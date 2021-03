Direktiva nobo BPS (BPM)

BPM – e Plataforma pa Durabilidat di Empresanan – tin un direktiva nobo i a kompartí su plannan pa 2021 – 2023 resientemente ku miembronan. E meta general ta pa yuda e sektor empresarial di Korsou pa rekupera di Covid19 nan un manera duradero i resiliente. Esaki ta nifiká un rekuperashon di Covid19 ku ta ‘bèrdè’, digital i ku ta inkluí tur hende. Pa logra esaki, BPM lo kontinuá ku su seshonnan di konosementu ku tema di sostenibilidat, awor on-line. Kompanianan awor por hasi petishon pa haña seshon pa kada kompania partikular tambe. E plannan ta inkluí mas apoyo na miembronan pa nan logra standartnan di sostenibilidat mas alto, kompartí eksperensia entre empresanan, yuda organisashonnan optené fondo pa temanan relashoná ku sostenibilidat i asosiá aun mas ku otro inisiativanan ku ta promové durabilidat. Sigui https://www.facebook.com/BPMBedrijvenplatformMilieu para mas informashon.

BPM – het Bedrijvenplatform voor Duurzaamheid – heeft een nieuw bestuur en heeft onlangs haar plannen voor 2021-2023 gedeeld met haar leden. Het algemene doel is om het bedrijfsleven en Curaçao te helpen duurzaam en veerkrachtig te herstellen van Covid19. Dat houdt een Covid19-herstel in dat groen en digitaal is en iedereen meeneemt. Om dit te doen, gaat BPM verder met kennissessies over onderwerpen van duurzaamheid. De sessies kunnen nu ook binnen bedrijven worden aangeboden. De plannen omvatten ook het verder ondersteunen van leden voor het bereiken van meer duurzaam, het delen van ervaringen tussen bedrijven, het helpen van organisaties bij het verkrijgen van financiering voor onderwerpen die verband houden met duurzaamheid en verdere samenwerking met bedrijven en milieuverenigingen om duurzaamheid te bevorderen. Volg op https://www.facebook.com/BPMBedrijvenplatformMilieu voor meer informatie.

BPM – the Business Platform for Sustainability – has a new board and has recently shared its plans for 2021-2023 with its members. The overall goal is to help business and Curacao recover from Covid19 sustainably and resiliently. This entails a Covid19-recovery that is green, digital and includes everyone. To do so, BPM continues organizing knowledge sessions on topics of sustainability, currently on-line. The sessions can now also be offered in-house. BPM’s plans also include helping more members achieve higher sustainability standards, sharing experiences between businesses, assisting organizations to obtain funding for topics related to sustainability and further collaboration with businesses and environmental associations to promote sustainability. Please follow us at: https://www.facebook.com/BPMBedrijvenplatformMilieu for more information.