VISHON ta presentá un lista balansá ku karanan nobo (PAP)

VISHON presenteert gebalanceerde lijst met nieuwe gezichten (NL)



Willemstad, 20 januari 2021 – VISHON heeft vandaag officieel haar lijst gepresenteerd voor de parlementsverkiezingen op 19 maart van dit jaar. De lijst wordt aangevoerd door partijleider Miles Mercera.

De lijst bevat in totaal 24 kandidaten en bestaat bewust uit gezichten die allemaal nieuw zijn in de politieke arena. Rede voor deze verfrissende aanpak is omdat het vertrouwen in de gevestigde, veelal traditionele politiek bijzonder laag is. Sinds 10-10-10 heeft Curaçao verschillende kabinetten gekend die elk niet in staat zijn geweest om mee te komen in de economische – en sociale ontwikkeling die andere landen in de regio kennen. De COVID-19 crisis toont eerder het tegenovergestelde aan, we zijn er als autonoom Land in het Koninkrijk op achteruit gegaan.

Veel traditionele partijen zijn van mening dat ons eiland slechts uit het slop te trekken is als het geleid wordt door politici met de nodige politiek-bestuurlijke ervaring. VISHON hanteert echter andere maatstaven om de politiek-bestuurlijke ervaring van de traditionele politieke partijen te evalueren. “Volgens VISHON gaat het echter niet om het aantal jaren dat je op het ‘pluche’ zit. Wij meten de politiek-bestuurlijke ervaring aan de hand van wat een minister of parlementariër daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Curaçao”, aldus Miles.

De kiezers van Curaçao kunnen tijdens de campagneperiode nader kennis maken met ons team van Vishonario’s. Het team van VISHON is gebalanceerd en beschikt over voldoende aantoonbare kennis, expertise en ervaring op de verschillende beleidsterreinen van de overheid. Een stem voor VISHON is een garantie voor een betere toekomst van ons eiland.

Miles verwijst voor meer informatie over de kandidaten naar de Facebook pagina van VISHON en de website http://www.vishon.cw. Hierop is tevens een stemwijzer te vinden om beter inzicht te krijgen in het partijprogramma en de visie van de partij.

VISHON ta presentá un lista balansá ku karanan nobo (PAP)

Willemstad, 20 di yanüari 2021 – Awe partido VISHON ofisialmente a presentá su lista pa e elekshon pa parlamento riba 19 di mart di e aña aki. Kabesante di lista ta lider di partido Miles Mercera.

Riba lista tin 24 kandidato i konsientemente ta konsistí di karanan nobo den e arena polítiko. E motibu ku a skohe pa esaki, ta pasobra e konfiansa den polítika aktual, ku por lo general ta konsistí di polítika tradishonal, ta partikularmente abou. For di 10-10-10 Kòrsou a konosé diferente gabinete ku kada unu no tabata tin e abilidat pa yega na e nivel di e desaroyonan ekonómiko i sosial ku e otro paisnan den region a konosé. E krísis di COVID-19 mas bien ta mustra lo kontrario, komo pais nos situashon a bai atras.

Hopi partido tradishonal ta di opinion ku por salba nos pais solamente si e wòrdu goberná dor di polítikonan ku e eksperensia gubernamental-polítiko nesesario. En kambio, VISHON ta apliká otro norma pa evaluá e eksperensia gubernamental-polítiko di e partidonan tradishonal. “Pa VISHON no ta importante e kantidat di aña riba e “trono”. Nos ta midi e eksperensia gubernamental-polítiko a base di e lokual un minister òf parlamentario berdaderamente a kontribuí na desaroyo di Kòrsou”, Miles ta aklará.



Votadónan di Kòrsou por sera konosí mas di aserka ku nos tim di Vishonario durante e kampaña benidero. Nos tim ta bon balansá i ta konsistí di sufisiente konosementu, ekspertisio i eksperensia ku e diferente terenonan di maneho di gobièrnu. Bo voto pa VISHON ta garantia pa un mihó futuro pa nos isla.

Pa mas informashon tokante e kandidatonan, Miles ta invitá un i tur pa bishitá e página di Facebook di VISHON i e wèpsait www.vishon.cw. Aki por tuma nota di e guía (Ruta Vishonario) pa un mihó bista riba e programa polítiko i e vishon di e partido.