Medidanan di corona un siman mas na vigor

Biaha pa Aruba solamente pa asuntunan urgente

Kralendijk – E medidanan di corona ta keda na vigor en todo kaso un siman mas. Asina gezaghèber Edison Rijna a deklará. ,,Di un banda e infekshonnan ta sigui baha.

Lo bo pensa e ora ei ku e medidanan por bira mas suave. Pero di otro banda e kantidat di infekshon ta haltu ainda pa Boneiru, i tin tres hende den hòspital. E preshon riba kuido ta grandi. Pa e motibu ei mi a disidí ku por lo pronto e medidanan ta keda meskos. Si e kantidat di infekshon sigui baha e siman aki i e siguiente siman, podisé nos por suavisá e medidanan. Pero esei nos tin ku warda pa mira ainda,” asina gezaghèber a deklará.

Rijna a deklará tambe ku e ta sigui e situashon na Aruba di aserka. ,,Manera ta konosí, na Aruba tin sinku kaso di e vírùs di corona britániko kambiá. Despues di konsulta ku Salubridat Públiko, a disidí di konsehá biaheronan pa biaha solamente pa asuntunan urgente pa Aruba. Nos no sa kon e situashon lo desaroyá su mes na e isla ruman. P’esei nos mester ta kouteloso.”

Na Entidat Públiko Boneiru a drenta último dianan hopi pregunta tokante e tèst antígeno. E tèst antígeno ta un tèst rápido. E ta laga mira si tin proteina di vírùs den e sleim den nanishi òf garganta di un hende. Tin ku hasi e tèst antígeno kuater ora promé ku salida. E tèst rápido akí, e tèst di PCR, i e deklarashon di salú di Salubridat Públiko, ta obligatorio awor pa biaheronan for di paisnan di riesgo haltu.

E paisnan di riesgo haltu ta entre otro Merka, Canada, Repúblika Dominikano i tur pasahero for di Suramérika. Probablemente for di 10 di febrüari, biaheronan for di Hulanda ku ta bin Boneiru ta obligá pa hasi e tèst di PCR i e tèst antígeno promé ku salida. Tambe nan tin ku yena promé ku salida e deklarashon di salú di Salubridat Públiko na www.bonairepublichealth.org.

Coronamaatregelen nog een week geldig

Alleen voor dringende zaken naar Aruba reizen

Kralendijk – De coronamaatregelen blijven in ieder geval nog een week geldig. Zo heeft gezaghebber Edison Rijna verklaard. ,,Aan de ene kant blijven de besmettingen nog steeds dalen.

Je zou dan denken dat de maatregelen soepeler kunnen worden. Maar aan de andere kant is het aantal besmettingen nog hoog voor Bonaire, en zijn er drie mensen in het ziekenhuis opgenomen. De druk op de zorg is groot. Daarom heb ik besloten dat de maatregelen voorlopig hetzelfde blijven. Als het aantal besmettingen deze en volgende week blijft dalen, kunnen we de maatregelen misschien soepeler maken. Maar dat moeten we nog afwachten,” zo heeft de gezaghebber verklaard.

Rijna verklaarde ook dat hij de situatie op Aruba op de voet volgt. ,,Zoals bekend zijn er op Aruba vijf gevallen van het gewijzigde Britse coronavirus. Na overleg met Publieke Gezondheid, PG, is er besloten reizigers te adviseren om alleen voor dringende zaken naar Aruba te reizen. We weten niet hoe de situatie zich op het zustereiland zal ontwikkelen. Daarom moeten we voorzichtig zijn.”

Bij het openbaar lichaam Bonaire zijn de afgelopen dagen veel vragen binnen gekomen over de antigeentest. De antigeentest is een snel test. Het laat zien of viruseiwitten in het slijm in de neus of de keel van iemand zitten. De antigeentest moet vier uur voor vertrek worden afgenomen. Deze sneltest, de PCR test, en de gezondheidsverklaring van Publieke Gezondheid, zijn nu verplicht voor reizigers uit hoog risicolanden.

De hoog risicolanden zijn onder andere de Verenigde Staten, Canada, de Dominicaanse Republiek en alle passagiers uit Zuid-Amerika. Reizigers uit Nederland die naar Bonaire komen, zijn waarschijnlijk vanaf 10 februari verplicht om de PCR test en de antigeentest voor vertrek te doen. Ook moeten ze voor vertrek de gezondheidsverklaring van PG invullen op www.bonairepublichealth.org