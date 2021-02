Notisia di polis di djárason 3 di febrüari te ku djabièrnè 5 di febrüari 2021/Politieberichten van woensdag 3 februari tot en met vrijdag 5 februari 2021

Notisia di polis di djárason 3 di febrüari te ku djabièrnè 5 di febrüari 2021

A konfiská bròmer

Riba djárason 3 di febrüari a konfiská un bròmer despues di un persekushon kòrtiku. Un patruya na warda a nota e shofùr ta kore sin hèlm bistí i sin plachi di number bálido. Esaki tabata motibu pa a para e shofùr di e bròmer pa kontrolá e dokumentu nan nesesario. Sinembargo e shofùr no a duna oido na e diferente petishon di polis pa para. El a sigui kore te na su kas kaminda al final el a para. E shofùr a haña un prosès ferbal pa a keda sin duna oido na òrdu di polis, pa manehá sin hèlm bistí, pa manehá sin reibeweis, pa no a sende règtenwèizer ora di lora, pa no tin un plachi di number bálido, pa trese tráfiko den peliger i pa surpasá e velosidat máksimo.

Partisipá den tráfiko bou di influensia di alkohòl ta prohibí

Ta prohibí pa tuma parti den tráfiko na momentu ku bo a konsumí mas di e kantidat di alkohòl permití. Ku un ‘blaastest’ polis ta kontrolá si bo ta bou di influensia di alkohòl. Bo mester hasi esaki. Bo ta nenga dia hasié? E ora ei bo ta haña un prosès ferbal.

E ‘blaastest’ ta indiká ku bo a konsumí mas ku kantidat ku ta permití. Resultado di e tèst aki ta determiná si mester bai warda di polis pa investigashon mas aleu. Ku e investigashon aki polis ta midi presis kuantu alkohòl bo konsumí ku aparatonan spesial. E nivel di alkohòl den bo rosea no tin mag di surpasá 220 Ugl (mikro gram pa liter).



Dikon e nivel máksimo permití pa lei ta stipulá na 220 Ugl?

For di vários investigashon ta resultá ku si bo konsumí mas ku 220 Ugl, bo abilidat pa manehá ta bira ménos. Un ehèmpel: bo ta koriendo 80 kilometer pa ora (=22 meter pa sekònde) i bo a konsumí di mas alkohòl. Dor di esaki bo ta reakshoná mitar sekònde mas poko poko. Bo mester wanta brek direpente? E ora ei bo mester di 11 kilometer èkstra pa reakshoná kompará ku ora bo ta ‘nuchter’.

Bo ta manehá bou di influensia di alkohòl? E ora ei bo ta haña un but, un prohibishon (temporal)pa manehá, un kastigu di prizòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon.

Mèldu

Bo ta testigu di un situashon sospechoso? Bo ta mira komportamentu sospechoso òf un echo kastigabel ta tuma lugá? Mester di yudansa mesora? Mèldu esaki na polis. Polis ta evaluá kiko e posibilidatnan ta pa tuma akshon.

Unda mi ta mèldu kiko?

Por mèldu tantu via number di telefòn 717 8000, 715 8000 komo na bali di warda di polis. Naturalmente bo por mèldu serka e agente polisial riba kaya tambe.

Bo ta preferá keda anónimo? E ora ei por uza e number di telefòn 717 7251.

Yama 911 den situashon di urgensia òf ora gara un persona ta kometé un akto kastigabel. Yama 911 ora mester di ayudo den situashonnan di bida òf morto. Ora señalá situashonnan sospechoso òf si bo ta testigu di un krímen. Òf por ehèmpel despues di un aksidente di tráfiko, kandela òf ora un hende ta kibra pa drenta. E ora ei kada sekònde ta konta.

Ku ken mi por yama?

911 (emergensia/gara)

717 8000 òf 715 8000 (no ta emergensia, pero mester di atenshon di polis)

717 7251 (liña di tep anónimo)

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 3 februari tot en met vrijdag 5 februari 2021

Brommer in beslag genomen

Op woensdag 3 februari werd een brommer in beslag genomen na een korte achtervolging. Een dienstdoende patrouille zag dat de bestuurder zonder helm en zonder geldige kentekenplaat reed. Dit was aanleiding om hem staande te gaan houden om de nodige documenten te controleren. De bestuurder van de brommer gaf echter geen gehoor aan de verzoeken van de politie. Hij reed door naar zijn huis waar hij uiteindelijk stopte. De bestuurder kreeg een proces verbaal voor het geen gehoor geven aan bevelen van de politie, voor het rijden zonder helm, zonder rijbewijs, voor het geen richting aangeven bij het afslaan, voor het niet hebben van een kentekenplaat, voor het in gevaar brengen van het verkeer en voor het overschrijden van de maximale toegestane snelheid.

Deelname aan verkeer onder invloed van alcohol verboden

Het is verboden om aan het verkeer deel te nemen als u meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. De politie controleert met een blaastest of u onder invloed bent van alcohol. Hieraan moet u meewerken. Weigert u? Dan maakt de politie een proces-verbaal op.

De blaastest geeft aan of u meer hebt gedronken dan wettelijk is toegestaan. De uitslag van deze test bepaalt of u mee moet naar het politiebureau voor nader onderzoek. Bij dit onderzoek meet de politie met speciale apparatuur hoeveel alcohol u precies hebt gedronken. Het alcoholgehalte in uw adem mag niet hoger zijn dan 220 Ugl (= microgram per liter).



Waarom is het wettelijk toegestane maximum vastgesteld op 220 Ugl?

Uit talloze onderzoeken blijkt dat als u meer drinkt dan 220 Ugl uw rijvaardigheid sterk afneemt. Een voorbeeld: u rijdt tachtig kilometer per uur (= 22 meter per seconde) en hebt teveel gedronken. U reageert daardoor een halve seconde langzamer. Moet u plotseling remmen? Dan hebt u elf meter méér afstand nodig om te reageren dan in nuchtere toestand.

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijgt u een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie.

Melden

Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld het de politie. De politie beoordeelt wat de mogelijkheden zijn om actie te ondernemen.

Waar meld ik wat?

Een melding maakt u zowel via telefoonnummer 717 8000, 715 8000 als aan de balie van een politiebureau. Natuurlijk kunt u ook een melding maken via de agent op straat. Wilt u liever anoniem blijven? Gebruik dan het telefoonnummer 717 7251.

Bel 911 bij spoed of heterdaad situaties. Bel 911 als hulp bij direct levensbedreigende situaties nodig is. Ook wanneer u verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf. Of bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde.

Met wie kan ik bellen?

911 (spoed of heterdaad)

717 8000 of 715 8000 (geen spoed, wel politie)

717 7251 (anonieme tip lijn)

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.