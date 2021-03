Konsehal Daisy Coffie:

KOLEGIO EHEKUTIVO MESTER EHEKUTA DESISHON DI KONSEHO INSULAR FECHA 4 MART 2021 MAS PRONTO POSIBEL.

Kralendijk, 28 di mart 2021 – Den un karta fuerte ku un avalancha di pregunta konsehal Daisy Coffie ta duna su reakshon riba e kontesta ku el a haña di gezaghèber relashoná ku su karta tokante e problemátika di BOPEC i riba e desishon di gobièrnu di Boneiru pa duna fiansa na e kurátòr di BOPEC. Den su karta sra. Coffie ta trese e siguiente pregunta- i remarkenan dilanti. Riba kua maneho ta basa e echo ku gobièrnu ta pone sèn disponibel pa kubri gastunan operashonal di e kompania ku a bai fayit? Ku esaki bo no ta krea presedente pa loke ta trata otro kompanianan? Ta parse tambe ku tin violashon di algun prinsipio di bon gobernashon, manera e prinsipio di siguridat hurídiko, prohibishon di arbitrariedat i e prinsipio di igualdat. E motivashon ku ta trata aki di riesgonan di siguridat relashoná ku medio ambiente, hende i naturalesa i posibel sabotahe no ta kita nada for di esaki. Mas aleu Daisy Coffie ta skirbi ku no ta kompletamente kla kon Inspekshon di Ambiente di Biba i Transporte (ILT) por deklará ku tin kestion di un situashon insigur – defakto sin indiká ta di kiko e insiguridat ei ta konsistí -, miéntras ku e mesun ILT ei a laga pòmp tur produkto di zeta for di e tankinan ku nan a kùr af pa tankinan ku nan a kùr bon. Ta inkomprendibel ku Kolegio Ehekutivo ta konformá su mes ku esei i ta pone sèn disponibel tambe. Esaki pasobra hasta si lo tin kestion di un situashon insigur, e ora ei ainda esei no ta responsabilidat di gobièrnu di Boneiru sino di Gezaghèber i eventualmente Hulanda c.q. ILT. Salbaguardiá siguridat di kompanianan priva no ta tarea di gobièrnu.

Curoil, Digicel i Telbo

Komo motivashon pa e fiansa ta indiká tambe e echo ku mester paga suministradónan manera Curoil, Digicel i Telbo di kende ta nesesario ku nan ta sigui hasi entrega despues di bankarota tambe. A investigá kuantu fondo tin disponibel riba e ‘escrow-account’ i riba kuenta(nan) bankario lokal di BOPEC ku por a usa pa esaki? Dikon Curoil no a tuma na su enkargo pa duna krédito na BOPEC, un kliente ku kende pa hopi aña largu nan a hasi negoshi kuné? Tampoko pa mi ta niun tiki kla dikon gobièrnu tin ku paga kuentanan di Telbo i Digicel. Mi tin e fuerte impreshon ku ta usa e krédito ku a duna tambe pa paga salario di e kurátòr. Si esaki ta bèrdat, for di ki dia gobièrnu tin e obligashon aki, asina Daisy Coffie ta puntra.

Skeleton crew

Pa salbaguardiá siguridat ta parse mi nada mas ku normal, ku selekshon i nombramentu di un asina yamá ‘skeleton crew’ – e kantidat mínimo di miembro di personal ku ta nesesario pa operá un kompania i mantené esaki – ta basá riba ekspertisio di e personal ku ta bai selektá, nan eksperensia ku e terminal i e funshon ku nan ta ehersé na e diferente departamentonan. A entregá un lista di e miembronan di personal aki a base di e kriterionan menshoná, òf – manera sindikatonan ta alegá – a bai segun arbitrariedat i a skohe empleadonan ku no opstante ku no tabatin pago di salario tòg diariamente a mèldu nan mes na e terminal i/òf ku ta gosa di simpatia di e gerente general? Gustosamente mi ta deseá di disponé di un lista di e ‘skeleton crew’ – aunke ta anónimo – ku nan abilidatnan i e salario korespondiente. Un di e kondishonnan di Kolegio Ehekutivo tabata ku lo a forma e ‘skeleton crew’ den koperashon estrecho ku sindikatonan i ku a realisá un akuerdo firmá tokante esaki. Kua ta e motibunan pa no kumpli ku e akuerdo aki i dikon Kolegio Ehekutivo a laga e kondishon aki kai?

