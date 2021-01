Notisia di polis di djabièrnè 22 di yanüari te ku djaluna 25 di yanüari 2021/Politieberichten van vrijdag 22 januari tot en met maandag 25 januari 2021

Notisia di polis di djabièrnè 22 di yanüari te ku djaluna 25 di yanüari 2021

Detenshonnan durante di wikènt tras di lomba

Den oranan di mainta riba djasabra 23 di yanüari a detené un dama di inisial E.C.P. di 29 aña en konekshon ku destrukshon i maltrato. Algu mas lat riba djasabra 23 di yanüari a detené un dama di inisial C.R.T di 35 aña en konekshon ku menasa ku un arma. Den oranan di mainta riba djadumingu 24 di yanüari a detené un hòmber di inisial R.L.M. di 31 aña en konekshon ku kiebro i ladronisia.

Herido den aksidente ku ‘golfcart’

Alrededor di 4 or di atardi riba djadumingu 24 di yanüari un aksidente entre un ‘golfcart’ i un skuter a tuma lugá na altura di Sabadeco Courts. Shofùr di un ‘golfcart’ a kore drenta un bògt ku velosidat muchu haltu, dor di kua e ‘golfcart’ a kèntel i e okupantenan a bai kai riba kaminda. Personal di ambulans a asistí tur e heridonan na e sitio, pero mester a bai ku un di nan hospital pa tratamentu médiko.

A detené hòmber pa menasa ku un arma di kandela

Den oranan trempan di anochi riba djadumingu 24 di yanüari, sentral di polis a risibí notifkashon ku un tipo a menasa un persona ku morto. Un patruya na warda mesora a bai na e kas situá na Kaminda Djabou kaminda e suseso a tuma lugá. Na nan yegada e sospechoso no tabata na e sitio mas i mesora e patruya a sali en buska di e sospechoso. A bin topa kuné riba e sitio di stashoná di un pakus ku ta bende kos di konstrukshon situá na Kaya Korona. Aki a detené pa menasa i violashon di e Lei di Arma BES. Ta trata di un hòmber di inisial R.F.S.B. di 21 aña. A konfiská e arma di kandela i tambe e outo di e sospechoso. Ta investigando e kaso.

Poseshon di arma ta oumentá e chèns di insidente òf violensia. Segun lei, poseshon òf uzo di arma di kandela ta prohibí. Pues poseshon di arma di kandela ta kastigabel. Bo tin arma di kandela i/òf munishon òf bo sa di un persona ku tin arma di kandela? E ora ei bo por mèldu i/òf entrega esaki na polis. Traha un sita via 715 8000 òf via di e number di telefòn anónimo 717 7251.

Kòntròl ordenansa di emergensia

Wikènt tras di lomba a tene kòntròlnan riba kumplimentu ku e ordenansa di emergensia na diferente establesimentu di hòreka. Dos establesimentu a haña un atvertensia. Na un kas a atvertí e habitantenan i a manda hendenan ku tabata presente, kas.

Polis den kolaborashon ku e direktorado di Supervishon i Mantenshon di Entidat Públiko, lo kontrolá riba por ehèmpel kumplimentu ku e distansia sosial i e kantidat máksimo di persona ku ta permití. Na kada kaso lo wak ta di ki tipo di violashon(nan) ta trata di dje i kua lo ta e mihó manera pa atendé ku esaki, hasiendo esaki ku rèspèt mutuo. Lo no tolerá violensia ferbal i/òf agresividat kontra nos trahadónan. Un komportashon trankil di un i tur durante di kòntròlnan i na momentu ku konstatá violashonnan ta kondusí na solushon pasífiko.

E kòntròl intensivo dor di e instansianan menshoná lo sigui tuma lugá regularmente den e periodo benidero. Un biaha mas ta sigui un yamada na un un tur pa tene nan mes na e reglanan di e ordenansa di emergensia.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 22 januari tot en met maandag 25 januari 2021

Aanhoudingen afgelopen weekend

In de ochtenduren van zaterdag 23 januari werd een vrouw met initialen E.C.P van 29 jaar aangehouden in verband met vernieling en mishandeling. Iets later op zaterdag 23 januari werd een vrouw met initialen C.R.T. van 35 jaar aangehouden wegens bedreiging met een wapen. In de ochtenduren op zondag 24 januari werd een man met initialen R.L.M. van 31 jaar aangehouden op de Kaya Korona wegens inbraak en diefstal.

Gewonden bij aanrijding golfkarretje

Omstreeks 16.00 uur op zondag 24 januari vond een aanrijding tussen een golfkarretje en een scooter plaats ter hoogte van Sabadeco Courts. De bestuurder van het golfkarretje reed te hard de bocht in waardoor het golfkarretje kantelde en de inzittenden eruit vlogen en op de weg belanden. Het ambulance personeel assisteerde alle slachtoffers ter plekke. Eén slachtoffer moest met de ambulance mee naar het ziekenhuis voor verder medische behandeling.

Man aangehouden voor bedreiging met vuurwapen

In de vroege avonduren op zondag 24 januari, kreeg de politie melding dat er iemand met de dood werd bedreigd. Een dienstdoende patrouille ging meteen ter plekke bij een woning aan de Kaminda Djabou. Bij aankomst van de patrouille was de verdachte al weg waarop een zoektocht naar de verdachte volgde. Hij werd op de parkeerplaats van een bouwwinkel aan de Kaya Korona aangetroffen en aangehouden voor bedreiging en het overtreden van de vuurwapenwet BES. Het betreft een man met initialen R.F.S.B. van 21 jaar. Het vuurwapen en de auto van de verdachte werden in beslag genomen. De zaak wordt onderzocht.

Wapenbezit verhoogt de kans op ongelukken en geweld. Het is volgens de wet verboden om wapens te bezitten of te gebruiken. Het bezit van wapens is strafbaar. Hebt u een wapen en/of munitie of weet u van iemand die er één heeft? Dan kunt u dit melden en/of inleveren bij de politie. Maak een afspraak via 715 8000 of via het anonieme nummer 717 7251.

Controles noodverordening

Afgelopen weekend werden controles op naleving van de noodverordening uitgevoerd bij diverse horeca bedrijven. Twee locaties kregen een waarschuwing. Bij een woning werden de bewoners gewaarschuwd en mensen naar huis gestuurd.

De politie en medewerkers van de directie Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam, controleren op bijvoorbeeld ‘social distance’ en het maximaal aantal toegestane personen. Bij iedere melding zal er worden gekeken wat voor overtreding het betreft en wat de beste oplossing hiervoor is, met wederzijds respect. Verbaal geweld of agressie tegen onze medewerkers zal niet worden getolereerd. Een rustige medewerking van een ieder bij controles en bij constatering van overtredingen leidt tot een vreedzame oplossing.

Intensieve controles door de genoemde instanties zullen met regelmaat plaatsvinden in de komende periode. Nogmaals een oproep aan iedereen om zich te houden aan de regels van de noodverordening.