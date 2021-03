Kamer debatteert over corona en Europese top

De Tweede Kamer debatteert woensdag 24 maart vanaf 15.30 uur over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Voorafgaand aan het debat krijgen Kamerleden vanaf 10.00 uur een technische briefing over dit onderwerp. De powerpointpresentaties vindt u bij aanvang van de briefing in dit bericht. Om 11.00 gaan de Kamerleden plenair in debat over de Europese top van 25 en 26 maart. U kunt de bijeenkomsten live volgen via deze site en de app Debat Direct.

Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus op 5 januari 2021.

Kamer in oude samenstelling

De Kamer voert deze debatten in de ‘oude’ samenstelling. De officiële uitslag van de verkiezingen van 17 maart is er nog niet: de Kiesraad maakt deze op vrijdag 26 maart bekend. Vanwege de coronamaatregelen is dit later dan normaal. De debatten van 24 maart kunnen niet uitgesteld kunnen worden tot na die datum, vindt de Kamer.

Technische briefing: update coronavirus

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt voorafgaand aan het plenaire debat om 10.00 uur een technische briefing. Kamerleden krijgen een update van experts over de laatste ontwikkelingen in de bestrijding van het coronavirus. De briefing wordt verzorgd door Jaap van Delden, programmadirecteur vaccinatie COVID-19 van het RIVM, en Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Presentaties

Bekijk de powerpointpresentatie van Jaap van Delden (RIVM)

Bekijk de powerpointpresentatie van Jaap van Dissel (RIVM)

Plenair debat: Europese top

Kamerleden spreken vanaf 11.00 uur met demissionair minister-president Rutte over de inzet voor de Europese top op 25 en 26 maart. De positie die een Nederlandse minister of staatssecretaris inneemt tijdens onderhandelingen in Brussel, wordt van tevoren altijd met de Kamer besproken. De laatste voorbereiding op de Europese top gebeurt via een plenair debat.

Plenair debat: ontwikkelingen rondom coronavirus

De Tweede Kamer debatteert vanaf 15.30 uur in de plenaire zaal over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. De Kamerleden spreken over de maatregelen die tijdens de persconferentie op 23 maart door het kabinet zijn afgekondigd. Voor het debat komen naar verwachting demissionair minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid naar de Kamer.