MAVIS TA KONTINUÁ / MAVIS GAAT DOOR

MAVIS TA KONTINUÁ

Willemstad – Hopi persona a puntra mi e siman tras di lomba “Kon ta bai ku bo?”. Mi sa ku hopi di nan ta pensa “bo mester ta sinti bo malu despues di un derota asina”. Apsolutamente ku no. Mi ta sinti mi fabuloso, yena ku energia i gana pa sigui traha i ku yen di ideanan nobo. Lamento no sa dura mas ku un día serka mi, despues ta ‘business as usual’. Ta esei ta e motibu pa kiko mi a yega asina leu den mi karera.

Mi a bai un reto nobo meskos ku bários den mi bida i ku 758 voto di sosten, mi no ta sinti mi mes, un pèrdèdó. Kiko por tabata e motibu? Kisas poko tempu? Poko sèn? Òf tur e personanan ku a pensa, mi no mester bai sostené MAVIS, pasobra nan ta pasa dor sigur? E otro partidonan tabata mihó? Esei tempu lo demonstrá. Pa awor aki nada di esei no ta relevante òf importante. Mi ta realístiko i ‘it is what it is’.

Nos ta wak semper pa dilanti. Promé ku lansa nos partido polítiko, nos tabata okupá ku bários otro reto. Un di nan tabata e seri di programa di Nos Pais Television; “Get it Done Challenge”, den kual mas di 25 organisashon a reta mi persona pa yuda nan ku mas di 100 diferente deseo. Un reto ku mi tabatin e siguransa di logra tur, ku yudansa di henter nos komunidat. Algun tabata deseonan ku mester di solushon struktural i otronan por ser yuda ku deseonan mas chikí i agudo, pero ku sigur por hasi un gran diferensia den nan organisashon. I ainda mi tin e ambishon pa kumpli ku e promesanan. Komo persona di palabra, ora mi tuma un reto mi ta bai pe. Mi gusta triunfá i lo hasi esaki por lo pronto riba e tereno oudiovisual manera mí a bin ta hasi semper.

Un di e retonan mas grandi ta pa renová e Dak kompleto di Internat Huize St. Jozef na Sta. Rosa ku ta den hopi mal estado. Un internat kaminda 70 mucha ta biba, variando entre e edat di 6 pa 14 aña di edat. E muchanan ta biba den un situashon tristu di humedat pasobra e dak ta deteriorá i ta lèk sin mizerikòrdia. E internat no tin fondo pa laga renová e dak. Nan a risibí ménos supsidio i pa kolmo sektor priva apénas por duna un man dor di e situashon di Covid-19. Pero asina mes nos a logra pa huntu ku algun patrosinadó, rekoudá e 45 mil florin nesesario. Entre nan Kooyman BV i Curaçaose Wegenbouw Maatschappij BV. Danki na nan donashon generoso e trabounan por start pronto.

We Got it Done!

I nos ta sigui kumpli. Den un seri nobo di #getitdonechallenge, nos lo kompartí tur e logronan ku boso. Nos lo brinda tambe un plataforma na tur esnan ku a base di solidaridat kièr duna un man na nos komunidat. No pa broma, pero mas bien pa stimulá otro nan pa nan tambe demostrá empatia i konbibensia i salí yuda esnan ku mas mester. Tin hopi ta hasi un bon trabou kaba, pero falta muchu mas. Fin di mart próksimo mi ta kumpli 50 aña den medio i komunikashon i esaki lo ta e korona riba mi trabounan.

I papiando di korona, awe nos a kuminsá tambe ku preparashon pa e próksimo edishon di Koningsspelen ku ta tuma lugá dia 23 di aprel próksimo. E di ocho edishon i nos ta spera ku Covid e aña aki no ta bolbe stroba e prèt di e enkuentro mas festivo i dibertido pa nos muchanan di skol básiko.

I ta mas ku klaro ku mi ta kuminsá bek ku Promé Enkuentro. Mi konvikshon kon kosnan mester funshoná den nos pais a bira ainda mas fuerte e último lunanan. Ta p’esei mi ta sinti mi mes un ganadó i no un pèrdèdó. Awor mas ku nunka mi ta konvensí di e balor i ròl ku un prensa imparsial i ophetivo tin. Sin medio, kosnan insólito no ta wòrdu denunsia, siudadanonan ku no ta wòrdu skucha, no tin un plataforma pa ekspresá nan mes i e pueblo no por kontrolá gobièrnu. Demokrasia i medio ta kana huntu. I medio mester ta e ‘watchdog’ di demokrasia.

