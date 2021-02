Maneho di haf den ehekushon / Ekstenshon Waf Nello Craane atrobe un paso mas aserka 

Maneho di haf den ehekushon

Den bon koperashon entre Entidat Públiko Boneiru i ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa, bou di direkshon di un Grupo di Direkshon konhunto di kua gezaghèber ta presidente, ya kaba a pone pasonan grandi pa loke ta trata mehorashon di infrastruktura di haf.

Dentro di poko ta hasi entrega di ekstenshon di Waf Nello Craane, i hasiendo esaki e trabounan den tres fase di renobashon di infrastruktura di haf di Playa ta bira un echo. Na aña 2018 na un manera inovativo a renobá Waf Nello Craane i a hasi Waf di Meimei adekuado pa por deskargá e barkunan di Don Andres einan i awor pues ta ekstenshon di Waf Nello Craane. Esaki tabata nesesario pa laga e barkunan krusero grandi mara na un manera seif i pa por laga e pasaheronan abordá i desembarká sin problema.

Mas aleu bou di ouspisio di e Grupo di Direkshon a mehorá e prosesonan i proseduranan na Servisio di Haf i Lots (Dienst Haven en Loodswezen), a formulá un ordenansa di haf ku dentro di poko Konseho Insular lo akordá i lo elaborá profeshonalisashon di Servisio di Haf i Lots mas aleu ku enfoke riba independisashon di e servisio aki pa e bira un Kompania di Haf. Ademas den kuminsamentu di aña Minister Cora van Nieuwenhuizen di Infrastruktura i Maneho di Awa i diputado di asuntunan ekonómiko a firma un konbenio, den kua ta stipulá e koperashon pa e añanan binidero kaminda independisashon di Haf i e posibel konstrukshon di un haf di karga nobo ta e metanan di maneho mas prinsipal.

Port of Amsterdam International a resultá un partner eksperto i eksperensiá pa logra tur e proyektonan aki adekuadamente.

Gezaghèber Rijna ta satisfecho tokante e koperashon den e Grupo di Direkshon aki i tokante e resultadonan ku a logra: ‘Pa medio di e koperashon den e Grupo di Direkshon aki ku e trahadónan di maneho di ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa i e manera di traha ku enfoke riba ehekushon, e konosementu i eksperensia di e kompania di haf di Amsterdam nos a logra hopi i pa e motibu aki gustosamente nos ke kontinuá ku nan pa alkansá nos metanan.’







Havenbeleid in uitvoering

In goede samenwerking tussen het OLB en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn, onder regie van een gezamenlijke Stuurgroep, waar de Gezaghebber voorzitter van is, al flinke stappen gezet met de verbetering van de haveninfrastructuur.

Binnenkort wordt de verlenging van de Zuidpier opgeleverd waarmee de drietraps raket van de renovatie van de haveninfrastructuur in Kralendijk een feit is. In 2018 is de Zuidpier op innovatieve wijze gerenoveerd, is de Middenpier geschikt gemaakt om daar de Don Andres schepen te kunnen lossen en dan nu dus de verlenging van de Zuidpier. Dit was nodig om de grote cruiseschepen op een veilige wijze te kunnen afmeren en de passagiers soepel te kunnen laten in- en uitstappen.

Verder zijn onder auspiciën van de Stuurgroep de processen en procedures bij de Dienst Havens en Loodswezen verbeterd, is er een havenverordening opgesteld die binnenkort door de Eilandsraad zal worden geaccordeerd en zal de professionalisering van de Dienst Havens en Loodswezen verder worden uitgewerkt gericht op een verzelfstandiging van deze dienst tot een Havenbedrijf. Bovendien is in het voorjaar een convenant ondertekend door Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en de gedeputeerde voor Economische zaken waarin de samenwerking voor de komende jaren wordt vastgelegd waarbij de verzelfstandiging van de Haven en de mogelijke aanleg van een nieuwe vrachthaven de belangrijkste beleidsdoelen zijn.

Port of Amsterdam International is een deskundige en ervaren partner gebleken om al deze projecten goed van de grond te krijgen.

