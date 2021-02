Onze binnenstad dient te transformeren van een  “place to buy” naar een “place to be” / Nos sentro di siudat mester transformá di un  “place to buy”, pa un “place to be”

Onze binnenstad dient te transformeren van een

“place to buy” naar een “place to be”

Willemstad, 11 Februari 2021 – Volgens Miles Mercera, van politieke partij VISHON, is onze binnenstad niet meer wat het 20 jaar geleden was. “De afgelopen decennia was onze binnenstad vooral bedoeld om te winkelen. Maar door verandering van consumentengedrag, de opkomst van online winkelen en een teruglopende economie is onze binnenstad niet meer wat het was. Sinds Curaçao te kampen heeft met COVID-19, is de leegstand van winkelruimtes in een stroomversnelling gekomen, met als gevolg dat ons centrum meer weg heeft van een spookstad. Echter, Punda en Otrabanda kunnen met de juiste stappen wederom getransformeerd worden naar ‘the place to be’. ”, aldus Mercera.



Door een juiste combinatie te creëren tussen moderne ruimtelijke ontwikkelingen en historie kunnen we Punda en Otrobanda weer aantrekkelijk maken. Dit is belangrijk voor onze economie, één van de pijlers van VISHON. Een bruisende binnenstad zorgt voor een positieve ‘spin-off’ voor toerisme en handel, wat vervolgens bijdraagt aan werkgelegenheid. VISHON ziet op de lange termijn een binnenstad voor zich waar minder winkelruimtes worden aangeboden en meer ruimte gecreëerd wordt voor ontspanning, kunst en cultuur en een groter diversiteit aan horeca aanbod. Door hierbij eveneens te investeren in de ontwikkeling van het woningaanbod in panden gelegen boven winkels en horeca, wordt meer bedrijvigheid gecreëerd en krijgt de binnenstad weer een bruisend karakter.

VISHON committeert zich eraan om:

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers in de binnenstad te creëren. Dit doen wij door vestiging van nieuwe – en/of groei van bestaande ondernemingen zo goed mogelijk te faciliteren, in te spelen op wensen en behoeften van ondernemers en vooral geen zaken zelf te bedenken zonder draagvlak van ondernemers. Functieverandering te vergemakkelijken waardoor pandeigenaren minder obstakels ervaren om te investeren in panden. Hierdoor kan er meer woonruimte worden gecreëerd in de binnenstad. Juist door bewoning in de binnenstad mogelijk te maken en dit te stimuleren, blijft de stad ook na sluitingstijd van de winkels levendig en veilig. De monumentale binnenstad beter te beschermen door het toepassen en handhaven van de wet- en regelgeving die de overheid ter beschikking staat. Om de positie van onze binnenstad op de Werelderfgoedlijst te beschermen is dit van essentieel belang. Eigenaren die in gebreke blijven als het gaat om het uitvoeren van deugdelijk onderhoud en/of herstel, dienen hiervoor aansprakelijk gesteld te worden. Meer groenvoorziening en stadsparken te creëren in de binnenstad. Onderzoek wijst uit dat mensen die wonen, werken of onze binnenstad bezoeken, zich beter (gaan) voelen en sneller geneigd zijn terug te komen, als er voldoende groenvoorziening is. Het probleem van (zwerf)afval in de binnenstad terugdringen. Een schone binnenstad is aantrekkelijker voor alle bezoekers en laat bovendien en goede indruk achter op toeristen die ons eiland aandoen. Het onderhoud van de infrastructuur alsook de schoonmaak van de binnenstad te delegeren aan de wijken die gezamenlijk de binnenstad vormen. De binnenstad heeft diverse vertegenwoordigende instanties, waarmee via een Public-Private Partnership (PPP) nadere afspraken gemaakt kunnen worden voor ‘City Management’ . De financiering kan volgens VISHON bij uitstek geregeld worden door ook het parkeerbeheer in de binnenstad bij deze partijen neer te leggen. Zo kunnen alle noodzakelijke initiatieven op het gebied van onderhoud van de infrastructuur, straatmeubilair, groenvoorziening en schoonmaak door de bewoners en vertegenwoordigers georganiseerd worden. Dit biedt bovendien werkgelegenheid voor buurtbewoners.

VISHON beoogt bovenstaand te willen uitvoeren in nauwe communicatie en samenwerking met vertegenwoordigende instanties van de binnenstad, zoals Downtown Management Organisatie (DMO), Pietermaai District, en ‘’Sociedat di Kommersiantenan di Otrobanda’’ (SKO). We erkennen en waarderen de expertise van die instanties en we streven ernaar om deze organisaties te betrekken in de ontwikkeling van onze binnenstad.

