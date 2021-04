Notisia di polis di djaweps promé i aprel te ku djamars 6 di aprel 2021/Politieberichten van donderdag 1 april tot en met dinsdag 6 april 2021

Notisia di polis di djaweps promé i aprel te ku djamars 6 di aprel 2021

Kòntròl multidisiplinario durante wikènt largu

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense den kolaborashon ku Koninklijke Marechaussee (KMAR) i e direktorado di Supervishon i Mantenshon di Entidat Públiko, wikènt tras di lomba a tene un kòntròl multidisiplinario en konekshon ku toke di keda i e ordenansa di emergensia vigente.

Djaweps promé di aprel

Un total di 8 persona a haña un prosèsferbal pa violashon di e toke di keda. A hasi un detenshon pa violashon di e toke di keda, pa no por a mustra un identifikashon bálido i pa no duna oido na òrdu di polis.



Djabièrnè 2 di aprel

Durante di e kòntròl no tabatin partikularidat pa loke ta trata orario di sera. A detené 3 persona pa violashon di toke di keda i pa resistensia kontra detenshon. A duna un total di 15 but pa violashon di toke di keda.



Djasabra 3 di aprel

Personal di e direktorado di Supervishon i Mantenshon a sera dos establesimentu di hòreka komo ku nan tabata habrí despues di 8 or di anochi. A hasi 2 detenshon pa insulto durante kua a konfiská un machete i mariwana. A duna un total di 17 prosèsferbal pa violashon di toke di keda.

Djadumingu 4 di aprel

A hasi 1 detenshon durante kua a konfiská un skuter. Un total di 7 persona a haña un prosèsferbal pa violashon di toke di keda algun pa kore sin reibeweis i dokumentunan di seguro bálido tambe.

Djaluna 5 di aprel

A duna 9 prosèsferbal pa violashon di toke di keda i 4 prosèsferbal pa aglomerashon.

E tim multidisiplinario lo sigui kontrolá di forma aktivo e periodo benidero. Na momentu ku no ta kumpli ku e ordenansa di emergensia lo duna un prosès ferbal.

Un biaha mas ta hasi un yamada na un i un tur pa tene nan mes na e reglanan di e ordenansa di emergensia.

Aksidentenan

Den oranan di atardi riba djadumingu 4 di aprel, tabatin un aksidente entre un ‘Hummer’ i un skuter riba e krusada T na Kaya Internashonal na altura di un akomodashon turístiko. E Hummer tabata pará na e krusada i kier a bèk i hasiendo esaki no a mira e skuter pará su tras i dal den esaki. Personal di ambulans a atendé ku shofùr di e skuter na e sitio mes. El a haña un prosèsferbal komo ku e no tabatin dokumentu bálido di seguro. Kasi na mes momentu na Kaya Nikiboko Sùit un aksidente ku un skuter a tuma lugá. Shofùr di e skuter kier a pasa un vehíkulo via di e ‘fietspad’ i dal den asera i a kai. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.

Vários ladronisia

Entre djasabra 3 i djadumingu 4 di apel deskonosínan a bai ku un baiskel kolo shinishi ku oraño, modèl ‘Mountainbike’ for di kura di un kas situá na Kaya Breda. E baiskel tabata na lòk ku lòk di sifra. Riba djasabra 3 di aprel a drenta keho di ladronisia di un baiskel kolo pretu ku kòrá di marka ‘Giant’, modèl ‘Mountainbike’. Deskonosínan a bai ku e baiskel, ku tabata stashoná riba pòrch di un kas situá na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot, entre djabièrnè 2 i djasabra 3 di aprel. Ta investigando ámbos kaso.

Kasonan di kandela

Djasabra 3 di aprel a drenta notifikashon di kandela di mondi den besindario di Den Stashi. Tabatin palèt i yerba na kandela. Brantwer a paga e kandela i no tabatin herido. Ta investigando kousa di e kandela. Riba djadumingu 4 di aprel sentral di polis a risibí notifikashon ku tin un outo na kandela na un kas situá na Kaya Mango. Na yegada di brantwer e habitante ya a paga e kandela i brantwer a pasa ofer pa garantisá ku e kandela a paga. Tabata trata di un outo ku no ta den uzo mas den kua tabatin un nèshi di abeha. E habitante kier a sende e nèshi aki na kandela dor di kua hinter e outo a pega kandela. No tabatin herido. Riba djaluna 5 di aprel a drenta un notifikashon di kandela den kura di un negoshi di demolishon di outo situá na Kaya Marowijne. A resultá ku tabatin vários outo na kandela ku peliger pa pega mondi den besindario na kandela. Dos vehíkulo di brantwer a akudí na e sitio i a paga e kandela. Ta investigando kousa di e kandela.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van donderdag 1 april tot en met dinsdag 6 april 2021

Multidisciplinaire controles tijdens lange weekeinde

Het Korps Politie Caribisch Nederland in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee (KMAR) en de directie Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam, hebben afgelopen Paas weekeinde multidisciplinaire controles uitgevoerd in verband met de avondklok en naleving van de noodverordening.