Na unda e final ta?

Relashoná ku e fiansa ku a duna mi ke ripití akinan e mesun preguntanan ku mi a hasi na gezaghèber, esta: Kua ta e konsehonan di prinsipalmente departamento di finansa riba e petishon aki? Gustosamente mi ke risibí e reakshonnan por eskrito di CFT i ministerio di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino i tambe e kondishonnan bou di kua a duna e fiansa, e responsabilisashon adelantá di e kurátòr i e fakturanan di Curoil, Digicel i Telbo. Niun kaminda ta indiká ku ta trata di un fiansa pa un solo biaha i pa kuantu tempu. Kiko ta bai pasa ora ku e sèn kaba i no a kaba regla e bankarota ainda? E ora ei gobièrnu lo tin ku bolbe duna un fiansa mas? Na unda e final ta? E kurátòr a indiká kon e lo kaba regla e bankarota, por ehèmpel pa medio di buska un operadó òf pa medio di bende BOPEC? Mi ke ta hopi kla i eksplísito den esaki. Ta trata di sèn di nos komunidat ku ta usa pa duna fiansa na un kompania privá ku a bai fayit, loke sin mas ta krea presedente. Prinsipalmente pasobra durante henter e odisea di BOPEC Kolegio Ehekutivo a bisa di no lo bai mete den operashon di un kompania privá. I sigur nò kaminda a determiná ku entre otro pa motibu di mal maneho, sigur pa loke ta trata siguridat, e kompania no por a sigui drai na un manera ekonómikamente salú mas.

Finalmente Daisy Coffie ta supliká gobièrnu di Boneiru ku énfasis pa mas pronto posibel duna ehekushon na e desishon di 4 di mart 2021 ku unánimemente Konseho Insular a aprobá, pa por duna ayudo real na e eks-empleadonan di BOPEC i pa yega na un solushon pa un posibel kontinuashon di e terminal. E konsehal ta pidi tambe pa riba término kòrtiku reakshoná ku tur transparensia i entrega di e dokumentunan relevante riba su preguntanan.

Raadslid Daisy Coffie:

HET BESTUURSCOLLEGE MOET ZO SPOEDIG MOGELIJK UITVOER GEVEN AAN DE EILANDSRAADSBESLUIT VAN 4 MAART 2021.

Kralendijk, 28 maart 2021 – In een pittige brief met een overvloed aan vragen gaat raadslid Daisy Coffie in op de reactie van de gezaghebber op haar schrijven m.b.t. de BOPEC-problematiek en op het besluit van het eilandbestuur om boedelkrediet te verlenen aan de curator van BOPEC. In haar brief komen o.a. de volgende vragen en op- en aanmerkingen aan bod. Op welk beleid is het feit dat het OLB geld beschikbaar stelt om de operationele kosten van het failliete privé bedrijf te betalen gebaseerd? Schept u hiermee geen precedent naar andere bedrijven toe? Er schijnt ook sprake te zijn van strijd met een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur, i.c. het rechtszekerheidsbeginsel, het verbod op willekeur en het gelijkheidsbeginsel. Uw motivering dat het hier om veiligheidsrisico’s gaat m.b.t. het milieu, mens en natuur en mogelijke sabotage doet hier niets van af. Verder stelt Daisy Coffie dat het ook onduidelijk is hoe het ILT kan stellen dat er sprake is van een onveilige situatie – zonder overigens aan te geven waar die onveiligheid uit bestaat -, terwijl datzelfde ILT alle olieproducten uit de afgekeurde tanks naar door ILT goedgekeurde tanks heeft laten overpompen. Onbegrijpelijk dat het BC daar genoegen mee neemt en ook nog geld beschikbaar stelt. Immers, zelfs als er een onveilige situatie zou heersen, dan is dat nog geen verantwoordelijkheid van het OLB doch des gezaghebber en eventueel Nederland c.q. ILT. Het waarborgen van veiligheid van privé bedrijven is géén taak van het OLB.