Een stem op VISHON is een garantie voor verandering, die resulteert in een beter toekomst voor iedereen.

(PAP)

Nos sentro di siudat mester transformá di un

“place to buy”, pa un “place to be”

Willemstad, 11 di Febrüari 2021 – Según Miles Mercera, di partido polítiko VISHON, nos sentro di siudat no ta lokual e tabata 20 aña pasá. “Den e dékadanan tras di lomba, e propósito di nos sentro di siudat tabata pa hende bin hasi kompras. Kambio den komportashon di e konsumidó, floresementu di kompra online i un ekonomia ku ta bai atras, a pone ku nos sentro di siudat no ta manera ántes mas. Dor di e krísis di COVID-19 tin mas i mas pakus pará bashí ku e resultado ku nos sentro di siudat ta mustra mas manera un ‘spookstad’. Sin embargo, ku e pasonan korekto Punda i Otrabanda por transformá bèk den ‘the place to be’.”, segun Mercera.





Dor di krea un kombinashon balansá entre desaroyo modèrno i kultivashon di nos historia i herensia, nos por hasi Punda i Otrobanda atraktivo bèk. Esaki ta importante pa nos ekonomia, kual ta un di e pilánan di atenshon pa VISHON. Un sentro di siudat bibu ta sòru pa desaroyonan positivo pa nos turismo i komèrsio, ku na su turno ta krea empleo. Riba término largu VISHON ta mira un sentro di siudat kaminda tin ménos espasio pa hasi kompras i mas espasio pa relahá, pa arte i kultura, i kaminda ta ofresé un diversidat mas amplio di horeca. Dor di invertí den desaroyo di bibienda den e espasionan riba e negoshinan, ta krea mas aktividat i nos sentro ta haña un karakter bibu bèk.

VISHON ta komprometé su mes pa:

Krea un klima di establesimentu atraktivo pa komersiantenan den sentro di siudat. Nos ke realisá esaki dor di fasilitá e establesimentu di empresa nobo i/òf kresementu di empresa eksistente, traha a base di e nesesidat di empresarionan i prinsipalmente no bini ku idea sin konsultá ku e empresarionan. Fasilitá kambio di funshon pa asina e doñonan di e edifisionan ta enfrentá ménos opstákulo pa invertí den e edifisionan. Di e forma aki por krea mas espasio pa biba den sentro di siudat. Dor di brinda e oportunidat pa biba den sentro di siudat i stimulá esaki, e sentro ta keda bibu i safe tambe despues ku pakusnan sera. Protehá nos sentro di siudat monumental dor di apliká i manehá nos lei i reglanan stipulá pa gobièrnu. Pa protehá e posishon di nos sentro di suidat riba e Werelderfgoedlijst esaki ta esensial. Doñonan di edifisionan mester sòru pa mantené i restorá nan edifisionan regularmente pasó nan tin un responsabilidat sivil. Krea mas area bèrdè i parke den sentro di siudat. Investigashon ta indiká ku hendenan ku biba, traha òf ta bishitá nos sentro di siudat, ta (bai) sinti nan mes mihó i lo regresá mas lihé, si tin sufisiente área bèrdè. Drecha e problema di shushi (bandoná) den sentro di siudat. Un sentro di siudat limpi ta mas atraktivo pa tur bishitante i ta laga un impreshon positivo atras serka e turistanan ku ta bishitá nos isla. Delegá e mantenshon di e infrastruktura i tambe limpiesa di sentro di siudat na e barionan ku huntu ta forma e sentro di siudat. Nos sentro tin diferente representante, ku via un Public-Private Partnership (PPP), por yega na akuerdonan pa Maneho di Siudat (City Management). Segun VISHON e finansiamentu por wòrdu reglá dor di pone e maneho di parker bou di responsabilidat di e partidonan aki. Asina tur e inisiativanan nesesario riba tereno di mantenshon di infrastruktura, mobilario di kaya, plantashon i limpiesa por wòrdu organisá dor di habitantenan i representantenan. Esaki na su turno ta krea empleo pa e habitantenan di bario.

VISHON tin e empeño pa hasi tur lokual ta menshoná ariba den bon komunikashon i kolaborashon ku e representantenan di nos sentro di siudat, manera Downtown Management Organisatie (DMO), Pietermaai District i Sosiedat di Komersiantenan di Otrobanda (SKO). Nos ta rekonosé i balorá e ekspertisio di e instansianan aki i nos meta ta pa involukrá e organisashonnan aki den e desaroyo di nos sentro di siudat.

Un voto pa VISHON ta garantia pa kambio ku ta resultá den un mihó futuro pa nos tur.