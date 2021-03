KPCN: koperashon ta brinda siguridat pa un i tur/Persbericht: KPCN: samenwerking biedt veiligheid voor een ieder

KPCN: koperashon ta brinda siguridat pa un i tur

Manera ya ta konosí, e tim multidisiplinario ta kontrolá riba kumplimentu ku e ordenansa di emergensia. Un di e aspektonan ku nan ta kontrolá despues di 9 or di anochi ta e toke di keda, loke ta enserá ku un i tur ku ta riba kaya despues di 9 or di anochi, mester tin un deklarashon di dunadó di trabou ku ta duna eksepshon pa ehersé trabou, den nan poseshon.



Apesar di medidanan tumá pa prevení un brote grandi di kontagio di COVID, diariamente ta duna mas o ménos 10 pa 20 persona i negoshi ku no ta kumpli ku e ordenansa di emergensia, prosès ferbal. Esaki por ta dor di ta riba kaya despues di 9 or di anochi, aglomerashon na kas, uzo di alkohòl riba kaya, etcetera.

Banda di e violashonnan menshoná, e tim tin su mannan yen ku hóben i adulto ku ta protestá kontra e medidanan den forma di kos di baldadi, vandalismo i “boobytraps” kontra dunadónan di ayudo.



Vários imágen di video

Polis ta na altura di e diferente imágen di video ku na e momentunan aki ta sirkulá riba medionan sosial, esakinan ta mustra solamente parti di e insidente i no loke a surgi na promé instante.

Manera ta kustumber lo evaluá e violensia ku polis i partnernan a apliká, ku e instrukshon di kargo (ambtsinstructies) i lo investigá e aktonan kriminal i violashonnan kometé den kua lo no ekskluí ku lo por tin mas detenshon.

Ophetonan peligroso riba kaminda

E dianan tras di lomba na vários sitio a sende kandela i tira vürwèrk. Tambe a pone opstákulo riba kaminda. E akshonnan aki ta trese tantu e ayudo di emergensia (ambulans, brantwer, polis i KMar) komo siudadano ku por hasi uzo di kareteranan durante di toke di keda, den peliger di morto. Ponementu di “boobytraps” ta un krímen pisá i por tin konsekuensia grandi pa kada siudadano.

Yamada: si bo tabata testigu òf tin imágen di e violashonnan menshoná, tuma kontakto ku polis via meil na politie@politiecn.com òf telefónikamente via 715-8000 òf anónimo via 717 7251.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

KPCN: samenwerking biedt veiligheid voor een ieder

Zoals reeds bekend controleert het multidisciplinair team de naleving van de noodverordening. Een van de aspecten die zij na 9 uur in de avond controleren is de avondklok, wat inhoudt dat een ieder die na 9 uur op straat is, in het bezit dient te zijn van een werkgeversverklaring, die voor het uitvoeren van werkzaamheden uitzonderingen biedt.



Ondanks de genomen maatregelen om een grote uitbraak van de COVID besmettingen te voorkomen, worden er nog steeds dagelijks rond de 10 a 20 processen verbaal opgemaakt tegen mensen en bedrijven die zich niet houden aan de noodverordening. Dit kan zijn in de vorm van na 9 uur op straat, samenscholing thuis, alcoholgebruik op straat enzovoorts.



Naast de bovengenoemde overtredingen heeft het team de handen vol met jongeren en volwassenen die protesteren tegen de maatregelen in de vorm van zowel baldadigheid, vandalisme en “boobytraps” tegenover de hulpverleners.



Diverse videobeelden

De politie is op de hoogte van de verschillende videobeelden die momenteel rond gaan op sociale media, deze tonen slechts een deel van het incident en niet wat er daaraan voorafgegaan is.

Het toegepaste geweld van de politie en partners zal zoals gebruikelijk worden getoetst aan de ambtsinstructies en de gepleegde misdrijven en overtredingen worden onderzocht en meerdere aanhoudingen zijn daarbij niet uitgesloten.



Gevaarlijke objecten op straat

De afgelopen dagen is er op diverse locaties op Bonaire brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Tevens zijn er obstakels op de weg geplaatst. Deze acties brengen zowel de noodhulp ( Ambulance, Brandweer, Politie en KMar) als van de burgers die gedurende de avondklok gebruik mogen maken van de wegen in levensgevaar. Het plaatsen van boobytraps is een zwaar misdrijf en kan grote gevolgen hebben voor iedere burger.



Oproep: bent u getuige geweest, of heeft u beelden van een van de bovengenoemde overtredingen, neem dan contact op met de politie per mail via politie@politiecn.com of telefonisch via 715-8000 of anoniem via 715- 7251.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.