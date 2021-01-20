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Orario pa entregá Lista di Kandidatonan, djaweps 21-01-2021

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Orario pa entregá Lista di Kandidatonan, djaweps 21-01-2021

 

09:00-09:15 KUMUN
09:20-09:35 KORSOU DI NOS TUR (KDNT)
09:40-09:55 PUEBLO SOBERANO (PS)
10:00-10:15 PARTIDO KLARIDAD AKSHON SOSHAL (KAS)
10:20-10:35 PARTIDO ALTERNATIVA REAL (PAR)
10:40-10:55 LIBERALISMO KLASIKO KOMUNIDAT DI KORSOU (LKKK)
11:00-11:15 PARTIDO MOVEMENTU UN PUEBLO PA PROGRESO
11:20-11:35 KORSOU ESUN MIHO (KEM)
11:40-11:55 PARTIDO ALIANSA NOBO (PAN)
12:00-12:15  
12:20-12:35 PARTIDO MOVEMENTU PROGRESIVO (MP)
12:40-12:55 PARTIDO NASHONAL DI PUEBLO (PNP)
13:00-13:15 PARTIDO UN KORSOU NOBO
13:20-13:35 PARTIDO UNION I PROGRESO
13:40-13:55 UN KAMBIO PA KORSOU
14:00-14:15 MAVIS
14:20-14:35 GENERASHON NOBO
14:40-14:55 PARTIDO BIENESTAR KORSOU
15:00-15:15 TRABOU PA KORSOU
15:20-15:35 PARTIDO AWOR TA BASTA
15:40-15:55 MOVEMENTU KOUSA PROME (MKP)

 
16:00-16:15 MOVEMENTU FUTURO KORSOU (MFK)
16:20-16:35 PARTIDO DEMOCRAAT (DP)
16:40-16:55 MOVEMENTU ALSA NASHON (MAN)
17:00-17:15 PARTIDO KOOPERATIVISTA PATRIOTIKO (PKP)
17:20-17:35 KORSOU VISHONARIO (VISHON)
17:40-17:55 PARTIDO INOVASHON NASHONAL (PIN)

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