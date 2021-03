Jo-anne Bakhuis-Da Costa Gomez

Estimado abo,

Komo entretantu durante Debate a keda publiká ofisial dor di TV13 ku mi no tei mas, mi ta sinti awor por habri mi kurason na boso. I mi ta hasi esaki dor di e rèspèt enorme ku mi tin pa boso tur ku a sigui mi e añanan aki. Si! Ma entrega mi retiro na Direct Media Curacao 1 di mart 2021. I lagami bisa, ku kualke wowo abo disidí di wak mi desishon; kolorido òf blanku i pretu. Sa ku ami su kurason ta kontentu!

Lagami sali i diskulpa sinseramente pa no a papia promé i kontesta e tantísimo mensahenan. No ta semper loke bo ke ta loke ta korekto. Anto den funshon asina ta importante konsiderá impakto di tur loke bo hasi. Mi a skohe duna espasio i atendé nechi di mi parti pa finalisá e kontrato laboral. Realidat ta ku ami tin amor i apresio pa e famia di Direct ku pa algun aña, te ku e luna aki, ma forma parti di dje.

Awor, si bo ta kere mi ta bai konta bo un novela yena ku bòmbòshi pa ku mi motibunan di no ke laborá einan mas, bo por stòp di lesa numa. No ta mi estilo. E tempu a yega pami sera e porta aki, sinta pensa trankil i habri un nobo. Ta parti di bida. Bo ta komprendé i respetá esei pami, mi tin sigur. No!, Mi no ta drenta polítika, ni a negosha kontrato ku Seru di Ararat. Mi ke kòrdabo, ku kualke desishon mi tuma ta kos serio ku ta afektá mi bida, kemen mi ta trata ku seriedat.

Mi ta preferá usa e espasio rondó di mi retiro awoki, pa algu positivo i kompartí djis algun kos ku mi a siña di 5 aña den prensa i publisidat. E ta pa esun ku ta interesá di lesa un tiki èkstra, ku tin e pasenshi pa lesa mas. E teksto aki ta pabo. A base di kosnan ku ma observa, siña i apliká.

Ma konfirmá den e 5 añanan aki ku bo kompas moral i di ideal den e mundu aki ta esensial. Ora bo tin plataforma, bo tin poder i poder por korumpí. Bo sa tambe! Ademas komo periodista i presentadó bo por fásilmente keda mira komo un vehíkulo pa influensia hende. Bo ta un tambe. Anto egt no kere ku abo ei ku ta lesando, den un otro funshon, e kos ta diferente. Nos tur tin plataforma awendia. Si bo kompas ta kibrá , e influensia ei lo keda malusá. Sea bo ta konsiente òf no. E daño por ta ireparabel si. Pa bo bida i pa bo pais. Kultivá konsenshi i semper sigui desaroyá bo kompas. Hopi importante ta karga responsabilidat! Para tras di bo akshon. Difísil tin bia pa hende su ego, ma bin nota, pero un dje opservashonnan di mas importante si. Den publisidat i den priva meskos. E punto ta ku den e bida aki nos tur lo hunga diferente ròl. Traha duru pa bo no ta un agresor, pero evitá konsiderá bo mes víktima di niun situashon tambe. No ta paso bo ta sinti bo ofendí, ta nifiká bo tin rason. Nos tur ta hasi bon, nos tur por hasi malu. E lo varia den ki ròl bo por tin den bida di un otro òf bo pais. Pero e ròl ku mester ta konstante ta ku bo ta Kapitan di bo barku si. I un Kapitan ta responsabel pa su rumbo i su desishonnan. Niun otro hende! Stòp di tira falta.

3.Kontroversial, pero lagami bisa tòg paso mi ta papiando den término general i mi ke stimulá diskushon sano. Si pueblo ke mihó informashon i kalidat di prensa i periodista, pueblo mester balorá kontenido i kalidat. No ku boka so ora ta kumini òf despues di kaba di gosa “drama”. Stòp di bisa ku tur miembro di prensa ta malu òf no ekipá. Sigur si ta djis paso bo no ta di akuerdo ku su pregunta basa riba bo faboritismo polítiko. Un periodista no ta bon ora e ta krítiko ku e hende ku bo no gusta so.

