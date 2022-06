22ste editie internationale conferentie over diversiteit in organisaties, gemeenschappen en naties, met als thema “diversiteit als een positief aspect van een geglobaliseerde wereld en geglobaliseerde samenleving”

De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) in samenwerking met

Common Ground Research Network

organiseren de 22ste internationale conferentie over diversiteit in organisaties,

gemeenschappen en naties. Deze conferentie zal plaatsvinden van 1 tot en met 4 juni

2022 op de UoC. Tevens zal de conferentie gedeeltelijk ook virtueel te volgen zijn.

Tijdens de conferentie wordt er onder andere aandacht besteed aan de volgende

thema’s:

 identiteit en waaraan je behoort;

 onderwijs en leren in een wereld van verschil;

 organisatorische diversiteit;

 diversiteit in gemeenschap en governance.

Tot slot zal er een paneldiscussie plaatsvinden over het revitaliseren van een wijk cq.

gemeenschap en duurzame mobiliteit, met als thema: het delen van opgedane ervaring

op Fleur de Marie en Scharloo.

Voor nadere informatie en een compleet overzicht van de conferentie, verwijzen we u

naar deze link: https://ondiversity.com/2022-conference. Daarnaast is het mogelijk om

ook via deze link in te schrijven voor de conferentie.

Lokale deelnemers betalen een speciale prijs van $100,- voor deelname aan de

conferentie.

De conferentie, opgericht in 2000, heeft een geschiedenis van het samenbrengen van

wetenschappelijke, overheids- en praktijkgerichte deelnemers met interesse in de

kwesties van diversiteit en gemeenschap. De conferentie onderzoekt het concept van

diversiteit als een positief aspect van een geglobaliseerde wereld en geglobaliseerde

samenleving. Het probeert het volledige scala van wat diversiteit betekent te onderzoeken

en manieren van diversiteit te verkennen in levensechte situaties van samenleven in een

gemeenschap.

De 22ste editie van internationale conferentie over diversiteit in organisaties,

gemeenschappen en naties is mede mogelijk gemaakt door Maduro & Curiel’s Bank en

Curaçao Tourist Board.

Share on: WhatsApp