Donderdag 1 april

Een totaal van 8 personen kregen een proces-verbaal voor het overtreden van de avondklok. Er werd 1 aanhouding verricht voor het overtreden van de avondklok, voor het niet kunnen tonen van een geldige ID en voor het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie.

Vrijdag 2 april

Tijdens de controle er waren geen bijzonderheden omtrent de sluitingstijden. Er werden 3 personen aangehouden voor het overtreden van de avondklok en voor verzet tegen aanhouding.

Er zijn totaal 15 processen verbalen uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok.

Zaterdag 3 april

Twee horecagelegenheden werden door het personeel van Toezicht en Handhaving gesloten. Er werden 2 aanhoudingen verricht voor belediging waarbij een machete en marihuana in beslag zijn genomen. Totaal uitgeschreven processen verbaal waren 17 voor het overtreden van de avondklok.

Zondag 4 april

Er werd 1 aanhouding verricht waarbij ook een scooter in beslag werd genomen. Een totaal van 7 personen kregen een proces-verbaal voor het overtreden van de avondklok en een enkele voor het niet hebben van een geldig rijbewijs en verzekeringsdocumenten.

Maandag 5 april

Er zijn 9 processen verbaal uitgeschreven voor overtreding avondklok en 4 processen verbaal voor samenscholing.

Het multidisciplinair team blijft de komende periode actief handhaven. Bij het niet naleven van de noodverordening zal er een proces verbaal worden uitgeschreven.

Er gaat nogmaals een oproep aan iedereen om zich te houden aan de regels van de noodverordening.

Aanrijdingen

In de middaguren op zondag 4 april, reed een Hummer een scooter aan. De Hummer stond op de T-kruising van de Kaya Internashonal ter hoogte van een toeristen accommodatie en wilde achteruitrijden. Hierbij had de bestuurder van de Hummer de scooter niet gezien die achter hem stond en reed hem aan. De bestuurder van de scooter werd ter plekke door het ambulancepersoneel behandeld. Hij kreeg ook een proces-verbaal voor het rijden zonder geldige verzekeringsdocumenten. Op de Kaya Nikiboko Zuid vond omstreeks dezelfde tijd een eenzijdige aanrijding met een scooter plaats. De bestuurder van de scooter ging een voertuig inhalen via het fietspad en botste tegen het trottoir waardoor hij viel. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Verschillende diefstallen

Tussen zaterdag 3 en zondag 4 april werd een grijs/oranje fiets van het merk Mountainbike vanaf het erf van een woning aan de Kaya Breda door onbekenden weggenomen. De fiets was op slot met een cijferslot.

Op zaterdag 3 april werd aangifte gedaan van diefstal van een zwart/rode fiets van het merk Giant, model Mountainbike. De fiets stond op de porch van een woning aan de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot en werd tussen vrijdag 2 en zaterdag 3 april weggenomen. De zaken worden onderzocht.

Brandmeldingen

Op zondag 4 april kreeg de politiecentrale melding dat er een auto in brand stond bij een woning aan de Kaya Mango. Bij aankomst van de brandweer had de bewoner de brand l geblust en ging de brandweer over tot het nablussen. Het betrof een auto die niet meer gebruikt wordt waarin een nest met papierwespen zich zou bevinden. Dit nest wilde de bewoner in brand steken waardoor de auto per ongeluk brand vatte. Er raakte niemand gewond. Op maandag 5 april kwam een brandmelding binnen op het erf van een autosloperijbedrijf aan de Kaya Marowijne. Er bleken enkele voertuigen in brand te zijn en er was ook gevaar voor een eventuele bosbrand. Twee brandweerwagens kwamen ter plekke en blusten de brand. Oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Er raakte niemand gewond. Op zaterdag 3 april kwam een brandmelding binnen van een mondi in brand ter hoogte van Den Stashi. Paletten en gras was in brand. De brandweer bluste de brand en er raakte niemand gewond. Oorzaak van de brand wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.