4.Ta vários kolega tin na Kòrsou sea ku a studia periodismo mes òf algu otro òf nada mes, pero ku ta invertí oras i oras pa prepará, level up, sigui kurso, lesa riba prinsipionan periodístiko, buska informashon, dokumentá nan mes riba e tópikonan, netwerk, pa mehorá nan mes i duna bo kalidat. I si bo habri wowo nan ta nabo kalidat. Respetá nan tambe. 16 ora di trabou den un dia ta kos masha normal si bo ta traha segun ideal. Ami por bisa bo. Abo realisá ku miéntras bo keda pone atenshon na e item, e entrevista i e artíkulo, e forward via app kaminda narativo i interes(okulto) ta sobresali riba e prinsipionan periodístiko real, e kalidat ku bo ta papia di dje ei lo no bin nunka. Un tópiko por kosta 15 minüt pa traha òf 8 ora di preparashon. Notisia tambe ta vraag en aanbod. Bo no mester gusta ku ma bolbe bisele, pero djis sinta i wak e realidat ei den kara porfabor!

Mi a bin komprendé ku na Kòrsou definitivamente karisma ta un motibu pa hende konfia otro i basa desishon. Pero mi a mira tambe patras di kortina den polítika i prensa, ku esaki ta stroba nos pais di desaroyá. Unda kontenido a keda? Konsistente den akshon? No djis ku bo gusta su kara òf un hende a konta bo un kos. No! Basta alabá hende a base di poder i posibel imágen fiktisio krea pa salvaguardá interes ku no ta dibo pero di nan. E mes hende ku ta para hari masha bunita dilanti pantaya, por ta e hende di mas akelig. I esun ku ta mustra arogante ta un hende ku di bèrdat bon kurason. Pa duna un ehèmpel. Por fabor laga kontenido real definí bo posishon. Konfiansa no ta kos di duna hende basa riba aspekto superfisial. En general i ni den polítika ni den prensa.

6.Siña distinguí entre produkto di medio tradishonal i loke bo haña den bo app of riba FB. Tras di un notisia responsabel tin un proseso di aplikashon di métodonan periodístiko ku tin ku diferensiá fikshon for di realidat. Ta duel mi profundamente rekonosé, atmití mihó bisa, ku nos tin trabou pa hasi pa yega einan komo prensa. Nos tur. Pesei, abo mester sa ku ta bo responsabilidat tambe pa permanesé krítiko i pensa pa bo mes. Ademas pa definishon, loke bo tende no ta e historia kompleto. Nunka! E no por tampoko! Realisá ku den komunikashon un informashon semper simplemente ta un vershon di algu. Lógiko tambe. E por ta un vershon balansa òf un vershon pinta. Ma purba splika mi siguidónan hopi bia. Siña mira e diferensia.

No biba pa validashon di otro. Ken ku bo ta, tur hende lo no gusta bo. Bo no ke tampoko. Siña bisa NO i no tin miedu di ekspresá bo pensamentu paso bo ta kere esei ta konfrontashon i pues inherente na negativo i ta difísil. Stòp di kere ku si bo keda komplasé so, ku e orei hende lo gusta bo i respetá bo mas. NO ta bèrdat! Para pa loke bo ta kere den dje i siña trese esaki dilanti den diálogo balansa. E no ta nifiká ta irasonabel, siña laga sentimentalismo un banda. Formulá bo pensamentunan i komprendé ku no ta di akuerdo ku un hende no ta nifiká ku bo no mester respetá! Agree to disagree! Bo no ta lèter A òf B! Bo ta henter un álfabèt! Sa ken bo ta, para habri pa desaroyá pero keda bo mes. E ta e yabi pa éksito.Si bo wak mi trayektoria, pa años ma kore rònt bula hasi chinchirinchi tur dia den Mainta, pero ora anochi sera, bo no ta duda un sekònde den verasidat di loke mi trese. Mi no tabata presenta Notisia so, pero dediká oras i oras pa produsí esaki tambe. I mesun dediká i perfekshonista ku mi ta ku asuntu serio, meskos mi sa di disfrutá inmensamente di kualke kos chikitu. Bo no mester tin miedu di mustra bo vulnerabilidat. Ta hopi hende a deskonsehá kombina Mainta i produsí Notisia. Pero keda mi mes a permití laborá den un kontradikshon tu dia. Ku kredibilidat!

Mi por sigui ku mas, pero e ta largu sufisiente. Al final mi ke bisa esaki. Den bida tur eksperensia, bo mester sa di kue, karg’e i kana kune! Ami lo biba semper ku gratitut pa e oportunidat di a yega den bida di boso kada un. Sa ku ma hasi mi máksimo semper pa respetá esaki i karga ku e responsabilidat di tin un plataforma públiko ei ku integridat. Kada dia ku ma lanta bai laborá, ma kòrda mi mes dikon mi ta hasi e trabou aki i ki impakto mi por tin riba hende. Sea ba siguimi òf no, mi ta spera awe tin maske mitar punto ku ma bisa ku por yuda abo ku algu.

Masha Danki atrobe na kada un di boso ku a hasi esaki posibel. Danki pa lesa.

Ku hopi amor,

Jo-Anne

