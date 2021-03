Sint Maarten The police department would like to inform the general public of the following

The police department would like to inform the general public of the following:

It has come to our attention that persons living on the island, mainly persons with an illegal status are being approached and targeted by persons in the community, by taking their money with the promise of getting them smuggled to the US and/or British Virgin Islands.

In some cases people were defrauded: money was paid, but the receivers of the money never intended to carry out a trip.

Besides that, we, of the police department, would like to make it known that these boat trips are not only an illegal act, but are also dangerous as the boats used are not adequate for handling rough seas, can easily go under and cause you to lose your life. This has happened in the past far too many times.

Remember your life is precious no matter how difficult your circumstances may seem.

Comunicado de prensa

El departamento de policía desea informar al público en general de lo siguiente:

Ha llegado a nuestro conocimiento que personas que viven en la isla, principalmente personas en situación ilegal, están siendo abordadas y dirigidas por personas de la comunidad, tomando su dinero con la promesa de hacerlos pasar de contrabando a los Estados Unidos y/o a las Islas Vírgenes Británicas.

En algunos casos las personas fueron estafadas: se pagó dinero, pero los receptores del mismo nunca tuvieron la intención de realizar un viaje.

Además, nosotros, del departamento de policía, queremos hacer saber que estos viajes en barco no sólo son un acto ilegal, sino que también son peligrosos, ya que las embarcaciones utilizadas no son adecuadas para manejar mares agitados, pueden hundirse fácilmente y hacer que se pierda la vida. Esto ha ocurrido en el pasado demasiadas veces.

Recuerde que su vida es preciosa, por muy difíciles que parezcan sus circunstancias.

Depatman Police Sint Maarten an nan pati Hollander a, ta renmen fer nou konen. Ak tout moun kap viv san papye yo ,ki vle di illegal, ak tout lot nan te a ki dakor peye moun nan kominote a pou travese yo st.Thomas/Us Virgin Islands.

Pami ka sa yo gen anpil moun ki pedi lajan, yo apres yo fin peye yo pa mennen yo.

Kidont, nou menm depatman police la vle fer kler pou nou, ke bato say o pa menm legel pou fer trajer sa yo, e li trer danjere pou nou e yo pa gen ase kapasite pou trasevese gro lanmer for sa yo. Se fasilman yo ka kouler epi nou tot pedi la vi nou.

Pa bliye ke ka sayo rive anpil fwa deja nan ane pase yo.

Kidonk song eke la vi noun pi enpotan ke tout bagay sa yo.