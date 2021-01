Tèst di PCR i tèst antigéniko obligatorio pa biaheronan for di Hulanda i paisnan di riesgo haltu pa Boneiru Verplichte PCR test en antigeentest voor reizigers van Nederland naar Bonaire

Tèst di PCR i tèst antigéniko obligatorio pa biaheronan for di Hulanda i paisnan di riesgo haltu pa Boneiru

No ta konosí ainda si KLM enbèrdat ta para buelonan interkontinental

Kralendijk- Biaheronan ku ta bula di Hulanda pa Boneiru denter di poko mester hasi un tèst di PCR i un tèst antigéniko obligatorio promé ku salida. Un tèst antigéniko ta un tèst rápido, e tèst ta indiká si tin proteina di vírùs den sleim den nanishi i garganta. Hulanda ta un pais di riesgo haltu pa Boneiru. Pasaheronan for di Boneiru ku ta biaha pa Hulanda no mester hasi un tèst di PCR i tèst antigéniko promé ku salida, pa Hulanda Boneiru ta un pais di riesgo abou. Biaheronan for di paisnan di riesgo haltu manera Merka i Canada ku ta bula pa Boneiru, si mester hasi un tèst di PCR i e tèst antigéniko entrante 23 di yanüari 2021.

Probablemente ta dura dos siman promé ku introdusí e kondishon pa un tèst antigéniko pa biaheronan for di Hulanda pa Boneiru. Esaki pasobra mester adaptá e areglo ministerial promé. I esei ta tuma mas o ménos dos siman. P’esei no ta konosí ainda for di ki dia e tèst antigéniko ta bira obligatorio pa biaheronan for di Hulanda pa Boneiru. E biaheronan akí mester hasi e hasi e tèst di PCR maksimalmente 72 ora promé ku yegada na Boneiru i maksimalmente kuater ora promé ku salida e tèst antigéniko. Nan mester yena un deklarashon di salú di e departamento di Salubridat Públiko pa mas tardá 72 ora i no mas lat ku 48 ora promé ku salida.

For di 23 di yanüari 2021 Hulanda ta introdusí un prohibishon di buelo pa Reino Uní, Suramérika i Suráfrika, komo ku den e paisnan ei tin hopi kontaminashon ku e vírùs di corona modifiká. E prohibishon di buelo pa e paisnan ei ta konta tambe pa buelonan pa Boneiru. E paisnan pa kua e prohibishon di buelo ta konta ta: Reino Uní, Kabo Verde, Suráfrika, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana Franses, Panama, Paraguay, Perú, Sürnam, Uruguay i Venezuela. Riba e wèpsait www.bonairecrisis.com por lesa for di djabièrnè 22 di yanüari 2021 pa kua pais e prohibishon di biahe ta konta i kua pais ta konsiderá komo pais di riesgo abou. Pa biaheronan for di e paisnan di riesgo haltu ta konta e tèst di PCR i e tèst antigéniko obligatorio.

Pa pasaheronan for di Kòrsou, Aruba i Sint Maarten ku ta bini Boneiru, nada no ta kambia. Ketu bai nan mester hasi un tèst di PCR pa mas tardá 72 ora promé ku yegada na Boneiru i yena e deklarashon di salú di Salubridat Públiko digitalmente. Pasaheronan for di Saba i Sint Eustatius ku ta biaha pa Boneiru, mester yena solamente e deklarashon di salú di Salubridat Públiko digitalmente bou di e kondishonnan ku ta konta pa esei.

Despues ku Hulanda a anunsiá e prohibishon di buelo, KLM a duna di konosé den medionan di komunikashon ku e kompania for di 23 di yanüari 2021 no ta hasi buelo interkontinental mas. Segun KLM ta imposibel pa loke ta trata e buelonan akí, pa na regreso laga e personal di buelo hasi e tèst antigéniko. Pero na regreso for di Boneiru pa Hulanda, personal di e kompania no mester hasi un tèst antigéniko komo ku Boneiru ta un pais di riesgo abou. Te ku awor no ta kla si e kompania di bèrdat ta para e buelonan interkontinental.

Verplichte PCR test en antigeentest voor reizigers van Nederland naar Bonaire

Nog onbekend of KLM intercontinentale vluchten inderdaad staakt

Kralendijk- Reizigers die vanuit Nederland naar Bonaire vliegen moeten binnenkort verplicht een PCR test en een antigeentest doen voor vertrek. Deze voorwaarden gelden ook voor reizigers uit hoogrisicolanden als de VS en Canada die naar Bonaire vliegen. Nederland stelt vanaf 23 januari 2021 een vliegverbod in voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, omdat in die landen veel besmettingen zijn met het gewijzigde coronavirus. Het vliegverbod voor die landen geldt ook voor vluchten naar Bonaire. Passagiers uit Bonaire die naar Nederland reizen hoeven geen PCR test en antigeentest voor vertrek te doen, voor Nederland is het eiland een laag risicogebied.

Het duurt waarschijnlijk twee weken voordat de voorwaarde van een antigeentest voor reizigers uit Nederland naar Bonaire wordt ingevoerd. Dit komt omdat de wet, de ministeriële regeling eerst moet worden aangepast. En dat neemt ongeveer twee weken in beslag. Het is nog net bekend per wanneer de antigeentest verplicht wordt voor reizigers uit Nederland naar Bonaire. Reizigers uit Nederland naar Bonaire moeten maximaal 72 uur voor aankomst op het eiland de PCR-test doen en maximaal vier uur voor vertrek de antigeentest. Ze moeten uiterlijk 72 uur en niet later dan 48 uur voor vertrek een gezondheidsverklaring van de afdeling Publieke Gezondheid PG, invullen.

Voor passagiers uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten die naar Bonaire gaan, verandert er niets. Ze moeten nog steeds uiterlijk 72 uur voor aankomst op Bonaire een PCR-test doen en de gezondheidsverklaring van PG digitaal invullen. Passagiers uit Saba en Sint Eustatius die naar Bonaire reizen, hoeven alleen de gezondheidsverklaring van PG digitaal in te vullen onder de voorwaarden die daarvoor gelden.

Nadat Nederland het vliegverbod aankondigde, maakte de KLM in de media bekend dat de maatschappij vanaf 23 januari 2021 geen intercontinentale vluchten meer uitvoert. Volgens de KLM is het onmogelijk om bij deze vluchten het vliegpersoneel bij terugkeer de antigeentest te laten doen. Maar het personeel van de maatschappij hoeft bij terugkeer naar Nederland geen antigeentest te doen omdat Bonaire een laag risicoland is. Het is tot nu toe onduidelijk of de maatschappij inderdaad met de intercontinentale vluchten stopt.

De landen waarvoor het vliegverbod geldt zijn : Verenigd Koninkrijk, Kaapoverdië, Zuid-Afrika, Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chile, Colombia, Ecuador, Frans Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname. Uruguay en Venezuela. Op de website www.bonairecrisis.com is vanaf vrijdag te lezen voor welke landen het reisverbod geldt en welke landen als laag risicoland worden beschouwd. Voor reizigers uit de hoog risicolanden gelden de verplichte PCR-test en de antigeentest.