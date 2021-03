MAVIS ta kumpli 50 aña den Medio i Komunikashon

Dia 31 di mart 1971 mi a dal mi promé pasonan den e mundu di medio i komunikashon. Awor 18263 dia, 2609 siman, 600 luna, 50 aña, un mei siglo i pa ami apénas un suspiro despues, mi por wak bek riba un bida yen di reto i akontesimentu. Lo mi kièr a selebrá mi aniversario di un forma ekstrabagante ku boso pero e situashon aktual no ta permití esaki.

Pero boso konosé mi. Mi no ta laga Covid stroba mi fiesta. Simplemente nos ta posponé un ratu.

Huntu ku boso mi a mira e mundu kambia, i a krese kune. Asina mes, krese kune, pero ami si no a kambia. What you see is still what you get. E mucha muhé fresku, yen di kurashi e tempunan aya, a krese bira un Personalidat di Televishon, awor mas mòndu ku nunka.

Na luna di mei nos lo selebrá, mi ta hiba boso bek den tempu, pero wak prinsipalmente pa dilanti.

Mi lo tene boso informá.

Mavis

MAVIS 50 jaar in het vak

Op 31 maart 1971 zette ik mijn eerste voetstappen in de media en communicatie wereld. Nu 18263 dagen, 2609 weken, 600 maanden, 50 jaar, een halve eeuw en voor mijn gevoel maar een zucht verder mag ik terugkijken op een veelbewogen leven. Ik zou mijn jubileum graag uitbundig met jullie vieren maar dat kan nu even niet.

Maar jullie kennen me. Ik laat Covid 19 mijn feestje niet bederven. We stellen het gewoon even uit.

Ik heb, samen met mijn kijkers en luisteraars, de wereld zien veranderen en ben daar in meegegroeid. Gegroeid, niet veranderd. What you see is still what you get. Het brutale, onbevangen meisje van toen is nu een door de wol geverfde TV persoonlijkheid met nog steeds geen blad voor de mond.

In mei vieren we feest, blikken we terug en kijken we vooral vooruit.

Ik hou jullie op de hoogte.

Mavis