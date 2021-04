Banbakuná: number di telefòn nobo 0800 0900 pa sita pa angua kontra    corona

#Banbakuná: number di telefòn nobo 0800 0900 pa sita pa angua kontra

Kralendijk – Awor aki siudadano di Boneiru di 18 aña bai ariba por mèldu via telefòn tambe pa trata un sita pa pasa angua kontra corona. Esaki por na e number di telefòn nobo i grátis: 0800 0900. Hende ku tin pregunta tokante bakunashon i e bakuna tambe por yama e number akí. E number nobo ta alkansabel for di djaluna te ku djabièrnè di 08:00 – 12:00 or i di 13:00 – 17:00 or. Djasabra e number ta alkansabel di 09:00 – 13:00 or. 0800 0900 ta alkansabel riba Bièrnè Santu i e djasabra promé ku Pasku di Resurekshon. Si e liñanan ta okupá, ta konsehá esnan ku ta yama pa purba yama mas lat.

Ta posibel tambe pa mèldu online pa pasa angua kontra corona na http://www.bonairecrisis.com Por hasi esaki 24 ora pa dia. Esaki ta e forma mas fásil pa traha un sita pa pasa angua. Pa e motibu ei tin hopi hende ku a hasi uso di e site kaba.

E otro number grátis 0800 0800 ta keda den uso pa hendenan ku ke traha un sita pa e tèst di corona. Ámbos number di telefòn ta di departamento di Salubridat Públiko. E departamento akí a kontratá i entrená e hendenan ku ta traha na e callcenternan.

#Banbakuná: nieuw telefoonnummer 0800 0900 voor afspraak coronaprik

Kralendijk – Het is nu voor burgers van 18 jaar en ouder mogelijk om zich telefonisch aan te melden voor een afspraak voor de coronaprik. Dit kan via het nieuwe gratis telefoonnummer: 0800 0900. Bij dit nummer worden vragen over de vaccinatie en het vaccin ook beantwoord. Het nieuwe nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 – 12:00 uur en van 13:00 – 17:00 uur . Op zaterdag is het bereikbaar van 09:00 – 13:00 uur. 0800 0900 is op Goede Vrijdag en de zaterdag voor Pasen geopend. Als de lijnen bezet zijn, is het advies aan bellers om het later opnieuw te proberen.

Het is ook mogelijk om online voor de coronaprik aan te melden op http://www.bonairecrisis.com . Dit kan 24 uur per dag. Het is de makkelijkste manier om een prikafspraak te maken. Hier wordt dan ook veel gebruik van gemaakt.

Het andere gratis nummer 0800 0800, blijft in gebruik voor mensen die een afspraak willen maken voor de coronatest. Bij de callcenters werken mensen die zijn ingehuurd en opgeleid door de afdeling Publieke Gezondheid (PG).