Prome Minister Evelyn Wever – Croes:

PARLAMENTARIONAN DEN OPOSICION A ENTREGA MOCION DI DESCONFIANSA YENA CU MENTIRA

ORANJESTAD – Durante di tratamento di Presupuesto 2022 den Parlamento, diferente mocion a wordo entrega. Mocion number 35 ta un mocion di desconfiansa entrega door di Parlamentario den oposicion sr. Rycond Santos do Nascimento contra Prome Minister Evelyn Wever – Croes. A traves di e mocion aki cu a wordo firma pa Parlamentarionan di AVP, MAS y Accion 21, nan ta yega na e conclusion cu Prome Minister mester bay cas. Prome Minister Wever – Croes a repasa e diferente puntonan cu a wordo treci dilanti den e mocion y desmenti e mentiranan cu a constata.

“Un mocion di desconfiansa ta algo serio y ora cu ta aplica esaki, mester tume na serio”, tabata e prome palabranan di Prome Minister na momento cu a cuminsa repasa e mocion di desconfiansa y cu constata cu tin cantidad di mentira.

E prome punto cu e Parlamentario Santos do Nascimento ta menciona den e mocion ta cu Prome Minister no a informa Parlamento di e maneho di energia cu Gobierno di Gabinete Wever – Croes I tabata trahando riba dje y tampoco di Eagle LNG. Remarcabel ta cu na numeroso ocasion Prome Minister Wever – Croes a papia di esaki den Parlamento. E tempo ey Parlamentario Santos do Nascimento y varios otro Parlamentario nobo cu tambe a pone nan firma bou di e mocion, no tabata den Parlamento ainda. Sinembargo, e ta importante pa como Parlamentario nobo, haci research prome cu traha un mocion di desconfiansa y pa esnan cu firma esaki, no firma unda cu ta.

Premier Wever – Croes a splica cu a cuminsa papia di e maneho di energia di Gobierno, na 2018 y a inclui esaki tambe den e relato anual di 2018. E relato aki aki a wordo publica pa henter Aruba por mira/lesa y a mande pa Parlamento. ‘Incluso a splica cu a bay busca stakeholders pa acepte cual a tarda dos aña. Despues di 2 aña a haya tur stakeholder envolvi y ta carga e maneho aki.’

Un otro rason di densconfiansa cu ta indica den e mocion ta cu Prome Minister Wever – Croes a percura pa e director di Utilities wordo nombra. Un poco research lo a mustra cu no ta Prome Minister, sino ta e Minister Croes encarga cu Energia, ta esun encarga cu esaki y el a splica detayadamente con esey a tuma luga. Minister Croes a hasta invita Parlamento pa bay WEB y tende di WEB con esaki a tuma luga.

“Nos responsabilidad constitucional ta basa riba ‘Ministeriele Verantwoordelijkheid’ cual ta responsabilidad ministerial di un minister. Esaki kiermen cu mester adresa problemanan cu tin cu un Minister, na e Minister en cuestion,” Premier Wever – Croes a splica.

Pesey ta enfatisa na Parlamentarionan nobo pa no pone firma unda cu ta y no colga na lider di partido AVP sr. Mike Eman. “Su bachi ta bieu, e ta schuer y bo ta cay y laga bo votadornan na caya.”

Prome Minister a sigui splica cu un otro punto cu e Parlamentario a indica den e mocion como motibo pa mande cas ta, pasobra lo a corta den gastonan salarial y gasto di cuido sin papia cu ningun hende.

Esaki ta un otro punto cu Prome Minister a desmenti indicando cu na numeroso ocasion a papia tocante di e recorte salarial y di gastonan di cuido. Ademas a pone e documentonan concerni ‘ter inzage’, Ministernan concerni a papia di dje den Parlamento y a inclui e recorte di 12.6% den presupuesto aworaki.

Prome Minister a mustra a traves di diferente prueba con e maneho di Gobierno ta y locual cu ta resalta ta, cu AVP no ta custuma cu tanto transparencia.

Pa conclui, Prome Minister Wever – Croes ta laga un conseho pa e Parlamentarionan cu si ta kere den transparencia y integridad cual ta: No colga tras di e hendenan aki!.

1_Jaarverslag_2018_Prome Minister_Algemene Zaken

1_JAARVERSLAG_MINAZ_2019

Jaarverslag 2021_Algemen Zaken_Minister President

JAARVERSLAG2020

