(PAP) KOMUNIKADO DI PRENSA

Willemstad

E siman aki di 3 pa 7 di april 2023 artistanan visual Avantia Damberg i Alena Davidovich (Belarus) lo traha nan arte i diseño riba e trapi di Seru Papaya. Nan ta hasi esaki bou di e fundashon SKOR Kòrsou (Stichting Kunst Openbare Ruimte Kòrsou)

Foi 2019, Shanny Bitorina di Stichting Dash di Sentro di Bario Papaya, a aserka Damberg pa e trapi, despues di e eksto di esun na Otrobanda yamá Pasonan Kolorido (Colorful Steps).

E intenshon ta pa bunitisá e trapi pa ya e por boost e bario i ta involví mas tantu hende di e bario posibel den henter e proseso. Ya e hobenan a haña diferente workshòp kaba dor di e artistanan pa nan por ekspresá nan mes den arte den espasio públiko. Tambe kon pa kuminsa un kampaña riba social media. E siman aki e hobenan adulto lo sigui un workshòp pa siña traha skulptura di lás. Lo bin 3 skulptura na kanti kaminda pa hende mik sushi eiden enbes di riba kaya.

Diferente ministerio di gobiernu ta duna nan sostén pa e projekto aki kana, yá ku e ta kai pas bon den nan beleid: Ministerio di Desaroyo Ekonómiko (MEO), Ministerio di Trafiko, Transporti i Planifikashon Urbano (VVRP) i tambe Ministerio di Ensenansa, Siensia, Kultura i Deporte (OWCS). Tambe fondonan di arte manera Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied i Vriendenloterijfonds ta sostené e proyekto.

Ora e trapi i bisendario ta kompletamente klá lo tin un lansamentu/apertura grandi, e fecha pa ku esaki lo wordu komunika ahinda.

(NL) PERSBERICHT

Willemstad

Deze week van 3 tot 7 april 2023 zijn beeldend kunstenaars Avantia Damberg en Alena Davidovich (Belarus) bezig met het verfraaien van de trap van Seru Papaya. Dit doen zij onder de stichting kunst in de Openbare Ruimte Kòrsou (SKOR Kòrsou)

Vanaf 2019 vroeg de initiatiefneemster Shanny Bitorina van stichting Dash Damberg al om de trap te verfraaien zoals zij had gedaan met de Colorful Steps trap in Otrobanda.

De intentie is om door het verfraaien van deze trap van Seru Papaya de wijk een boost te geven waaruit veel spin-offs kunnen rollen. De wijk wordt erbij betrokken opdat zij het verder dragen. Jongeren uit de wijk hebben al workshops genoten hoe ze zich kunnen uiten in kunst in de openbare ruimte en ook hoe zij een social media campagne kunnen opzetten om hun eigen boodschap (of wijk) te promoten. Deze week staat er nog een workshop op de agenda voor de risico-jongeren: het maken van sculpturen. Drie sculpturen komen dan aan de kant van de weg te staan waar hoeken waar het meest afval uit de autoraam wordt gegooid, hopende dat ze het mikken in de zogenaamde Trash Catchers.

Verschillende ministeries van de overheid hebben hun steun toegezegd voor dit project omdat het precies in hun beleid past: het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en ook het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. Twee fondsen voor de kunsten steunen dit project en de kunstenaars: Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied en de Vriendenloterijfonds.

Zodra de trap en de omgeving helemaal gereed is, volgt er een datum voor de opening/lancering. Dit zal nog nader bekend worden gemaakt.