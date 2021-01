Notisia di polis di djabièrnè 15 di yanüari te ku djaluna 18 di yanüari 2021/Politieberichten van vrijdag 15 januari tot en met maandag 18 januari 2021

Notisia di polis di djabièrnè 15 di yanüari te ku djaluna 18 di yanüari 2021

Shofùr di ‘quad’ ta viola algun lei

Riba djabièrnè 15 di yanüari, pa mas o ménos 11.45 or di anochi, sentral di polis a risibí notifikashon tokante molèster di zonido ku ta bin di un ‘quad’ den besindario di Jato Bako. Un patruya a bai na e sitio i a topa ku e ‘quad’ ku un shofùr di 18 aña i un pasahero di 16 aña. E shofùr no tabatin reibeweis i niun di dos no por a identifiká nan mes. Alabes niun di dos no tabatin hèlm bisti. E shofùr a deklará ku el a kue e ‘quad’ sin pèrmit pa tèst e. A bai ku ámbos mucha hòmber warda di polis i a pone nan mayornan na altura. E shofùr a haña su di dos but pa manehá sin reibeweis.

A bai ku bròmer warda di polis despues di persekushon

Den oranan di anochi di djabièrnè 15 di yanüari a logra para shofùr di un bròmer despues di un persekushon kòrtiku. E shofùr a haña un prosès ferbal pa manehá sin reibeweis bálido, pa manehá sin dokumentu di seguro bálido, pa manehá den direkshon ku no ta permití, pa manehá sin hèlm bistí, pa manehá sin plachi di number, pa krea peliger i estorbo riba kaminda públiko i pa no duna oido na òrdu di un ámtenar den funshon. A bai ku e bròmer warda di polis te na momentu ku e doño por prueba ku tur e dokumentunan nesesario ta na òrdu.

A detené dama pa destrukshon

Alrededor di 12.45 or di mardugá di djasabra 16 di yanüari a detené un dama di inisial R.L.A. di 46 aña di edat en konekshon ku destrukshon. E sospechoso a kibra e bentana di patras di un outo.

Mucha muhé for di konosementu benta abou

Den oranan trempan di mainta, alrededor di 5 or, riba djasabra 16 d yanüari, sentral di polis a risibí notifikashon ku tin un mucha muhé for di konosementu benta riba kaminda riba Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot,na altura di e rotònde di Hato. A resultá, ku pa motibu deskonosí el a kai for di su skuter. Ambulans a trata e dama na e sitio mes.

Deskonosínan ta destruí kabina di tualèt mobil ku vürwèrk

Den oranan di mainta di djasabra 16 di yanüari a drenta keho di destrukshon di un kabina di tualèt mobil. E kabina di tualèt tabata para riba un tereno di konstrukshon na Sabadeco i entre djabièrnè 15 di yanüari pa mas o ménos 5 or di atardi i djasabra 16 di yanüari, pa mas o ménos 7 or di mainta, deskonosínan a destrui’e ku vürwèrk. Esaki ta e di dos kabina di tualèt di e kompania ku ta hürnan kaba ku deskonosínan ta destruí. E kaso ta bou di investigashon.

Outo ta dal baiskel riba Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot

Alrededor di 11.30 or di mainta riba djasabra 16 di yanüari, un aksidente entre un outo i un baiskel a tuma lugá riba Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. E siklista kier a lora pero no a avisá pa esaki ku konsekuensia ku e outo ku tabata kore su tras a dal den su tayer di patras i e siklista a kai. E siklista a keda herida i ambulans a bai kuné hospital pa tratamentu médiko.

Agentenan ta trese sambuyadó den emergensia den seguridat

Riba djasabra 16 di yanüari, algu promé ku 6.30 or di atardi, sentral di polis a risibí notifikashon ku tabatin un sambuyadó den emergensia na e kosta nort na altura di Arawak. A logra un di e sambuyadónan pa subi tera via di e barankanan pa bati alarma. E otro sambuyadó si no a logra pa sali fo’i awa. Den e área aki e olanan ta bati ku forsa kontra formashon di baranka skèrpi. I e formashon di baranka skèrpi nan aki ta kasi imposibel pa subi.

