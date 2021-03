CMC ta hasi un yamada pa boluntarionan den Kuido

Willemstad, 29 di Mart 2021 – Ku e situashon ku ta eskalando rápidamente, Curaçao Medical Center ta

buskando spesífikamente boluntarionan den kuido pa asistí durante e Krísis di COVID-19. Nos ta buska

dòkternan, enfermeronan i otronan ku tin un base médiko pa yuda nos tim den e próksimo simannan. Si

bo ta interesá pa regalá nos bo tempu, bo por manda bo informashon via di e link riba nos wèpsait:

https://www.cmc.cw/formulario-pa-boluntario-situashon-covid-19/

CMC calls out for Healthcare volunteers

Willemstad, March 29th, 2021 – With the situation very quickly escalating, Curaçao Medical Center is now searching

specifically for healthcare volunteers to assist during the COVID-19 crisis. We are looking for doctors, nurses and others

with a healthcare background to help our team in the weeks ahead. If you are interested if gifting your time to us, you

can submit your information through the link on our website: https://www.cmc.cw/formulario-pa-boluntario-situashoncovid-19