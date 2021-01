Notisia di polis di djárason 20 di yanüari te ku djabièrnè 22 di yanüari 2021/Politieberichten van woensdag 20 januari tot en met vrijdag 22 januari 2021

Notisia di polis di djárason 20 di yanüari te ku djabièrnè 22 di yanüari 2021/Politieberichte n van woensdag 20 januari tot en met vrijdag 22 januari 2021

Notisia di polis di djárason 20 di yanüari te ku djabièrnè 22 di yanüari 2021

Kiebro na Kaya Jean B.F. Vitte

Den oranan di mardugá riba djabièrnè 22 di yanüari deskonosínan a kibra drenta den dos kas situá na Kaya Jean B.F. Vitte. For di un di e kas nan, a bai ku un ‘router’ di marka Hitachi, un mashin di bor di marka De-Wal i un bor di drel di marka Power Plus. For di e otro kas deskonosínan a bai ku dos televishon di marka LG i un Hyundai Tucson kolo shinishi skur, numerá B-12721. Ámbos kaso ta bou di investigashon.

Kon mi por redusí e chèns pa kiebro?

Semper yama 911 den un situashon sospechoso. Abo konosé bo mes bario mihó, pues si bo ta no ta konfia un situashon, no ta pòrnada.

Laga un lus sende na momentu ku ta skur i bo no ta na kas. E ora ei ta mustra manera ku tin hende na kas. Uza por ehèmpel un lus ku ta sende outomátikamente.

Sera porta i bentananan bon, tambe ora bo ta bai bin djis un ratu. Semper sera porta na lòk.

Bo tin porta di kura di patras? Sera esaki tambe bo i sòru pa klaridat den kura.

Pone artíkulo balioso manera lèptòp i iPad for di den bista.

Bo tin mata rònt di bo kas? Sòru pa esakinan ta kòrtiku pa asina bo por mira kas di bo bisiña i hende ku ta kana pasa.

Sòru pa no tin trapi, hèmber òf otro artíkulo den bo kura ku ta hasi fásil pa subi drenta den bo kas.

Un skùifdùr ta sensitivo pa kiebro. Pone un lòk spesial èkstra.

No skonde yabi di kas bou di mat pafó òf den baki di mata. Esakinan no ta lugá sekreto pa ladron.

Nunka no kologá un label ku bo adrès na un bòshi di yabi.

Nos ta pidi un i tur ku por a mira òf tende algu òf ku por tin imágen di vidio pa tuma kontakto ku polis na 715 8000 òf via e number di telefòn anónimo 717 7251.

Detenshon trempan di mainta

Riba djabièrnè 22 di yanüari a detené un hòmber di inisial R.P.T. di 27 aña di edat den un kas situá na Tera Kòrá. E ta sospecha di ta kómplise den un kaso ku ta andando.

Ainda ta duna hopi prosès ferbal durante kòntròl di tráfiko

Den e dianan tras di lomba a kontrolá riba kumplimentu ku e Lei di Tráfiko na diferente sitio. A duna prosès ferbal pa entre otro manehá sin faha di seguridat, sin plachi di number, sin reibeweis, sin hèlm bisti, pa kore den ‘verboden’, pa manehá ku telefòn den man, pa no hasi uzo di bo ‘richtingaanwijzer’ i pa manehá sin seguro bálido.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

A hòrta baiskel for di den kura

Entre djamars 19 di yanüari i djárason 20 di yanüari deskonosínan a bai ku un baiskel pretu ku aksènt kolo blou, di marka Soprano. E baiskel tabata stashoná den kura di un apartamento situá na Kaya Krabè i no tabata na lòk. Ta investigando e kaso.

Aksidente riba Kaya Korona

Riba djaweps 21 di yanüari un aksidente a tuma lugá riba Kaya Korona. Un outo a para pa lora bai na su man robes. Un otro outo ku tabata biniendo su tras ku velosidat haltu, no a logra para na tempu i a bai dal den e banda patras robes di outo dilanti. E shofùr i pasahero di outo ku tabata pará pa lora a dal nan kabes den na banda di porta respektivamente i tabata keha di doló na nan kabes. Personal di ambulans a duna nan asistensia na e sitio mes.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 20 januari tot en met vrijdag 22 januari 2021

Inbraak aan de Kaya Jean B.F. Vitte

In de nachtelijke uren op vrijdag 22 januari werd in twee woningen aan de Kaya Jean B.F. Vitte ingebroken.

Bij een van de woningen werd onder andere een Hitachi Router, een klop boormachine van het merk De-Wal en een drilboor van het merk Power Plus meegenomen. In de andere woning hebben onbekenden 2 televisies van het merk LG en een donkergrijze Hyundai Tucson, met kenteken B-12721. Beide zaken worden onderzocht.

We roepen iedereen op die iets hebben gezien, gehoord of die camera beelden hebben om contact op te nemen met de politie via 715 8000 of via het anonieme nummer 717 7251.

Hoe kan ik de kans op een inbraak verkleinen?

Bel altijd 911 bij een verdachte situatie. U kent uw eigen buurt het beste, dus als u het niet vertrouwt, is dat niet voor niets.

Laat als het donker is en u niet thuis bent een lamp aan. Dan lijkt het alsof er iemand aanwezig is. Stel hiervoor bijvoorbeeld een automatische lichtschakelaar in.

Sluit ramen en deuren goed af, ook als u maar even weg bent. Draai de deur ook altijd op slot.

Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed op slot en zorg voor verlichting in de tuin

Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, uit het zicht.

Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat deze kort zijn, zodat het huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.

Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw woning staan die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen.

Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal geschikt slot aan.

Verstop geen huissleutels onder een deurmat of in een bloempot. Dit zijn ook voor inbrekers geen ‘geheime’ plaatsen.

Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).

Aanhouding vroeg in de ochtend

Op vrijdag 22 januari werd een man met initialen R.P.T. van 27 jaar in een woning in Tera Kòrá aangehouden. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid in een lopende zaak.

Nog steeds veel processen verbaal bij verkeerscontroles

In de afgelopen dagen werden op verschillende locaties gecontroleerd op het naleven van de Wegenverkeersverordening. Hierbij werden processen verbaal uitgeschreven voor het rijden zonder veiligheidsgordel, zonder kentekenplaat of zonder rijbewijs, het niet dragen van een helm, het rijden in een richting die als verboden staat aangegeven, het rijden met een telefoon in de hand, het niet gebruiken van de richtingaanwijzer en voor het rijden zonder verzekeringsbewijs.

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt benadrukt. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als men zich niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Fiets gestolen van erf

Tussen dinsdag 19 januari en woensdag 20 januari hebben onbekenden een zwarte fiets met blauw gekleurde accenten, van het merk Soprano weggenomen. De fiets stond op het erf van een appartement aan de Kaya Krabe en was niet op slot. De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding op de Kaya Korona

Op donderdag 21 januari vond een aanrijding plaats op de Kaya Korona. Een auto stopte om linksaf te kunnen slaan. De achteropkomende auto kon door de vrij hoge snelheid niet stoppen en botste tegen de linker achterkant van de auto die wilde afslaan. De bestuurder en medepassagier van de stilstaande auto klaagden over pijn aan hun hoofd. Zij werden ter plekke door het ambulance personeel behandeld.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.