Tres patruya, eksistiendo di 5 agente di BPZ i 2 trahadó di Kmar, a reakshoná riba e notifikashon. A pone Stinapa i Wardakosta tambe na altura komo ku nan a yega di reskatá hende mas biaha riba laman i na e kosta nort. E trahadónan a evaluá e situashon na e sitio despues di kua, sin duda, a laga e sambuyadó landa bai na e formashon di baranka. A dun’e instrukshon kon pa, ku ayudo di e olanan, e por a subi e baranka i tene na dje. E ora ei algun agente a baha bai abou na e baranka pa a yuda e sambuyadó subi. Mester a aktua rápido komo ku e sambuyadó tabata kansando den e laman brutu. Trese e sambuyadó kantu den korto término a bira prioridat.

Personal di ambulans a saminá ámbos sambuyadó na e sitio mes. E sambuyadó ku a subi tera promé i a bati alarma a resultá di tin un ènkel kibrá i a bai kuné hòspital pa tratamentu médiko. E di dos sambuyadó ku a reskatá si tabata ileso i por a bai kas.

E patruyanan konserní a aktua rápido i determiná i hasiendo esaki a skapa un bida.

Wikènt tras di lomba a sera dos lokalidat i a atendé ku aglomerashon

Den oranan trempan di anochi riba djasabra 16 di yanüari, a tene un kontrol den kuadro ku kumplimentu ku e ordenansa di emergensia. KPCN i e direktorado di Supervishon i Mantenshon di Entidat Públiko a ehekutá e kòntròl na diferente establesimentu di horèka. A sera dos di e establesimentunan komo ku nan no tabata kumpli ku e ordenansa di emergensia. Tambe nan a haña un but. Den oranan di anochi di djadumingu 17 di yanüari tambe KPCN a kontrolá vários sitio kaminda ta konosí ku aglomerashon sa tuma lugá, entre otro e sitio di stashoná di OM i e kiosko banda di e rotònde banda di misa di Playa. A supliká e gruponan pa bai for di e sitionan. Den tur kaso tur hende a koperá hopi bon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 15 januari tot en met maandag 18 januari 2021

Quad bestuurder in overtreding

Op vrijdag 15 januari, omstreeks 23.45 uur, kreeg de politiecentrale melding over geluidsoverlast door een quad in de buurt van Jato Bako. Een patrouille trof de quad aan met een 18-jarige jongen als bestuurder en een16-jarige jongen als medepassagier. De bestuurder had geen rijbewijs. Ze konden geen van beiden een identificatie bewijs laten zien. Tevens hadden beide jongemannen geen helm op. De bestuurder verklaarde dat hij de quad zonder toestemming had meegenomen om uit te testen. Beide jongens werden naar het politiebureau gebracht waarna de ouders in kennis werden gesteld. De 18-jarige jongen kreeg een tweede proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs.

Motorfiets meegenomen naar politiebureau na achtervolging

In de avonduren van vrijdag 15 januari werd de bestuurder van een motorfiets na een korte achtervolging, staande gehouden. De bestuurder kreeg een proces-verbaal voor het rijden zonder een geldig rijbewijs, het rijden zonder geldige verzekering documenten, het rijden in een gesloten verklaarde richting, rijden zonder helm op, rijden zonder kentekenplaat, gevaar en hinder op de openbare weg en voor het geen gehoor geven aan bevelen en aanwijzingen van een ambtenaar. De motorfiets werd meegenomen naar het politiebureau totdat de eigenaar kan bewijzen dat alle documenten in orde zijn.

Vrouw aangehouden voor vernieling

Omstreeks 00.45 uur op zaterdag 16 januari werd een vrouw met initialen R.L.A. van 46 jaar aangehouden voor vernieling. De verdachte had de achterruit van een auto vernield.

