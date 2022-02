Minister Javier Silvania Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten

E lei aki ta enserá ku alto funshonarionan di kompanianan di gobièrnu, di awor en adelanti por gana un máksimo di NAf, 263,000 pa aña pa un empleo fultaim. Si e empleo no ta traha fultaim, e montante aki por wòrdu pagá proporshonal na e tempu di empleo. Admas, na final di un empleo, no por paga un montante ku ta surpasá NAf. 88,000.

Ku entrada di e lei aki na vigor, salarionan di empleodonan ku ta traha na kompanianan di gobièrnu tambe lo wòrdu redusí temporalmente ku 12.5% pa aña. E redukshon aki no ta konta pa empleadonan ku ta gana menos ku 125% di salario minimo òf den kaso ku e redukshon aki lo baha nan salario bou di 125% di e salario minimo ku ta konta den aña konserní. Esaki ta enserá ku, den aña 2022, e redukshon lo no hiba na un salario ku ta menos ku NAf. 2,082.73 pa luna, serka empleadonan riba 21 aña di edat ku ta traha 40 ora pa siman. Serka empleadonan ku ta gana menos ku 2,082.73 pa luna den aña 2022 i ku ta traha 40 ora pa siman, lo no apliká e redushon di 12.5%. Basá riba e lei aki, entrante aña 2022, un subida di salario ku no tin di haber ku un kambio di funshon lo no ta permisibel. Konforme e lei, e redukshon di 12.5% i e paro den subida di salario lo keda kanselá pa mas tardá 30 di yüni 2023.