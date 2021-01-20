Orario pa entregá Lista di Kandidatonan, djaweps 21-01-2021
Orario pa entregá Lista di Kandidatonan, djaweps 21-01-2021
|09:00-09:15
|KUMUN
|09:20-09:35
|KORSOU DI NOS TUR (KDNT)
|09:40-09:55
|PUEBLO SOBERANO (PS)
|10:00-10:15
|PARTIDO KLARIDAD AKSHON SOSHAL (KAS)
|10:20-10:35
|PARTIDO ALTERNATIVA REAL (PAR)
|10:40-10:55
|LIBERALISMO KLASIKO KOMUNIDAT DI KORSOU (LKKK)
|11:00-11:15
|PARTIDO MOVEMENTU UN PUEBLO PA PROGRESO
|11:20-11:35
|KORSOU ESUN MIHO (KEM)
|11:40-11:55
|PARTIDO ALIANSA NOBO (PAN)
|12:00-12:15
|12:20-12:35
|PARTIDO MOVEMENTU PROGRESIVO (MP)
|12:40-12:55
|PARTIDO NASHONAL DI PUEBLO (PNP)
|13:00-13:15
|PARTIDO UN KORSOU NOBO
|13:20-13:35
|PARTIDO UNION I PROGRESO
|13:40-13:55
|UN KAMBIO PA KORSOU
|14:00-14:15
|MAVIS
|14:20-14:35
|GENERASHON NOBO
|14:40-14:55
|PARTIDO BIENESTAR KORSOU
|15:00-15:15
|TRABOU PA KORSOU
|15:20-15:35
|PARTIDO AWOR TA BASTA
|15:40-15:55
|MOVEMENTU KOUSA PROME (MKP)
|16:00-16:15
|MOVEMENTU FUTURO KORSOU (MFK)
|16:20-16:35
|PARTIDO DEMOCRAAT (DP)
|16:40-16:55
|MOVEMENTU ALSA NASHON (MAN)
|17:00-17:15
|PARTIDO KOOPERATIVISTA PATRIOTIKO (PKP)
|17:20-17:35
|KORSOU VISHONARIO (VISHON)
|17:40-17:55
|PARTIDO INOVASHON NASHONAL (PIN)
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