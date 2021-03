Gouverneur in gesprek met informateurs i.v.m. de vorming van een nieuw kabinet

WILLEMSTAD – De Gouverneur van Curaçao, mevr. L.A. George-Wout, heeft op 20, 22 en 23 maart de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten, de demissionaire Minister-President, de Minister van Staat, een delegatie van de SER, een delegatie van de Raad van Kerken en de lijsttrekkers van de politieke partijen die één of meer zetels in de Staten hebben verworven op basis van de verkiezingsuitslag van 19 maart 2021, geconsulteerd in verband met de vorming van een nieuw kabinet.

Op basis van de uitgebrachte adviezen heeft de Gouverneur op 23 maart een gesprek gehad met de informateurs, de heren R.S.J. Martha en Ch. Peterson. De Gouverneur heeft beide heren verzocht een onderzoek te doen naar de mogelijkheid een kabinet te vormen waarvan

de samenstelling recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Curaçao staat voor grote uitdagingen, met name ten aanzien van armoedebestrijding, het herstel van de overheidsfinanciën, de economische ontwikkeling, aanpak van achterstanden in het onderwijs, het verbeteren van de gezondheidszorg, de aanpak van criminaliteit en het herstel van de infrastructuur. De verhoudingen in het land zelf en met de overige landen van het Koninkrijk vragen

om een heldere koers en een constructieve dialoog. Tevens is van belang dat het beleid dat van overheidswege wordt gevoerd, aan stabiliteit en rust in de samenleving, alsmede aan breed

gedragen vertrouwen in het bestuur, bijdraagt en gebaseerd is op onderling respect.

Het is om die reden dat de Gouverneur de heren Martha en Peterson heeft verzocht om in het licht van het bovenstaande spoedig te onderzoeken welke politieke partijen met één of meer zetels in de Staten bereid zijn een samenwerking aan te gaan die gebaseerd is op een gemeenschappelijk visie op de aanpak van de uitdagingen waar ons land voor staat.

Dit onderzoek zal moeten leiden tot de vorming van een kabinet dat:

– steunt op een brede meerderheid in de Staten van Curaçao;

– blijk geeft van besef van urgentie in de aanpak van de uitdagingen waar Curaçao voor staat.

De Gouverneur heeft beide informateurs verzocht uiterlijk op 6 april 2021 te rapporteren over hun bevindingen en op 30 maart 2021 een tussentijdse rapportage over de voortgang van hun

informatiewerkzaamheden in te dienen.