Curoil, Digicel en Telbo

Het betalen van leveranciers zoals Curoil, Digicel en Telbo waarvan het noodzakelijk is dat ze ook na het faillisement blijven leveren, wordt ook aangemerkt als motivering voor het verstrekken van de lening. Bent U nagegaan hoeveel fondsen er nog beschikbaar zijn op de escrow-account en op de lokale bankrekening(en) van BOPEC die aangewend kunnen worden? Waarom heeft Curoil niet op zich genomen om krediet te verlenen aan BOPEC, een klant waarmee jarenlang zaken mee gedaan is? Ook is mij volstrekt onduidelijk waarom het OLB de rekeningen van Telbo en Digicel moet betalen. Bij mij leeft de sterke indruk dat het gegeven krediet ook aangewend wordt om het salaris van de curator te betalen. Sinds wanneer ligt deze verplichting – indien waar – bij het OLB?

Skeleton crew

Om de veiligheid te waarborgen lijkt mij meer dan normaal dat het uitkiezen en aanstellen van een skeleton crew, het minimum aantal personeelsleden dat nodig is om het bedrijf draaiende te houden en te onderhouden, gebaseerd is op deskundigheid van het uit te kiezen personeel, hun ervaring met de terminal en de functie welke zij bij de verschillende afdelingen bekleden. Is er aan het Bestuurscollege een lijst van deze personeelsleden overlegd op basis van de genoemde criteria, of is -zoals door de vakbonden beweerd wordt- willekeur gebruikt en zijn de werknemers die ondanks geen salarisuitbetaling dagelijks zich hebben aangemeld bij de terminal en of van de sympathie genieten van de general manager uitgekozen? Gaarne wens ik te beschikken over de lijst van de skeleton crew -desnoods anoniem- met hun skills en bijbehorend salaris. Eén van de voorwaarden van Uw College was dat de skeletongroep in nauwe samenwerking met de vakbonden zou worden opgesteld en dat hierover een getekend akkoord is bereikt. Wat zijn de redenen geweest om dit akkoord niet na te leven en waarom heeft Uw College deze voorwaarde laten vallen?

Waar is het einde?

Met betrekking tot het verleende krediet wil ik hierbij dezelfde vragen herhalen welke ik aan de gezaghebber heb gesteld, te weten: Wat zijn de adviezen van met name de afdeling financiën op dit verzoek? Graag ontvang ik de schriftelijke reactie van het CFT en BZK en ook de voorwaarden waaronder de lening is verstrekt, de verantwoording vooraf door de curator en overlegging van de facturen van Curoil, Digicel en Telbo. U geeft nergens aan dat het om een eenmalige verstrekking is en voor hoe lang. Wat gebeurt er als de middelen op zijn en het faillissement nog niet afgehandeld is? Zal dan het OLB nogmaals een lening moeten geven? Waar is het einde? Heeft de curator aangegeven hoe hij het faillissement zal afhandelen, bijvoorbeeld door het zoeken naar een operator of door het verkopen van BOPEC? Is er al een besluit genomen dat er een doorstart komt of dat dit het definitieve einde is van BOPEC? Ik wil hier heel duidelijk en expliciet zijn. Het gaat om gemeenschapsgeld dat verstrekt wordt aan een failliet privé bedrijf, hetgeen zonder meer precedenten schept. Vooral omdat Uw College gedurende het hele BOPEC-odyssee steeds voorgehouden heeft zich niet te mengen met de bedrijfsvoering van een privé-bedrijf. En zeker niet waar vast staat dat o.a. door wanbeleid, zeker ten aanzien van de veiligheid, het bedrijf niet meer bedrijfseconomisch gezond kon blijven draaien.

Tot slot verzoekt Diasy Coffie het eilandbestuur met klem om zo spoedig mogelijk uitvoer te geven aan de unaniem door de eilandsraad aangenomen besluit van 4 maart 2021 teneinde daadwerkelijke hulp te kunnen bieden aan de voormalige BOPEC-werknemers en tot een oplossing te komen voor een mogelijke doorstart van de terminal. Het raadslid vraagt ook om op korte termijn met alle transparantie en overlegging van de relevante documenten op haar vragen te reageren.