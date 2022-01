Partido MAN MESTER INTENSIVA KAMPAÑA DI BAKUNASHON I BOOSTER

For di dia Gabinete Pisas a sinta pueblo di Kòrsou a sinti un falta di kampañanan pa ku bakunashon.

Lamentablemente te awe nos no a mira un kampaña intensivo pa enkurashá pueblo i pero tambe nos hòbennan bai bakuna. Mientras ku booster tambe ta disponibel pa nos pueblo i hopi a kuminsa tuma esaki. Di parti di Gobièrnu no tabata tin un kampaña pa enkurashá i informá tokante di booster. Bakunashon a demostrá di ta yuda pa un persona kontagia no drenta hòspital ku tur e konsekuensia ku esaki por trese kun’e.