E ròl di ta krítiko, mi ta bolbe tuma riba mi mes. Ei mi pashon, akshon i kurashi ta sinta. Sigur den e elekshon benidero kaminda promesa i dunamentu di kos a eskala den tur forma. Ta keda na kada persona pa skohe a base di sentimiento òf promesa. Tòg mi kièr mustra e pueblo ku por skohe diferente, ku nan tin e opshon pa skohe a base di echo. Bon informashon i ophetividat den su mihó forma. No dirigí riba e persona, pero riba kontenido.

MAVIS GAAT DOOR

Willemstad – Veel mensen hebben me de afgelopen week gevraagd “hoe gaat het nu met je?” met een ondertoon van “je zult je wel rot voelen na zo’n verlies”.

Niets is minder waar. Ik voel me uitstekend, strijdlustig en vol nieuwe ideeën. Teleurstelling duurt bij mij niet langer dan één dag en dan DOOR! Anders was ik nooit zo ver gekomen.

Ik ben de uitdaging aangegaan zoals zo vele in mijn leven en ik voel me met 758 stemmen geen verliezer.

Waar het aan lag? Te weinig tijd? Low budget? Mensen die dachten, ik hoef niet te gaan stemmen want ze krijg er al genoeg? Waren de andere partijen beter? Wie zal het zeggen? Voor nu maakt het niets meer uit. Ik ben realistisch. Het is wat het is.

Dus kijken we vooruit. Ik ben in de aanloop naar de voorverkiezingen meerdere uitdagingen aangegaan in mijn televisie programmareeks, de “Get It Done Challenge” in de volle overtuiging dat ik die, met hulp vanuit de samenleving, zou kunnen volbrengen. 25 organisaties hebben ruim 100 knelpunten aangedragen. Sommige vragen om grote structurele oplossingen. Anderen zijn geholpen met kleinere, acute oplossingen die toch een wereld van verschil kunnen maken. Ik heb nog steeds de ambitie om die uitdagingen waar te maken. Belofte maakt schuld en die los ik in. Ik wil nog steeds winnen maar doe dat voor nu op mijn eigen terrein als programmamaker.

Mijn grootste uitdaging was het renoveren van het dak van het Internaat Huize St. Jozef op Sta Rosa. Daar wonen nu 70 kinderen tussen de 6 en 14 jaar. Zij moeten verblijven in een vochtige onaangename omgeving omdat het dak ernstig versleten is en lekt. Het internaat heeft geen geld voor reparatie. Zij zijn gekort op de subsidie en door Covid-19 blijft ook particuliere steun achterwege. Wij hebben het benodigde geld, fl. 45.000, met dank aan Kooyman BV, de Curaçaose Wegenbouw Maatschappij BV en andere sponsoren, bij elkaar gekregen en de renovatie start binnenkort.

We got it done!

En we gaan door, actiegericht. In een nieuwe reeks doen we verslag van de voortgang van de challenges en roepen we ook de bevolking op om elkaar bij te staan in deze moeilijke tijd. We bieden in ons nieuwe programma ook een podium waarop we mensen in het zonnetje zetten die anderen hebben geholpen met een “ervoor en erna” rubriek. Niet om te pronken met hun solidariteit maar om anderen te inspireren empathie te tonen. Eind maart vier ik mijn 50-jarig jubileum in de media en dan is dit een mooie kroon op mijn werk.

Over kroon gesproken. Ik ga ook weer aan de slag met het organiseren van de Koningsspelen op 23 april a.s. De achtste editie alweer. We hopen natuurlijk dat Covid-19 deze keer geen roet in het eten strooit.

En natuurlijk kom ik terug met mijn programma Promé Enkuentro. Mijn visie op hoe het anders en beter kan in ons land is alleen maar sterker geworden de afgelopen maanden. Daarom voel ik me ook winnaar en geen verliezer. Ik ben me er ook, meer dan ooit, van bewust hoe belangrijk onafhankelijke en objectieve pers is. Zonder media worden misstanden niet blootgelegd, hebben burgers die door de overheid niet gehoord worden geen podium en kan de bevolking de autoriteiten niet controleren. Democratie en media gaan hand in hand. De journalistiek is de waakhond van de democratie.

Die kritische rol neem ik graag weer op me. Daar ligt mijn passie, actie en daadkracht. Zeker in aanloop naar de verkiezingen want beloftes, in alle vormen en maten, voeren weer de boventoon. Het staat iedereen vrij om te kiezen op basis van gevoel en beloften. Ik wil de kiezers laten zien dat er een andere, betere manier is, namelijk kiezen op basis van feiten. Goede, objectieve voorlichting. Niet op de persoon gespeeld maar op de inhoud.