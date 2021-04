Stakeholders kritisch maar optimistisch over CBCS

Willemstad/Philipsburg – Partijen die veel met de Centrale Bank van Curaçao en Sint

Maarten (CBCS) te maken hebben, zijn kritisch maar optimistisch over de CBCS. Dit blijkt

uit het onderzoek dat de CBCS onder haar stakeholders heeft laten uitvoeren door

onafhankelijk onderzoeksbureau RE-Quest. “Het kennen van de verwachtingen en

ervaringen van onze professionele relaties is van groot belang om de taken van de CBCS goed

uit te voeren,” aldus de heer Etienne Ys, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de

CBCS. Het rapport met de onderzoeksresultaten is op 25 maart jl. gepresenteerd aan de RvC.

Aan het onlineonderzoek in november/december 2020 hebben 243 stakeholders deelgenomen. Ter

waarborging van de vertrouwelijkheid van het onderzoek zijn de resultaten op geaggregeerd niveau

door RE-Quest gerapporteerd aan de CBCS, waardoor de informatie niet te herleiden is naar een

specifieke organisatie of persoon. Het onderzoek had als doel om meer inzicht te krijgen in de

percepties en ervaringen van verschillende stakeholdergroepen en richtte zich op het ervaren contact

met de CBCS, het imago van de CBCS, de gepercipieerde prestaties van de CBCS, de evaluatie van de

kerntaken van de CBCS en de suggesties van de stakeholder voor focus en verbeteringen.

Over het algemeen scoort de CBCS op de gemeten aspecten een voldoende. Stakeholders die onder

toezicht staan zijn daarbij iets positiever dan gemiddeld; stakeholders die niet onder toezicht staan,

zijn iets minder positief dan gemiddeld.

Uit het onderzoek komen vier hoofdthema’s naar voren waarop de CBCS kan verbeteren: 1) het

oplossen van de huidige situatie met de twee financiële instellingen, Giro en Ennia, waarvoor de

noodregeling van toepassing is, 2) het herstel van het vertrouwen van de gemeenschap in de integriteit

van de CBCS, 3) verbetering van de responstijd en communicatie en 4) een focus op innovatie en

verbetering van betalingssystemen.

De resultaten bieden de CBCS aanknopingspunten om haar dienstverlening en communicatie met

verschillende stakeholdergroepen te verbeteren. “Het onderzoek laat ons zien dat stakeholders onze

rol regelmatig ervaren als die van afstandelijke supervisor. Dat willen we veranderen: we gaan

indringender toezicht houden en streven naar een open en directe communicatie met al onze

stakeholders.” Zo licht Richard Doornbosch, president van de CBCS, toe. Ook gaat de CBCS meer

communiceren over acties die de CBCS intern en extern onderneemt. “De CBCS is de laatste jaren

intern bezig met het doorvoeren van veel veranderingen. Dit onderzoek bevestigt dat we daarmee op

de goede weg zijn en dat we daar nog meer over naar buiten kunnen treden” aldus Doornbosch.

De CBCS gaat het onderzoek 2-jaarlijks herhalen om trends in kaart te brengen en na te gaan of

inspanningen om dienstverlening en communicatie te verbeteren ook leiden tot betere percepties en

ervaringen bij stakeholders.

Het rapport is te downloaden op https://www.centralbank.cw/publications/reports.

Willemstad, 1 april 2021

CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN