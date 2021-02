Persbericht Kustwacht 3 februari 2021

Bij het Rescue and Coordination Center van de Kustwacht kwam gisteravond tegen zeven uur een

melding binnen via het Korps Politie Curaçao (KPC) dat de lokale vissersvaartuig “ Despensami” in de

buurt van St. Joris baai problemen had gekregen. De RCC nam meteen telefonisch contact op met het

vaartuig om meer informatie te krijgen over de situatie. De opvarenden melden dat de zee heel ruw

was en dat er problemen waren met de motor van hun vaartuig. Zij vertelden dat zij richting de kust

aan het drijven waren en spoedig tegen de rotsen zouden slaan. Het Steunpunt op Parera werd direct

ingelicht en hebben hun landpatrouille en het patrouillevaartuig Panter naar de locatie gestuurd en

de CITRO stond stand-by. De kustwachtvliegtuig Dash is toen ingezet om het vaartuig te vinden. In de

tussentijd is ook de kustwachthelikopter ingezet om te helpen met de zoektocht. Na een zoektocht

heeft de Dash eindelijk de resten van het vaartuig gevonden en heeft daarna twee personen met

zwemvesten aan in het water gespot. De kustwachthelikopter heeft de reddingsactie toen

overgenomen en heeft de twee personen uit het water gehesen en naar de kustwacht Steunpunt

Hato gebracht. Beide personen verkeerden in goede gezondheid en hadden geen medische

assistentie nodig.