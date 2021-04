Tapaboka spesial di Antriol pa ora pasa angua den bario Speciale Antriol mondkapjes bij prikken in de wijk

Tapaboka spesial di Antriol pa ora pasa angua den bario

Kralendijk – Fundashon Antriol Avanti a bestèl tapaboka spesial pa habitantenan di e bario ku djabièrnè binidero ta bai pasa nan promé angua na Plasa Chicu Goeloe. E fundashon a laga imprimí tapaboka ku e konosido lema Much’i Antriol. Habitantenan di bario ku riba djabièrnè 23 di aprel bin pasa nan promé angua di corona sin tin mester di traha sita, ta risibí e tapaboka ora nan ta kla.

,,Di e manera akí direktiva ke gradisí e habitantenan ku ta bin tuma e bakuna. Ora ku Boneiru ta salú, seif i felis, nos aki na Antriol tambe ta salú, seif i felis. E ora ei nos habitantenan di bario por sigui ku nan bida di ántes i nan por duna otro un brasa atrobe sin problema. Tambe nos por organisá nos eventonan den bario atrobe e ora ei,”asina e presidente Lupe Martis – Dortalina a deklará.

Último dianan direktiva di Antriol Avanti a drenta den bario pa informá habitantenan tokante e posibilidat pa pasa angua sin traha sita riba djabièrnè e siman aki i otro siman djabièrnè. Tambe nan a manda informashon via app pa e habitantenan. Sra Martis – Dortalina ta spera ku hopi hende ta bini djabièrnè. ,,Mi ta spera ku nos por parti hopi tapaboka.”



For di 19 te ku 30 di aprel habitantenan di bario por pasa nan promé angua contra corona sin sita. E posibilidat pa pasa angua sin sita ta intenshoná tambe pa hende ku ta duda ainda si nan ta bai bakuná, òf ku tin nesesidat pa mas informashon ainda. Nan por bini sin traha sita i hasi nan preguntanan na e tim di pasa angua. Pa un bista general di e dianan ku habitantenan di bario por pasa angua den nan propio bario sin traha sita òf hasi nan preguntanan, wak riba www.bonairecrisis.com



Speciale Antriol mondkapjes bij prikken in de wijk

Kralendijk – Fundashon Antriol Avanti heeft speciale mondkapjes besteld voor de wijkbewoners die komende vrijdag bij Plasa Chicu Goeloe de eerste coronaprik halen. De stichting heeft mondkapjes met de bekende slogan ‘Much’i Antriol laten bedrukken. Wijkbewoners die vrijdag 23 april naar de vrije inloop voor de eerste coronaprik komen, krijgen na afloop het mondkapje.

,,Het bestuur wil zo de bewoners bedanken die zich laten vaccineren. Als Bonaire gezond, veilig en gelukkig is, zijn we dat hier in Antriol ook. Dan kunnen de wijkbewoners hun oude leven oppakken en kunnen buurtbewoners elkaar weer zonder problemen een brasa geven. We kunnen dan ook weer onze evenementen in de buurt organiseren,” zo heeft voorzitter Lupe Martis – Dortalina verklaard.

Het bestuur van Antriol Avanti is de afgelopen dagen de wijk ingetrokken om de bewoners te informeren over de vrije inloop van deze week en volgende week vrijdag. Ook hebben ze via de app de bewoners geïnformeerd. Martis-Dortalina hoopt dat het vrijdag storm loopt, ,,Ik hoop dat we veel mondkapjes kunnen uitdelen.

Van 19 tot en met 30 april kunnen bewoners in de wijk zonder afspraak hun eerste coronaprik halen. De vrije inloop is ook bedoeld voor de mensen die nog twijfelen of ze zich laten vaccineren, of die behoefte hebben aan nog meer informatie. Ze kunnen tijdens de vrije inloop hun vragen aan het prikteam stellen. Voor een overzicht van de dagen waarop wijkbewoners in de wijk zelf hun eerste coronaprik zonder afspraak kunnen halen of hun vragen kunnen stellen : http://www.bonairecrisis.com