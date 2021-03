Veroordeeld voor Maximus, Passaat en Germanium G.R.M.J. veroordeeld tot 30 jaar cel

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag voormalig minister van

Financiën G.R.M.J. veroordeeld tot 30 jaar cel. J. is in de zaak Maximus veroordeeld voor het

uitlokken van de moord op politicus Helmin Wiels en in de zaak Passaat voor het plegen van

valsheid in geschrifte door een zogeheten “Aanschrijving ter uitvoering van art. 39, lid 1 sub

a, van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen” te antedateren. Het Hof heeft J. in

de zaak Germanium veroordeeld voor het gebruik maken van valse geschriften, maar

vrijgesproken voor het in de hoedanigheid van minister van Financiën verduisteren van

subsidiegelden. De door het Hof opgelegde gevangenisstraf is conform de eis van het

openbaar ministerie. In eerste aanleg was de verdachte nog veroordeeld tot 28 jaar cel voor

zijn betrokkenheid in de zaken Maximus en Germanium en was hij vrijgesproken voor de

zaak Passaat.

Maximus

In de zaak Maximus wordt J. veroordeeld voor het uitlokken van de moord op politicus Helmin

Wiels. Het Hof heeft geoordeeld dat bewezen kan worden dat J. de opdracht heeft gegeven tot

deze moord, dat hij geld in het vooruitzicht heeft gesteld aan degene die de moord organiseerde

en dat hij heeft betaald voor de moord.

Passaat

Anders dan het Gerecht in eerste aanleg heeft het Hof geoordeeld dat J. de “Aanschrijving ter

uitvoering van art. 39, lid 1 sub a, van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen” op 11

april 2011 heeft ondertekend en willens en wetens onjuist heeft gedateerd op 7 april 2011.

Daarmee is komen vast te staan dat J. opzettelijk een geschrift valselijk heeft opgemaakt, terwijl

dat geschrift bij uitstek bestemd was om tot het bewijs van enig feit te dienen. Daarmee is

tevens gegeven dat J., destijds minister van Financiën, als ambtenaar bij het begaan van het

strafbare feit gebruik heeft gemaakt van macht, hem door zijn ambt geschonken.

Germanium

Vast staat dat J. zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering door een bedrag van maar liefst

NAf 450.000,00 aan subsidiegelden voor privédoeleinden te onttrekken aan hun bestemming.

Het Hof kan echter niet vaststellen dat J. die subsidiegelden in zijn bediening als minister van

Financiën onder zich had, dan wel dat hij daarbij gebruik heeft gemaakt van macht en

gelegenheid die hem door dat ambt waren geschonken. Het openbaar ministerie heeft ervoor

gekozen het verwijt alleen te plaatsen in het kader van een ambtsmisdrijf en niet ook in de

sleutel van de ‘normale’ verduistering. Om die reden heeft het Hof J. van dit aan hem verweten

ambtsmisdrijf vrijgesproken.

In dit onderzoek heeft het Hof wel bewezenverklaard dat J. valse geschriften heeft gebruikt met

het oog op het kunnen verduisteren van het bedrag van NAf 450.000,00.

Strafmotivering

Het handelen van J. heeft aan de wieg gestaan van de moordaanslag op Helmin Wiels op 5 mei

2013, aldus het Hof. Enigszins op de achtergrond opererend heeft J. geïnitieerd dat een ander

die moord heeft laten plegen. Het staat vast dat het om een liquidatie gaat: een in georganiseerd

verband en op bestelling tegen betaling gepleegde moord. Door zijn handelen heeft J. blijk

gegeven van een volkomen gebrek aan respect voor het leven van het slachtoffer. Met zijn

handelen heeft J. groot leed aan de nabestaanden van het slachtoffer en aan het land Curaçao

toegebracht. Wat betreft het motief geldt dat weliswaar bij velen de gedachte aan een “politieke

moord” heeft postgevat, maar naar het waarom van de moordaanslag heeft het strafrechtelijk

onderzoek geen ondubbelzinnig antwoord opgeleverd.

J. heeft ervoor gekozen om zijn betrokkenheid bij de moord van Wiels hardnekkig te ontkennen.

Gelet op de aard en ernst van dit misdrijf kent het Hof aan het strafdoel van vergelding groot

gewicht toe. Het Hof heeft daarbij de door J. vervulde rol – uitlokkend en op de achtergrond

opererend – betrokken. Reeds op grond van zijn met betrekking tot dit misdrijf ontkennende

proceshouding is het voor het Hof niet mogelijk om inzichten van J. over de ernst van zijn

gedragingen bij de vraag naar passende bestraffing te betrekken. Daarnaast beoogt het Hof met

bestraffing van J. eraan bij te dragen dat ook anderen ervan worden weerhouden om dergelijke

misdrijven te begaan. De bestraffing geschiedt ook voor de ernstige misdraging van J. als

minister van Financiën door een aanschrijving opzettelijk te antedateren en daarnaast valse

geschriften te gebruiken met het oog op het kunnen verduisteren van subsidiegelden.

Het Hof komt tot de conclusie dat het geen ruimte aanwezig acht voor de oplegging van een

andere straf aan J. dan de tijdelijke gevangenisstraf van maximale duur, te weten 30 jaren.

Benadeelde partijen

Tot slot heeft het Hof de verdachte veroordeeld tot betaling van een bedrag van NAf 4.815,00

ter zake van materiële schadevergoeding aan de zoon en dochter van het slachtoffer.

De uitspraak is gepubliceerd op http://www.rechtspraak.nl onder nummer

ECLI:NL:OGHACMB:2021:57.