá KMT (Tim di Maneho di Kuerpo) urgentemente pa tuma medida pa asina por keda realisá kuido di polis pa e poblashon i tambe mantené e ordenansa di emergensia. Un opshon por ta pa ofisialmente pidi asistensia di ‘Koninklijke Marechausse’ for di Hulanda òf for di un di e kuerponan den Karibe, loke naturalmente tambe lo por trese riesgonan kuné. Hefe di Kuerpo a pidi e direktorado di Salubridat Públiko konseho profeshonal i ku ta medikamente responsabel. Nan a indiká ku por apliká e manera di traha ku RIVM ta duna komo situashon di eksepshon pa trahadónan, na momentu ku kontinuidat di kuido kore riesgo. Di e manera ei kuido polisial por kontinuá provishonalmente. Den kaso ku e kontagionan subi semper por pidi asistensia.

Segun protokòl lo a tèst e agentenan ku ta den karentena, na momentu ku nan a pasa vários dia sin niun keho i den kaso ku nan resultado ta negativo lo pone nan na trabou, ku e medidanan di protekshon nesesario. Sinembargo nan tin ku keda den karentena despues di trabou te ora ku e periodo di 10 dia di karentena a pasa. A apliká e manera di traha aki na Saba i Sint Eustatius tambe. E riesgo ta responsabel pasobra tur kolega, tur dia ta kore e riesgo pa drenta den kontakto ku un persona kontagiá riba kaya.

KMT a tuma e konseho aki i a diskutié ku ‘Participatieraad’ i ku sindikato. Seguidamente a apliká e medidanan aki. Pero sindikato no ta di akuerdo ku esaki i ke pa tur agente polisial ku di un òf otro manera tabatin kontakto ku un persona kontagiá, drenta karentena mesora pa 10 dia i keda den esaki sin bin traha. KMT ta komprondé e preokupashon, pero ta di opinion tambe ku mester suministrá un kuido di polis responsabel a base di konseho eksperto di Salubridat Públiko. P’esei nan ta para firme tras di e desishon ku a tuma.

Aangepaste quarantaine voor politieagenten

Net als de rest van Bonaire werd het KPCN geconfronteerd met een aantal collega’s (3) met een positieve PCR uitslag met als gevolg dat zij direct in isolatie moesten gaan. Daardoor was het noodzakelijk dat er ook een aantal collega’s (13 Bonaire en 5 Saba en Statia) in quarantaine werden geplaatst.

Met name bij de patrouilledienst die de 24/7 zorg uitvoert, speelde dit probleem. Binnen de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd werd aangegeven dat dit tot problemen zou kunnen gaan leiden in het leveren van een goede politiezorg op de BES eilanden in zijn algemeenheid en specifiek voor Bonaire. Uiteraard zou intern nog een aantal mensen van andere afdelingen kunnen worden ingezet, maar dat zou ook weer tot enige onderbezetting kunnen leiden.

Er werd aan het KMT dringend geadviseerd om maatregelen te nemen om de politiezorg aan de bevolking, alsmede het handhaven van de noodverordeningen te kunnen blijven realiseren. Een optie zou kunnen zijn formele bijstand aanvragen aan de Koninklijke Marechaussee, vanuit Nederland of een van de andere Caribische korpsen, wat natuurlijk ook risico’s met zich mee zou kunnen brengen. Door de korpschef is professioneel en medisch verantwoord advies gevraagd aan de afdeling Publieke Gezondheid. Deze gaven aan dat de werkwijze kan worden toegepast die het RIVM geeft als uitzonderingssituatie voor medewerkers, als de continuïteit van zorg in het geding komt. Op die manier kon de politiezorg voorlopig in stand blijven. Bij meerdere besmettingen zou altijd nog bijstand kunnen worden aangevraagd.

De politiemensen die in quarantaine konden volgens dit protocol na meerdere dagen zonder klachten worden getest, en indien zij negatief testen weer worden ingezet, met de nodige beschermende maatregelen. Na het werk moeten zij echter wel in quarantaine blijven tot de periode van 10 dagen voorbij is. Deze werkwijze wordt op ook Saba en Statia toegepast. Het risico is verantwoord omdat immers alle collega’s elke dag het risico lopen om op straat in contact te kunnen komen met iemand die besmet zou kunnen zijn.

Het KMT heeft dit advies overgenomen en besproken met de Participatieraad en de vakbond. Vervolgens zijn deze maatregelen toegepast. De vakbond is het hier echter niet mee eens en wil dat alle politiemedewerkers die enigszins contact hebben gehad met een persoon met een positieve PCR uitslag direct 10 dagen in quarantaine gaan en dat ook blijft en niet komt werken. Het KMT begrijpt de zorgen, maar is ook van mening dat een verantwoorde politiezorg op basis van een deskundig advies van de PG aan de samenleving moet worden geleverd. Daarom houdt zij vast aan de ingezette lijn.