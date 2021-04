RESULTADO DI TEST KU TA KONTRADISI OTRO

PLEAS MI KIER KEDA ANONIMO !! I E PERSONA TAMBE . PERO TA MANDA E PRUEBA NAN DIMI RUMAN SU FREI PA MIRA KUTA MES UN PERSONA.

Bonochi mi kier a manda un kos kumi ta haña hopi pero hopi erug kon nan ta hunga ku sintimentu di hende na curacao aki. I kiersa kuta riba lomba e plaka ta krese . Mi ruman su frei a bai test mainta na Lab De Med ela paga 185 florin . Ela test POSITIEF. Sin ta SINTI NET NET NET NADA DI SINTOMA NAN. E LA sak den otro paso eta un gai kuta traha komo zzper na hulanda edi aki ela perde su trabou perde tur kos , e no ta tin e sen pa e bolbe bai test e kos a traha masha hopi mes kune edi e kos aki no por ta klop ela kwida su kurpa hasi tur kos kon por ta possibel. Eno a vertrouw e kos mi mama a bise bosa kiko ami ta fija bu e sen pabo bolbe bai test pero bai un otro kaminda . E la bira i ela bai test na ADC i mester a paga kasi 250 florin atardi 3 or e paso 9 or di awe nochi e tinku bula ku klm . Loke a pasa ku su test a kaba di drenta i eta NEGATIVE nos ta puntra nos mes kon e kos e por ta possibel mainta eta test positief i awoki eta test negative den menos ku 24 ora. Awoki mino tin su bewijs nn di test paso ela sali riba un pura pa e la bai hato pa e jega pa e haal pe check inn . Manera e manda nan lomi manda e bewijs nan e kos aki nota prome bes eta pasando mi tanta a pasele 2 siman pasa mes un kos te ku TUI a kobrele pa su ticket , e mester a bolbe paga pa hasi su test siendo ku nan a bisele NO etin bai GGd awoki bai test paso ela test bia pasa positief ela keda den quarantine 2 siman siendo nada nada di malu eno a sinti te asta dia di awe . E tinku bula djasabra aki ela bai pe pa GGD bai test paso nn di e nn e ta test pornada ora GGd a tende ta bisa e no por warda 2 dia paso djasabra eta bula e mester e test nan a bise ang di hulanda bota anto botinku bai test na ADC OF LAB DE MED . Ta djis pa e paga . No por e kosnn aki no por . E no kier a bai ADC PASO E PROME BES KU ELA TEST TABATA NA ADC PESE E NO KIER A BOLE BAI E NN. awoki e tin bole bai paga toch na lab de med pe hasi un test dinobo . E text ta un tiki largu kisas por kort e inn. I mike sa kiko por hasi ki medida por tuma pa e chakle ku e hende nan ku ta tuma e test nan e ta traha . Paso e kos aki NOPOR . DANKI