Meisje buiten bewustzijn aangetroffen op de weg

In de vroeg ochtenduren op zaterdag 16 januari, omstreeks 05.00 uur kreeg de politiecentrale melding dat er een meisje bewusteloos op de weg lag op de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot ter hoogte van de rotonde van Hato.

Het bleek dat zij om onbekende oorzaak van haar scooter was gevallen. De ambulance heeft de bestuurder ter plaatse behandeld.

Onbekenden vernielen mobiel toiletcabine met vuurwerk

In de ochtenduren van zaterdag 16 januari werd aangifte gedaan van vernieling van een mobiele toiletcabine. De toilet cabine stond op een bouwterrein in Sabadeco en werd tussen vrijdag 15 januari, 17.00 uur en zaterdag 16 januari 07.00 uur, door onbekenden met vuurwerk vernield. Dit is al de tweede toilet cabine van het verhuurbedrijf dat op deze manier wordt vernield in januari. De zaak wordt onderzocht.

Auto rijdt fiets aan op de Bulevar Nicolaas Debrot

Omstreeks 11.30 uur op zaterdag 16 januari vond een aanrijding tussen een auto en een fietser plaats op de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. De fietser wilde afslaan maar had dit niet aangegeven, waardoor de auto die achter de fietser reed tegen de achter band botste waardoor de fietser viel. De fietser raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Agenten brengen duiker in nood aan de noordkant in veiligheid

Op zaterdag 16 januari iets voor 18.30 uur kreeg de politiecentrale melding dat er een duiker in nood was aan de noordkust ter hoogte van Arawak. Een van de duikers was het gelukt om via de rotsen naar boven te klimmen en alarm te slaan. Het lukte de andere duiker niet om het water te verlaten. In dit gebied slaan de golven met kracht tegen vlijmscherpe rotsformaties. Deze rotsformaties met scherpe punten zijn vrijwel niet te beklimmen.

Op de melding reageerden drie patrouilles, bestaande uit vijf BPZ agenten en twee Kmar medewerkers. Stinapa en de Kustwacht werden ook in kennis gesteld omdat zij vaker reddingsacties op zee en aan de noordkust hebben uitgevoerd. De situatie werd door de medewerkers ter plekke beoordeeld waarna, er zonder aarzeling werd besloten om de duiker naar de rotsformaties te laten zwemmen. De duiker kreeg instructies hoe hij met behulp van de deining op de rotsen klimmen om zich daar vast te houden. Enkele agenten zijn naar beneden geklommen om de duiker naar boven te helpen. Er moest snel worden gehandeld omdat de duiker vermoeid raakte in de deinende zee. De duiker naar de kant brengen in een kort tijdsbestek werd prioriteit.

Beide duikers zijn ter plekke door het ambulance personeel gecheckt. De duiker die als eerste uit het water was geklommen, bleek een gebroken enkel te hebben opgelopen en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De tweede duiker kon ongedeerd en naar huis.

De betreffende patrouilles hebben snel en vastberaden gehandeld hiermee is een mensenleven gered.

Afgelopen weekeinde twee locaties gesloten en samenscholing aangepakt

Op zaterdag 16 januari werd in de vroege avonduren een controle gehouden ter naleving van de noodverordening. De controle werd door KPCN en de afdeling Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam, uitgevoerd bij verschillende horecagelegenheden. Twee van de gelegenheden werden gesloten doordat ze niet voldeden aan de nood verordening. Ook kregen zij een boete.

In de avonduren op zondag 17 januari werd ook door KPCN een controle uitgevoerd op verschillende plekken waar mensen samenscholen, onder andere op de parkeerplaats van het OM en bij de rotonde bij de kerk. De groepen mensen werden verzocht zich te verwijderen van de locaties. In alle gevallen werkte iedereen mee.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.