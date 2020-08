KOMUNIKADO DI PRENSA 321 / 2020

20 ougùstùs 2020

Tepnan pa preveni atrako riba kaya.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Kuerpo Polisial ta kontinuá dunando rekomendashon na komunidat relashoná ku kasonan

di atrako.

E bia aki nos ke pone énfasis riba prinsipalmente atrakonan ku ta tuma lugá riba kaya.

Evitá di kana ku gran kantidat di sèn kèsh huntu ku bo. Hasi mas tantu posibel uso di tarheta

di bankomátiko pa swaip na establesimentunan;

No kana ku artíkulonan di balor manera telefòn, tèblet ets di un manera visibel. Esaki ta

atrahé atrakadonan;

Hende muhé mester evitá di kana ku tas grandi òf tas ku man largu;

Si bo ta kana riba kaya, trata na kana mas tantu posibel ku kara pa e tráfiko ku ta bin den

direkshon kontrali. E ta mas sigur i ta stroba un atrakadó di hasi bo algu pasobra e tráfiko

tin bista riba dje;

Den kaso ku bo mester kana na sítionan alehá, pidi un òf mas persona pa kompaña bo;

No lanta sèn na bankomátikonan ku ta alehá i hasi esaki mas tantu posibel durante oranan

di dia;

Den oranan di anochi, no kana bo so i evitá di pasa den areanan kaminda tin mondi, kasnan

no habita of ku ta hopi sukú;

Evitá di kana anochi bo so riba kaya i sigur den áreanan ku poko iluminashon. Preferibel ta

den kompania di un òf mas persona;

Kana ku konfiansa,determinashon i pasonan firme pa bo yega bo destinashon un bes;

Bisti sapatu i paña ku bo por move fásil den dje, i tambe pa si eventualmente bo mester

kore. Evitá di kana ku hopi saku i pakete;

Laga un famia òf konosí sa ki ora bo a sali fo’i unda, ku kua destinashon i kua ruta bo ta usa;

No tuma left serka hende ku bo no konosé;

No para papia ku hende ku bo no konosé, sigur den oranan di anochi;

 Sea semper alerta! Na momentu ku bo ta kana, wak rònt di bo. Si e atrakadó nota ku

bo ta alerta, bo no ta bira un opheto interesante mas p’e;

 Si bo mester hasi uso di transporte públiko ku ta pasa na oranan stipulá (manera

konvoi), no bai sinta den oranan di anochi muchu adelantá na bòrchi di bus;

 Evitá mas tantu posibel di usa e mesun ruta i si por, laga un hende di kas bin kontra

bo na mitar di kaminda, si ta bo so ta yegando kas anochi.

Kuerpo polisial ta sigui duna su kontribushon na komunidat pa evitá mas tantu posibel ku

siudadanonan ta bira víktima di atrako.

Na momentu ku bo konstatá un situashon sospechoso, mèldu polis mesora.