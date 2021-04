Eerste vragenuur met nieuwe Kamer

De vergaderweek in de Tweede Kamer begint elke week op dinsdag om 14.00 uur met het vragenuur. Op dinsdag 6 april vindt dit voor het eerst plaats met de nieuw gekozen Kamerleden. Het vragenuur is wekelijks live te volgen op deze website en via de app Debat Direct.

Mondelinge vragen

Donderdagavond, aan het einde van de vergaderweek, sluit de Voorzitter de vergadering met een hamerslag. Meteen vanaf dat moment mogen Kamerleden mondelinge vragen aanmelden voor het vragenuur. Deze aanmeldtermijn sluit op dinsdag om 12.00 uur.

Wekelijks worden meer dan veertig vragen aangemeld voor het vragenuur. De Voorzitter van de Tweede Kamer kiest welke vragen aan de orde komen tijdens het vragenuur. Hierbij krijgt ze advies van de griffiers van de Tweede Kamer. Tijdens het wekelijks vragenuur stellen Kamerleden gemiddeld vier mondelinge vragen aan het kabinet.

Bekijk de vragen voor het vragenuur van dinsdag 6 april

Hoe worden de vragen geselecteerd?

Alleen onderwerpen die echt actueel zijn, worden geselecteerd. Het moet gaan om onlangs bekend geworden feiten. Ook moet het onderwerp een zekere urgentie en gewicht hebben. Veel aangemelde vragen vallen af. Dit kan komen doordat een ander Kamerlid eerder was met het aanmelden van de mondelinge vraag over hetzelfde onderwerp. Ook is het mogelijk dat het onderwerp binnenkort al behandeld wordt of onlangs nog aan bod is gekomen, bijvoorbeeld in een debat of een schriftelijke ronde.

Lees ook de brief van Voorzitter Khadija Arib aan alle Kamerleden waarin zij uitlegt hoe de vragen voor het vragenuur worden geselecteerd.

Nieuw Reglement van Orde

De vergaderregels voor het vragenuur staan in het Reglement van Orde. Met ingang van woensdag 31 maart 2021 werkt de Tweede Kamer met een nieuw Reglement van Orde. Kamerleden kunnen tijdens het wekelijkse mondelinge vragenuur op dinsdag voortaan direct in debat met een bewindspersoon. De regel dat een Kamerlid eerst een vraag mag stellen en pas na het antwoord eventuele vervolgvragen, wordt afgeschaft.

In het nieuwe reglement staat ook dat de stemmingen zo veel mogelijk plaatsvinden op vaste momenten: in principe stemt de Kamer op dinsdagmiddag. Indien nodig kunnen stemmingen nog wel op andere tijdstippen in de week worden ingepland.

Live volgen

De vragen voor het vragenuur zijn op dinsdag uiterlijk om 13.00 uur bekend en te vinden op deze website. Het vragenuur begint om 14.00 uur en is te volgen via deze livestream en de app Debat Direct. Er is live ondertiteling.