Gezaghebber Rijna is zeer tevreden over de samenwerking in deze Stuurgroep en over de resultaten die zijn bereikt: “Door de samenwerking in deze Stuurgroep met de beleidsmakers van het ministerie van I&W en de uitvoeringsgerichte instelling, kennis en ervaring van het Amsterdamse Havenbedrijf hebben we veel bereikt en daarom willen we graag met hen doorgaan om onze doelstellingen te bereiken.”

Ekstenshon Waf Nello Craane atrobe un paso mas aserka

Despues ku na luna di novèmber aña pasá a pone e pilánan di fundeshi pa ekstenshon di Waf Nello Craane, a kuminsá ku e siguiente fase di e proyekto aki. Riba e pilánan di fundeshi a pone e konstrukshon parti abou kompletamente prefabriká di e ekstenshon di waf. E kompania Knol ku ta realisá e proyekto aki i ku na aña 2018 tambe a ehekutá renobashon di Waf Nello Craane, a traha tur e partinan di beton na Akkrum, Friesland.

Ku e barku Eurogracht di e kompania Spliethoff a transportá e desenas di balki di betón i partinan di flur. Pa motibu ku tin partinan ku ta pisa mas ku 20 tòn i na Boneiru no tin un kran ku por hisa esakinan, a pone e partinan aki ku kran di e barku riba e pilánan ku nan a konstruí anteriormente.

‘Ta pa di promé biaha ku ta usa e barku komo kran di konstrukshon’, asina e promé ofisial, kende sigur a gosa henter e operashon, a bisa orguyoso. Tur kos a kana bon i dentro di un dia e trabou di hisamentu ku kran di barku a keda kla bou di direkshon di e kompania Knol.

Kolegio Ehekutivo tabata testigu di e akshonnan ora nan a tuma lugá. ‘Bo no por imaginá bo mes kon nan a pone e partinan pisá aki ku gran presishon riba e pilánan di fundeshi.’ Esaki tabata reakshon di gezaghèber Edison Rijna ora ku el a mira kon ta ehekutá e trabou. ‘Ta parse manera ta konstruí ku Lego, pero hopi mas grandi i mas pisá. Hopi ekselente loke nan a presta aki,’ asina tabata su opinion.

Pronto ta terminá ekstenshon di Waf Nello Craane mas aleu. E kompania Stone Crusher a entregá 100 meter kúbiko di betòn pa e último parti di konstrukshon di ekstenshon di e waf.

Datum: 02 – 02 – 2021

Verlenging Zuidpier Nello Craane weer een stap dichterbij

Nadat in november vorig jaar de funderingspalen voor de verlenging van de Zuidpier Nello Craane zijn geplaatst is de volgende fase van dit project gestart. Op de funderingspalen is de geheel geprefabriceerde onderbouw van de pierverlenging geplaatst. Alle betonnen onderdelen zijn in Akkrum, Friesland, gemaakt door de firma Knol die dit project realiseert en die in 2018 ook de renovatie van de Zuidsteiger Nello Craane heeft uitgevoerd.

Met het schip Eurogracht van de firma Spliethoff zijn de tientallen betonnen balken en vloerdelen aangevoerd. Omdat er stukken bij zijn die meer dan 20 ton wegen is er op Bonaire geen kraan die dit kan tillen en zijn de stukken met de kraan van het schip op de eerder geplaatste palen geplaatst.

“ Het is de eerste keer dat het schip als bouwkraan wordt ingezet,” zei de trotse eerste stuurman die het allemaal prachtig vond. Het verliep voorspoedig en binnen een dag was de hijs-klus onder regie van de firma Knol geklaard.

Het Bestuurscollege was er getuige van het gebeuren toen dit plaats vond. “ Onvoorstelbaar dat deze ware elementen met grote precisie op de funderingspalen zijn geplaatst” was de reactie van Gezaghebber Rijna toen hij zag hoe het werd uitgevoerd. “Het lijkt veel op het bouwen met Lego maar dan vele malen groter en zwaarder. Heel knap wat hier is gepresteerd,” vond hij.

De komende weken wordt de verlenging van de Zuidpier verder afgerond. De firma Stone Crusher heeft 100 kubieke meter beton afgeleverd voor de afbouw van de pierverlenging.